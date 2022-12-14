Месси − рекордсмен по матчам на ЧМ. В Катаре обогнал первую десятку

Но променяет все матчи на победу.

Лионель Месси играет в финале ЧМ-2022. Это его 26-й матч на чемпионатах мира − больше не играл никто.

26 матчей Лео собрал за пять турниров.

За турнир в Катаре Лео обогнал всю первую десятку рекордсменов. Вот как это было.

20-й матч. Матч группы против Саудовской Аравии. Оторвался от группы с 20 матчами (Маскерано, Кафу, Лам, Швайнштайгер, Лято).

21-й. Матч группы против Мексики. Обогнал Уве Зеелера, Диего Марадону и Владислава Жмуду.

22-й. Матч группы против Польши. Заранее обогнал Криштиану Роналду: португалец остановился на 22.

23-й. 1/8 финала против Австралии. Обогнал Паоло Мальдини.

24-й. 1/4 финала против Нидерландов. Обогнал Мирослава Клозе.

25-й. 1/2 финала против Хорватии.

26-й. Финал против Франции. Обогнал Лотара Маттеуса и стал единоличным лидером по матчам на чемпионате мира.

Но все рекорды Лео обменяет на трофей.

Фото: REUTERS/Lee Smith