Буря в стакане
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10 cамых дорогих продаж в истории «Бенфики». Энцо Фернандес – только второй

Короткий Спортс
Энцо Фернандес Энцо Фернандес
Бенфика Бенфика
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Рубен Диаш Рубен Диаш
Нелсон Семеду Нелсон Семеду
Аксель Витцель Аксель Витцель
Ренату Саншеш Ренату Саншеш
Рауль Хименес Рауль Хименес
Эдерсон Эдерсон
Жоау Феликс Жоау Феликс
Виктор Линделеф Виктор Линделеф
Футбол Футбол

«Челси» дожал «Бенфику» и заполучил Энцо Фернандеса – лучший молодой игрок ЧМ-2022 перебрался в АПЛ за безумные 121 млн евро. Клуб обновил трансферный рекорд лиги – Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Ман Сити» за 117,5 млн евро) продержался на первой строчке всего полтора сезона.

Энцо – супервыгодная, но не рекордная продажа для «Бенфики».

•‎ В «Челси» Фернандес встретится с Жоау Феликсом – единственным игроком «Бенфики», который обогнал его в списке главных продаж. •‎ Летом 2022-го «Бенфика» потратила на трансфер Энцо 44,2 млн евро – аргентинец стал самым дорогим игроком в истории клуба. Второй – Дарвин Нуньес, за него в 2020-м заплатили 34 млн евро. •‎ В сезоне-2022/23 «Бенфика» заработала на трансферах 261 млн евро (потратила 114). •‎ Самый популярный маршрут для звезд «Бенфики» – в АПЛ (6 игроков из топ-10).

•‎ Только Рауль Хименес и Виктор Линделеф не выиграли ни одного трофея после ухода из «Бенфики».

