Погба еще ни разу не сыграл за «Юве». Но заработал 6 млн евро − и получает командные бонусы
Не выходил с апреля.
Летом казалось, что в клубном футболе случился красивый камбэк: Поль Погба вернулся в «Ювентус» свободным агентом. Ради туринского клуба француз даже согласился на сокращение зарплаты: Поль получает в Турине 197,3 тысячи евро в неделю (данные надежного агрегатора Capology), в Манчестере было 330 тысяч.
«Ювентус» представил Погба 11 июля 2022-го. Через две недели он сыграл 45 минут против «Чивас», а спустя несколько дней травмировал правое колено на тренировке. Из-за этого Поль до сих пор ни разу не вышел на поле.
Погба только раз попал в заявку: остался на замене в матче Серии А против «Монцы» (29 января), а потом опять пропал − организм не выдержал тренировочных нагрузок после долгого простоя.
При этом Погба стабильно получает и командные бонусы за победы (инсайд Gazzetta dello Sport). Клуб планирует пересмотреть этот пункт, но нужно менять контракт. В сделке с «Юве» также прописаны 2,6 млн бонусами за успехи француза − за выходы на поле и голевые действия. Хотя бы за это пока не придется платить.
Контракт Погба − до лета-2026. Уже пошли слухи, что клуб готов разорвать с ним отношения, хотя Фабрицио Романо их опровергает.
Перед воскресным матчем с «Фиорентиной» Макс Аллегри грустил: «Погба пока не доступен. Возможно, он будет доступен дней через 20. Я жду его больше всех». При этом в начале февраля Аллегри уточнял: на полное возвращение Полю потребуется 2-3 месяца. А там уже и сезон закончится.
Красивого камбэка придется подождать.
Еще больше графики − в телеграм-канале авторов
Великий сезон «Наполи» в одной картинке. Лидируют в чемпионате почти по всем показателям
У кого лучший плюс по трансферам за 10 лет? «Челси» помог «Шахтеру» зайти в топ-15
Что мутил «Ювентус»? Почему «Челси» не накажут за закупку на 500 млн? Объясняем всю магию учета трансферов!
Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino
17 комментариев