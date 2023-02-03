10 cамых дорогих продаж в истории «Бенфики». Энцо Фернандес – только второй
«Челси» дожал «Бенфику» и заполучил Энцо Фернандеса – лучший молодой игрок ЧМ-2022 перебрался в АПЛ за безумные 121 млн евро. Клуб обновил трансферный рекорд лиги – Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Ман Сити» за 117,5 млн евро) продержался на первой строчке всего полтора сезона.
Энцо – супервыгодная, но не рекордная продажа для «Бенфики».
• В «Челси» Фернандес встретится с Жоау Феликсом – единственным игроком «Бенфики», который обогнал его в списке главных продаж. • Летом 2022-го «Бенфика» потратила на трансфер Энцо 44,2 млн евро – аргентинец стал самым дорогим игроком в истории клуба. Второй – Дарвин Нуньес, за него в 2020-м заплатили 34 млн евро. • В сезоне-2022/23 «Бенфика» заработала на трансферах 261 млн евро (потратила 114). • Самый популярный маршрут для звезд «Бенфики» – в АПЛ (6 игроков из топ-10).
• Только Рауль Хименес и Виктор Линделеф не выиграли ни одного трофея после ухода из «Бенфики».
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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Gonzales Photo/Balazs Popa
Ну и опять же контракт заканчивался не в 2023 а в 2024, хотели б продали б. Да потеряв часть денег, но время еще было. Но продлевают, значит в том числе надеются на него с другим тренером, после Симеоне.
Так что в списке в основном не баст, а "вы просто не умеете их готовить"