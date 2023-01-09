Скамейка запасных «Ман Сити» на 418 млн евро. Здесь Эдерсон, Холанд и КДБ

И это без Грилиша.

«Ман Сити» разнес «Челси» в матче Кубка Англии (4:0). Гвардиола спокойно справился без главных звезд: Эдерсон, Стоунз, Канселу, Аке, Де Брюйне, Гюндоган, Филлипс и Холанд начали матч в запасе. Больше такой глубины состава впечатляет разве что его стоимость.

Получилось очень дорого.

•‎ Могло быть еще дороже, но девятый игрок на скамейке − воспитанник Рико Льюис.

• Вообще не попали в заявку Джек Грилиш (куплен за 118 млн евро) и Рубен Диаш (72 млн, у него травма).

• Самый дешевый игрок на лавке (из тех, кого покупали) − Илкай Гюндоган. В старте вышли сразу 5 игроков, за которых платили меньше: Альварес (21 млн), Гомес (13 млн), свободный агент Ортега и воспитанники Фоден и Палмер.

• Ротация вполне объяснима – у «Сити» жесткий календарь в январе. Два подряд матча с «Челси», игры с «МЮ» (14-го) и «Тоттенхэмом» (19-го). Вероятно, лидеров берегли как раз к дерби – поэтому мы вряд ли увидим их и в матче Кубка лиги против «Саутгемптона» в среду.

Похожую по ценнику лавку у «Ман Сити» мы уже видели в феврале 2021-го: из-за плотного графика в матче АПЛ против «Вест Хэма» на скамейке остались Родри, Жезус, Лапорт, Бернарду, Канселу.