Погба еще ни разу не сыграл за «Юве». Но заработал 6 млн евро − и получает командные бонусы

Не выходил с апреля.

Летом казалось, что в клубном футболе случился красивый камбэк: Поль Погба вернулся в «Ювентус» свободным агентом. Ради туринского клуба француз даже согласился на сокращение зарплаты: Поль получает в Турине 197,3 тысячи евро в неделю (данные надежного агрегатора Capology ), в Манчестере было 330 тысяч.

«Ювентус» представил Погба 11 июля 2022-го. Через две недели он сыграл 45 минут против «Чивас», а спустя несколько дней травмировал правое колено на тренировке. Из-за этого Поль до сих пор ни разу не вышел на поле.

Погба только раз попал в заявку: остался на замене в матче Серии А против «Монцы» (29 января), а потом опять пропал − организм не выдержал тренировочных нагрузок после долгого простоя.

При этом Погба стабильно получает и командные бонусы за победы (инсайд Gazzetta dello Sport). Клуб планирует пересмотреть этот пункт, но нужно менять контракт. В сделке с «Юве» также прописаны 2,6 млн бонусами за успехи француза − за выходы на поле и голевые действия. Хотя бы за это пока не придется платить.

Контракт Погба − до лета-2026. Уже пошли слухи , что клуб готов разорвать с ним отношения, хотя Фабрицио Романо их опровергает.

Перед воскресным матчем с «Фиорентиной» Макс Аллегри грустил: «Погба пока не доступен. Возможно, он будет доступен дней через 20. Я жду его больше всех». При этом в начале февраля Аллегри уточнял : на полное возвращение Полю потребуется 2-3 месяца. А там уже и сезон закончится.

Красивого камбэка придется подождать.

Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino