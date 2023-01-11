Карьера Бэйла в цифрах: матчи, голы, трофеи, безумная зарплата и бесконечные травмы
Гарет Бэйл завершил карьеру. Давайте зафиксируем, какой она была.
Самая результативная версия Бэйла, конечно, в «Реале». Хотя один из лучших сезонов в карьере (если не лучший) Бэйл провел в «Тоттенхэме».
Мой любимый Бэйл играл за «Тоттенхэм» 10 лет назад. Он разнес АПЛ и ушел в «Реал» за 100 млн
• Гарет дебютировал в «Саутгемптоне» в 16 лет и 275 дней − второй результат в истории клуба.
• Первый гол в профессиональной карьере Бэйл забил 6 августа 2006 против «Дерби».
• А последний – 5 ноября 2022 против «Филадельфия Юнион».
Бэйл снова забил в финале (на 128-й минуте!) и взял еще один трофей
Бэйл + сборная = ❤️. Гарет уходит вместе с рекордом Уэльса по голам и матчам за национальную команду.
• В сборной Бэйл дебютировал сразу после старта профессиональной карьеры в «Саутгемптоне»: в 16 лет и 315 дней.
• Рекорд по матчам могут побить уже в ближайшее время: и Крис Гантер, и Уэйн Хеннесси не закончили карьеру в сборной.
Со сборной Бэйл трофеев не брал (хотя и дотащил Уэльс до бронзы Евро-2016), зато с запасом насобирал чашек в клубах. Большинство, конечно, в «Реале».
• Да, Бэйл застал последний трофей «Тоттенхэма» − правда, сыграл в Кубке Лиги-2007/08 всего один матч.
• Гарет − единственный британец, выигравший Лигу чемпионов 5 раз.
• У Бэйла 5 голов в финалах, из них 3 − в финалах Лиги чемпионов. После финала МЛС валлийца окружили журналисты и удивлялись, как же он все это делает. «Тяжело объяснить. Я просто умею забивать в финалах», – с улыбкой отвечал Бэйл.
Кстати, о финалах. Не забыли?
Но если думаете, что быстрее всего Бэйл бежал в эпизоде против Бартры, то ошибаетесь.
С годами реактивных забегов стало меньше. Возможно, мы знаем причину.
• Пиковый доход Бэйла – в сезоне-2020/21 (из-за переносов задолженности за ковидный отрезок), когда он ушел в аренду в «Тоттенхэм». Клуб покрыл часть зарплаты (примерно 250 тысяч евро), остальное платил «Реал».
В карьере Гарета есть еще одна важная и грустная цифра – из-за травм он пропустил почти три года футбола.
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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill
Когда был молодой и играл слева очень мне напоминал Иана Харта из Лидса. Крутой был защ и штрафные тоже классно исполнял. Очень нравился этот игрок.
Удачи в гольфе!