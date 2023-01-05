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Кто лучший в АПЛ за 2022-й? Посчитали все очки, победы и разницу мячей

Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Челси Челси
Брентфорд Брентфорд
Брайтон Брайтон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Саутгемптон Саутгемптон
Борнмут Борнмут
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Ноттингем Форест Ноттингем Форест
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1 января аналитик Английской футбольной лиги (Чемпионшип, Лига 1, Лига 2) Бен Мэйхью опубликовал итоговую таблицу результатов английских клубов в чемпионатах в 2022-м. В оригинальный список вошли 92 команды – 20 клубов АПЛ и 72 клуба из дивизионов ниже. Полную версию можно изучить здесьдля удобства мы отсеяли только клубы АПЛ, сохранив их позиции в итоговом рейтинге.

•‎ Хуже «Саутгемптона» по набору очков в 2022-м только «Крю» и «Джиллингем» из Лиги 2. 

• Всего 11 команд из 92 набирали меньше очка за игру − среди них две из АПЛ. В подборке ни одного представителя Чемпионшипа. 

• Стоит уточнить, что «Фулхэм», «Борнмут» и «Ноттингем» забрались так высоко благодаря победам еще в Чемпионшипе. По этой же логике успехи вылетевших в прошлом сезоне из АПЛ «Бернли» (23-е место в общем рейтинге), «Уотфорда» (80) и «Норвича» (75) сильно занижены. • Все четыре поражения «Ливерпуля» в 2022-м – из нового сезона. С 1 января 2022-го до окончания сезона 22 мая футболисты Клоппа не проиграли ни разу.

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2 комментария

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Arima Baki
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Арсенал: или победа или ничего
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Андрей
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Больше всех побед в АПЛ в 2022-м - у Арсенала. Показательно)
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