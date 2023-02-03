10 cамых дорогих продаж в истории «Бенфики». Энцо Фернандес – только второй

«Челси» дожал «Бенфику» и заполучил Энцо Фернандеса – лучший молодой игрок ЧМ-2022 перебрался в АПЛ за безумные 121 млн евро. Клуб обновил трансферный рекорд лиги – Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Ман Сити» за 117,5 млн евро) продержался на первой строчке всего полтора сезона.

Энцо – супервыгодная, но не рекордная продажа для «Бенфики».

•‎ В «Челси» Фернандес встретится с Жоау Феликсом – единственным игроком «Бенфики», который обогнал его в списке главных продаж. •‎ Летом 2022-го «Бенфика» потратила на трансфер Энцо 44,2 млн евро – аргентинец стал самым дорогим игроком в истории клуба. Второй – Дарвин Нуньес, за него в 2020-м заплатили 34 млн евро. •‎ В сезоне-2022/23 «Бенфика» заработала на трансферах 261 млн евро (потратила 114). •‎ Самый популярный маршрут для звезд «Бенфики» – в АПЛ (6 игроков из топ-10).

•‎ Только Рауль Хименес и Виктор Линделеф не выиграли ни одного трофея после ухода из «Бенфики».

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Gonzales Photo/Balazs Popa