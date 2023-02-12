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Погба еще ни разу не сыграл за «Юве». Но заработал 6 млн евро − и получает командные бонусы

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Не выходил с апреля.

Летом казалось, что в клубном футболе случился красивый камбэк: Поль Погба вернулся в «Ювентус» свободным агентом. Ради туринского клуба француз даже согласился на сокращение зарплаты: Поль получает в Турине 197,3 тысячи евро в неделю (данные надежного агрегатора Capology), в Манчестере было 330 тысяч.

«Ювентус» представил Погба 11 июля 2022-го. Через две недели он сыграл 45 минут против «Чивас», а спустя несколько дней травмировал правое колено на тренировке. Из-за этого Поль до сих пор ни разу не вышел на поле.

Погба только раз попал в заявку: остался на замене в матче Серии А против «Монцы» (29 января), а потом опять пропал − организм не выдержал тренировочных нагрузок после долгого простоя. 

При этом Погба стабильно получает и командные бонусы за победы (инсайд Gazzetta dello Sport). Клуб планирует пересмотреть этот пункт, но нужно менять контракт. В сделке с «Юве» также прописаны 2,6 млн бонусами за успехи француза − за выходы на поле и голевые действия. Хотя бы за это пока не придется платить.

Контракт Погба − до лета-2026. Уже пошли слухи, что клуб готов разорвать с ним отношения, хотя Фабрицио Романо их опровергает. 

Перед воскресным матчем с «Фиорентиной» Макс Аллегри грустил: «Погба пока не доступен. Возможно, он будет доступен дней через 20. Я жду его больше всех». При этом в начале февраля Аллегри уточнял: на полное возвращение Полю потребуется 2-3 месяца. А там уже и сезон закончится. 

Красивого камбэка придется подождать.

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Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino

17 комментариев

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Ruslan Kadiev
Уважаемые авторы . Мы в курсе , знаете? В курсе ! Мы тоже следим за всем и вся . Сдайтесь уже с этим Погба . Когда выйдет тогда и посмотрим.
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slow focus
один из самых спорных футболистов 21 века, всё с ним как-то не так: бегает всю карьеру между мю и юве, вроде бы талантлив, но оверпрайс, вроде бы ленивый до одурения, но при этом иногда пашет за двоих. очень он "сложный" персонаж
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Port Royal
Видно тогда у шамана он еще пожелал не работать но получать много денег
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Balt
Поль "Кокора" Погба
0
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Дуойка Бубнова
легенда
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гель кристины
легальный мошенник
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Артём Назмутдинов
Ответ Great ManUtd
Карма Погба, за двойное кидалово МЮ.
А где карма, если он зарплату получает
+3
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Syndycate
Большая ошибка Юве, если он в МЮ балду пинал в последние годы, с чего они взяли что он будет пахать в Италии?
+6
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tackle by Moore
Так он вроде карьеру завершил после ухода из МЮ, а Ювентус ему просто так пенсию платит по доброте душевной. Зачем ему играть?
+5
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+5
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mr_simpson
Я и забыл про него, вот что значит наследие
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Great ManUtd
Карма Погба, за двойное кидалово МЮ.
+5
-3
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i am better
Озил 2.0
+1
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Виктор Богданов
В этом сезоне он не будет играть. По результатам , Аллегри сменят, а Погбу попросят уйти в другой клуб. Вот почему-то именно так видится
+7
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Иван Степанов
Очень рад что он ушел из МЮ
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-2
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YOKODZUMA
Альберт Сапатер: это мой звиздюк
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0
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Тиджани Бабангида
Флорентийский Кокорин на минималках
+28
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hoohma
мой кумир
+9
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+8
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