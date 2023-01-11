Буря в стакане
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Карьера Бэйла в цифрах: матчи, голы, трофеи, безумная зарплата и бесконечные травмы

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Гарет Бэйл завершил карьеру. Давайте зафиксируем, какой она была.

Самая результативная версия Бэйла, конечно, в «Реале». Хотя один из лучших сезонов в карьере (если не лучший) Бэйл провел в «Тоттенхэме».

Мой любимый Бэйл играл за «Тоттенхэм» 10 лет назад. Он разнес АПЛ и ушел в «Реал» за 100 млн 

• Гарет дебютировал в «Саутгемптоне» в 16 лет и 275 дней − второй результат в истории клуба. 

• Первый гол в профессиональной карьере Бэйл забил 6 августа 2006 против «Дерби».

• А последний – 5 ноября 2022 против «Филадельфия Юнион».

Бэйл снова забил в финале (на 128-й минуте!) и взял еще один трофей

Бэйл + сборная = ❤️. Гарет уходит вместе с рекордом Уэльса по голам и матчам за национальную команду.

• В сборной Бэйл дебютировал сразу после старта профессиональной карьеры в «Саутгемптоне»: в 16 лет и 315 дней.

• Рекорд по матчам могут побить уже в ближайшее время: и Крис Гантер, и Уэйн Хеннесси не закончили карьеру в сборной. 

Со сборной Бэйл трофеев не брал (хотя и дотащил Уэльс до бронзы Евро-2016), зато с запасом насобирал чашек в клубах. Большинство, конечно, в «Реале».

• Да, Бэйл застал последний трофей «Тоттенхэма» − правда, сыграл в Кубке Лиги-2007/08 всего один матч. 

•‎ Гарет − единственный британец, выигравший Лигу чемпионов 5 раз. 

• У Бэйла 5 голов в финалах, из них 3 − в финалах Лиги чемпионов. После финала МЛС валлийца окружили журналисты и удивлялись, как же он все это делает. «Тяжело объяснить. Я просто умею забивать в финалах», – с улыбкой отвечал Бэйл.

Кстати, о финалах. Не забыли?

Но если думаете, что быстрее всего Бэйл бежал в эпизоде против Бартры, то ошибаетесь. 

С годами реактивных забегов стало меньше. Возможно, мы знаем причину.

•‎ Пиковый доход Бэйла – в сезоне-2020/21 (из-за переносов задолженности за ковидный отрезок), когда он ушел в аренду в «Тоттенхэм». Клуб покрыл часть зарплаты (примерно 250 тысяч евро), остальное платил «Реал».

В карьере Гарета есть еще одна важная и грустная цифра – из-за травм он пропустил почти три года футбола.

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«Бэйл стоит 100 миллионов? Мир сошел с ума». 10 лет назад Гарет с «Реалом» запустил эпоху мегадорогих трансферов

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill

13 комментариев

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Какао Боб
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Удивительно конечно, как что-то откладывается в памяти. Буффон, который до сих пор играет, уже в 2006 году на ЧМ казался супер опытным ветераном, а Бэйл, тот шкет, который как будто только вчера Майкона обыгрывал в ЛЧ, уже карьеру завершил
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Jaroslav Prokhorov
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Ну, как ни крути, но "уходит эпоха" - не самое подходящее для карьеры Бэйла словосочетание.
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Nepal
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Ответ Anton Dunai
Удивился, что Гиггза нет в топ-5 сборной ни по матчам, ни по голам.
64 игры и 12 голов.
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Алексей Муравьёв
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Если бы не его позорный гольф, то не было бы столько травм, он с этим гольфом себе все голеностопы запорол! Жаль конечно что вот так к футболу отнесся, игрок то неплохой был.
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tverd1
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Купил в FIFA какого то Бале так он за сезон до 90 прокачался...
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Anton Dunai
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Удивился, что Гиггза нет в топ-5 сборной ни по матчам, ни по голам.
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Ivan Ivanov
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Удивительно, статистика в Реале почти 0,5 за игру. И это не о напитках. И при этом столько в запасе сидеть. Наверняка мог составить конкуренцию обладателям 15 зм в менее зависимой от одного игрока команде.
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Sekor
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Интересная эволюция конечно в плане позиций на поле - начинал ЛЗ, а дошел фактически до ЦФ.
Когда был молодой и играл слева очень мне напоминал Иана Харта из Лидса. Крутой был защ и штрафные тоже классно исполнял. Очень нравился этот игрок.
+7
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Lifar Skladchikov
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Ответ Дмитрий Шеховцов
А почему он так рано завершил карьеру?
42 травмы в 33 года. Да, интересно почему?)
+16
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Джавез Тилл
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Какой же машиной был Бейл в 2012-2014...
+23
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NNC
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Феноменальная карьера при бОльшем потенциале. Чудесные моменты создавал и реализовывал и спасибо на этом!
Удачи в гольфе!
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Дмитрий Шеховцов
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А почему он так рано завершил карьеру?
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Пирс Морган
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Офигеть, из-за травм почти 3 года пропустил
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