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Gonzales Photo/Balazs Popa

39 комментариев

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Fenix4050
Ответ Skywalkker
Ну всмысле, 120 лямов Феликс не стоит! Атлетико думали что он заменит Гризманна и станет лидером, по итогу не стал. Ну что то там забивает и отдаёт но этого мало, Атлетико ужасен! А продлевают потому что он что то да стоит, отпускать бесплатно игрока которого ты покупал за 127 лямов это идиотизм! Трансфер провальный без сомнения, ну Нуньес канеш рановато пока судить, но очевидно он не ровня Холланду! Мб и заиграет ещё.
Я отчасти согласен, но не что провальный а что неудачный. Пока. Сейчас если будут продавать очень сомневаюсь что уйдет дешевле 80-90 млн (см Мудрик, Фофана, Антони...).
Ну и опять же контракт заканчивался не в 2023 а в 2024, хотели б продали б. Да потеряв часть денег, но время еще было. Но продлевают, значит в том числе надеются на него с другим тренером, после Симеоне.
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Николай Белкин
Ответ Serega Izhutkin
я думаю тут много факторов, не только селекционеры молодцы
согласен. Мне, как настоящему профану в такой аналитике, кажется, что так же очень большую роль играют игроки из португальской лиги, которые перешли в топ клубы и выстрелили. Ну, например, Пепе, Фернандеш, Роналду стали одними из лучших на своих позициях. И наверное этот фактор учитывают покупатели, когда платят за ноунеймов такие деньги.
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Skywalkker
Ответ Fenix4050
Разводов, кстати, достаточно мало. Ну вот в первой пятерке самые дорогие и где там разводы? Да Феликс пока не месси, но и не коутиньо, то что контракт продлевают, значит Атлетико от игрока избавляться не хочет и готов дальше инвестировать. По Энцо посмотрим, Нуньес тоже пока рановато, нужно подождать пока клуб штормить перестанет. Игроки Мансити вообще не кажутся переплатой. Возможно как раз потому что клуб в порядке. Так что в списке в основном не баст, а "вы просто не умеете их готовить"
Ну всмысле, 120 лямов Феликс не стоит! Атлетико думали что он заменит Гризманна и станет лидером, по итогу не стал. Ну что то там забивает и отдаёт но этого мало, Атлетико ужасен! А продлевают потому что он что то да стоит, отпускать бесплатно игрока которого ты покупал за 127 лямов это идиотизм! Трансфер провальный без сомнения, ну Нуньес канеш рановато пока судить, но очевидно он не ровня Холланду! Мб и заиграет ещё.
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Алексей Тарлыков
Космос! И все проданы не абы куда, все топы практически
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Fenix4050
Ответ Skywalkker
«Разводим топ клубы на бабки, звоните, пишите» Бенфика
Разводов, кстати, достаточно мало. Ну вот в первой пятерке самые дорогие и где там разводы? Да Феликс пока не месси, но и не коутиньо, то что контракт продлевают, значит Атлетико от игрока избавляться не хочет и готов дальше инвестировать. По Энцо посмотрим, Нуньес тоже пока рановато, нужно подождать пока клуб штормить перестанет. Игроки Мансити вообще не кажутся переплатой. Возможно как раз потому что клуб в порядке.
Так что в списке в основном не баст, а "вы просто не умеете их готовить"
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Павел Светлов
Ответ QUIKSILVER
Бенфика с такой игрой может залезть в полуфинал, а там чем черт не шутит. Брюгге ну они просто должны проходить автоматом
Конечно, автоматом:)) как вообще эти днари прошли в весну непонятно!
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fiorano
Ответ Санжар Уразбаев
Бенфика надо попытаться оставить себе звезд а то так и будут только зарабатывать и ничего пытаться выиграть словно только ради денег и играют ( без обид)
в Португалии топ-звезды надолго не задержатся... вот в ПСЖ заваливают горами денег, а иначе бы....
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YOKODZUMA
Мне кажется, или большинство из этих ребят суперзвездами то так и не стали? ДА большинство средний уровень держат, но...
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Денис Юрьев
Фелиш + Нуньес = 200 млн евро. В чемпионате Португалии были топами, в Испании и Англии - это далеко, далеко не 200 млн евро. Теперь Фернандес за 120, ну увидим
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Pb-SE
Знатно Бенфика разводит мешков на бабло.
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Совесть Черданцева
Ответ Бухгалтер2021
и все равно даже лч за последние 10 лет не выиграла
Гутман, перелогинься
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Олжас
Хочешь выиграть ЛЧ? Не покупай игроков из Бенфики
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Serega Izhutkin
Ответ Диего жив!
Нереальный профит! В селекции Бенфики работают боги!
я думаю тут много факторов, не только селекционеры молодцы
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Vitto
Почти все трансферы провальные для покупателей.
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Пенс
Не могу без смеха смотреть на ценник Нуньеса. Эпичнейший буратино) Но главное, что он прессит и открывается) Правда с Моратой, Лукаку (подставь любой провал) эт не работало, а с портовиком работает :)
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Schiaff1no
Летом на Энцо Бенфика только 10 лямов потратила, остальное - 30% бонусов, которые сейчас пришли
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QUIKSILVER
Бенфика с такой игрой может залезть в полуфинал, а там чем черт не шутит. Брюгге ну они просто должны проходить автоматом
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QUIKSILVER
Что за нашествие «правильных» казахов в коментах?
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Санжар Уразбаев
Бенфика надо попытаться оставить себе звезд а то так и будут только зарабатывать и ничего пытаться выиграть словно только ради денег и играют ( без обид)
+1
-2
-1
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Maksat S
Эйсебио: я приносил Бенфике евротитулы а вы сделали из клуба супермаркет. Не такого наследия я хотел.
+5
-4
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Marcs
Как они с такими ценами на продажу еще не в топе по доходам?
+3
-1
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dem
Ответ Бухгалтер2021
и все равно даже лч за последние 10 лет не выиграла
Им это и не надо, если бы стояла такая задача то не продавали бы постоянно лидеров.
+9
-2
+7
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Бухгалтер2021
Ответ dem
Бенфика просто красавцы, делают кассу с завидной регулярностью.
Комментарий скрыт
0
-11
-11
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Rin Fly
Умеют всё-таки в Португалии делать деньги
+4
-1
+3
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dem
Бенфика просто красавцы, делают кассу с завидной регулярностью.
+10
0
+10
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