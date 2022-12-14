Месси − рекордсмен по матчам на ЧМ. В Катаре обогнал первую десятку
Но променяет все матчи на победу.
Лионель Месси играет в финале ЧМ-2022. Это его 26-й матч на чемпионатах мира − больше не играл никто.
26 матчей Лео собрал за пять турниров.
За турнир в Катаре Лео обогнал всю первую десятку рекордсменов. Вот как это было.
20-й матч. Матч группы против Саудовской Аравии. Оторвался от группы с 20 матчами (Маскерано, Кафу, Лам, Швайнштайгер, Лято).
21-й. Матч группы против Мексики. Обогнал Уве Зеелера, Диего Марадону и Владислава Жмуду.
22-й. Матч группы против Польши. Заранее обогнал Криштиану Роналду: португалец остановился на 22.
23-й. 1/8 финала против Австралии. Обогнал Паоло Мальдини.
24-й. 1/4 финала против Нидерландов. Обогнал Мирослава Клозе.
25-й. 1/2 финала против Хорватии.
26-й. Финал против Франции. Обогнал Лотара Маттеуса и стал единоличным лидером по матчам на чемпионате мира.
Но все рекорды Лео обменяет на трофей.
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Фото: REUTERS/Lee Smith
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