Карьера Бэйла в цифрах: матчи, голы, трофеи, безумная зарплата и бесконечные травмы

Гарет Бэйл завершил карьеру. Давайте зафиксируем, какой она была.

Самая результативная версия Бэйла, конечно, в «Реале». Хотя один из лучших сезонов в карьере (если не лучший) Бэйл провел в «Тоттенхэме».

• Гарет дебютировал в «Саутгемптоне» в 16 лет и 275 дней − второй результат в истории клуба.

• Первый гол в профессиональной карьере Бэйл забил 6 августа 2006 против «Дерби».

• А последний – 5 ноября 2022 против «Филадельфия Юнион».

Бэйл + сборная = ❤️. Гарет уходит вместе с рекордом Уэльса по голам и матчам за национальную команду.

• В сборной Бэйл дебютировал сразу после старта профессиональной карьеры в «Саутгемптоне»: в 16 лет и 315 дней.

• Рекорд по матчам могут побить уже в ближайшее время: и Крис Гантер, и Уэйн Хеннесси не закончили карьеру в сборной.

Со сборной Бэйл трофеев не брал (хотя и дотащил Уэльс до бронзы Евро-2016), зато с запасом насобирал чашек в клубах. Большинство, конечно, в «Реале».

• Да, Бэйл застал последний трофей «Тоттенхэма» − правда, сыграл в Кубке Лиги-2007/08 всего один матч.

•‎ Гарет − единственный британец, выигравший Лигу чемпионов 5 раз.

• У Бэйла 5 голов в финалах, из них 3 − в финалах Лиги чемпионов. После финала МЛС валлийца окружили журналисты и удивлялись, как же он все это делает. «Тяжело объяснить. Я просто умею забивать в финалах» , – с улыбкой отвечал Бэйл.

Кстати, о финалах. Не забыли?

Но если думаете, что быстрее всего Бэйл бежал в эпизоде против Бартры, то ошибаетесь.

С годами реактивных забегов стало меньше. Возможно, мы знаем причину.

•‎ Пиковый доход Бэйла – в сезоне-2020/21 (из-за переносов задолженности за ковидный отрезок), когда он ушел в аренду в «Тоттенхэм». Клуб покрыл часть зарплаты (примерно 250 тысяч евро), остальное платил «Реал».

В карьере Гарета есть еще одна важная и грустная цифра – из-за травм он пропустил почти три года футбола.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill