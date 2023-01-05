Кто лучший в АПЛ за 2022-й? Посчитали все очки, победы и разницу мячей

1 января аналитик Английской футбольной лиги (Чемпионшип, Лига 1, Лига 2) Бен Мэйхью опубликовал итоговую таблицу результатов английских клубов в чемпионатах в 2022-м. В оригинальный список вошли 92 команды – 20 клубов АПЛ и 72 клуба из дивизионов ниже. Полную версию можно изучить здесь – для удобства мы отсеяли только клубы АПЛ, сохранив их позиции в итоговом рейтинге.

•‎ Хуже «Саутгемптона» по набору очков в 2022-м только «Крю» и «Джиллингем» из Лиги 2.

• Всего 11 команд из 92 набирали меньше очка за игру − среди них две из АПЛ. В подборке ни одного представителя Чемпионшипа.

• Стоит уточнить, что «Фулхэм», «Борнмут» и «Ноттингем» забрались так высоко благодаря победам еще в Чемпионшипе. По этой же логике успехи вылетевших в прошлом сезоне из АПЛ «Бернли» (23-е место в общем рейтинге), «Уотфорда» (80) и «Норвича» (75) сильно занижены. • Все четыре поражения «Ливерпуля» в 2022-м – из нового сезона. С 1 января 2022-го до окончания сезона 22 мая футболисты Клоппа не проиграли ни разу.