Буря в стакане
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Скамейка запасных «Ман Сити» на 418 млн евро. Здесь Эдерсон, Холанд и КДБ

Жоау Канселу Жоау Канселу
Натан Аке Натан Аке
Джон Стоунз Джон Стоунз
Кэлвин Филлипс Кэлвин Филлипс
Эдерсон Эдерсон
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
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И это без Грилиша.

«Ман Сити» разнес «Челси» в матче Кубка Англии (4:0). Гвардиола спокойно справился без главных звезд: Эдерсон, Стоунз, Канселу, Аке, Де Брюйне, Гюндоган, Филлипс и Холанд начали матч в запасе. Больше такой глубины состава впечатляет разве что его стоимость.

«Челси» отхватил от «Сити» – 0:4. Впервые за 25 лет так рано вылетели из Кубка

Получилось очень дорого.

•‎ Могло быть еще дороже, но девятый игрок на скамейке − воспитанник Рико Льюис. 

• Вообще не попали в заявку Джек Грилиш (куплен за 118 млн евро) и Рубен Диаш (72 млн, у него травма). 

• Самый дешевый игрок на лавке (из тех, кого покупали) − Илкай Гюндоган. В старте вышли сразу 5 игроков, за которых платили меньше: Альварес (21 млн), Гомес (13 млн), свободный агент Ортега и воспитанники Фоден и Палмер.

• Ротация вполне объяснима – у «Сити» жесткий календарь в январе. Два подряд матча с «Челси», игры с «МЮ» (14-го) и «Тоттенхэмом» (19-го). Вероятно, лидеров берегли как раз к дерби – поэтому мы вряд ли увидим их и в матче Кубка лиги против «Саутгемптона» в среду. 

Похожую по ценнику лавку у «Ман Сити» мы уже видели в феврале 2021-го: из-за плотного графика в матче АПЛ против «Вест Хэма» на скамейке остались Родри, Жезус, Лапорт, Бернарду, Канселу. 

А вот скамейка «МЮ» за 363 млн евро – с Каземиро, Роналду и Магуайром

АПЛ побила трансферный рекорд всех времен – более 2 млрд евро за окно (как топ-лиги в сумме). Но есть нюансы

20 комментариев

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Der neue
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Кто то на полном серьёзе болеет за эти мешки, ПСЖ, сити
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MaxB
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Ответ Евгений Спартак
Все равно не правильно. 75 заплатили за него https://m.sports.ru/football/1109708573-xoland-i-man-siti-podpisali-kontrakt-do-2027-goda.html
И ещё 50 агентские. Не, я понимаю, что они всегда есть, но в случае Холанда они сопоставимы с отступными - Райола постарался. Так что его трансфер без зарплаты - 125, что больше похоже на правду
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Мохнатый55
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Ответ MaksD
.. у одного Холланд 170 - рыночная цена, на данный момент...
А Стоунз не стоит выложенных за него 56 миллионов. Даже ТМ оценивает его в 30 млн.
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Alon Raven
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Ответ Павел Мельников
Грилиш куплен за 118, а Холанд - за 60... Страшно представить, какая у Холанда зарплата в этом случае))
Без бонусов - 20млн.
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MaksD
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Ответ Мохнатый55
Это же не стоимость скамейки, а суммы, за которые этих футболистов покупали.
.. у одного Холланд 170 - рыночная цена, на данный момент...
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Павел Мельников
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Грилиш куплен за 118, а Холанд - за 60... Страшно представить, какая у Холанда зарплата в этом случае))
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Mancar Camoran 2.0
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Если сравнивать с нынешними ценами, то это верх экономии) Там бы один Кевин, как Мбаппе стоил бы.
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zer
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Пеп эту команду годами строил и получилось у него отлично. для полного счастья нужно ЛЧ взять - это самый сложный турнир в мире против лучших клубов и игроков
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Карма такая карма
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У Сити нет двух составов, говорили они. Ну да, ну да.
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tverd1
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Напоминает ЦСКА времен Артура Жорже. Помню там на лавке тоже много миллионов сидело пока в старте выходили Кириченко с Жирковым.
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Arima Baki
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Пеп как всегда играет в режиме easy)
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Заяцволк
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Цистерна видимо думает, что если собрать на скамейке 500 млн, то автоматом дадут 1 ЛЧ, бгг. Ну мало ли, вдруг реально так и есть, пусть ещё постараются на 82 млн, тогда увидим, можно попробовать просто деньгами положить на кресло для начала
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Артур Мкртычян
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Ответ Kubinec_
шейхи за это бабло лучше бы в нормальный клуб вложились и лутали лч каждый год
Это и есть нормальный клуб. Гораздо интереснее сделать из среднего клуба - топ. Чем просто купить топ клуб. И фанаты будут вечно благодарные. В отличие от глоров топ команд. Которые вечно недовольны.
+32
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Мохнатый55
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Это же не стоимость скамейки, а суммы, за которые этих футболистов покупали.
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Artūras Grigas
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Мешок и в Африке мешок.
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Kubinec_
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шейхи за это бабло лучше бы в нормальный клуб вложились и лутали лч каждый год
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Евгений Спартак
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Ответ Heisenberg
Это сумма трансфера, а не стоимость.
Все равно не правильно. 75 заплатили за него
https://m.sports.ru/football/1109708573-xoland-i-man-siti-podpisali-kontrakt-do-2027-goda.html
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Hella black
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Пеп страшную банду сколотил аж в два состава !
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Heisenberg
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Ответ David Avagyan
Холланд 60?
Это сумма трансфера, а не стоимость.
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David Avagyan
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Холланд 60?
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