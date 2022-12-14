Мощь Мбаппе: три рекорда ЧМ в 23 года, безумная статистика и битва за «Золотую бутсу» с Месси

20 декабря Мбаппе исполнится 24 года. Все еще нежный возраст, несмотря на масштаб фигуры и запредельную насыщенность карьеры. Вчерашний матч сложно отделять от эмоций, но нам все же нужно обратиться к языку фактов и зафиксировать: Мбаппе провел выдающийся ЧМ.

Невероятная заточенность на завершение подчеркивает и особый статус. На ЧМ-2018 Мбаппе ехал вундеркиндом, за которым было интересно следить. Мбаппе-2022 – большая звезда, от которой ждешь топ-уровня все 90 минут.

Килиан не подвел – пачка рекордов рухнула.

Но самые большие испытания еще впереди – гонка за Клозе началась.

Одну дуэль с великим бомбардиром Мбаппе уже выиграл. Получилось эффектно.

У этого парня все еще впереди.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez