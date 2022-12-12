Аргентина-2014. Где они сейчас?

Только двое играют в Катаре.

Сборная Аргентины сыграет в финале ЧМ – спустя 8 лет после предыдущей попытки. На чемпионат мира-2014 Аргентина вышла очень уверенно: заняла первое место в южноамериканском отборе (с оговоркой, что Бразилия не участвовала как хозяйка) и забила больше всех − 35 мячей в 16 играх.

На самом ЧМ сценарий был таким же: 9 очков в группе с Боснией-Герцеговиной (2:1), Ираном (1:0) и Нигерией (3:2). К обороне − и игре команды в целом − были вопросы, но всех спасал Месси: на групповом этапе Лео забил 4. Но в плей-офф заглох.

Поэтому в четвертьфинал Аргентину втащил Анхель Ди Мария: забил Швейцарии на 118-й после передачи Месси. Бельгийцам в 1/4 забил уже Игуаин − единственный гол Гонсало на том турнире. Аргентина выиграла, но в середине первого тайма потеряла Ди Марию: у полузащитника диагностировали разрыв двуглавой мышцы бедра.

Без Анхеля аргентинцы справились с Нидерландами в полуфинале (4:2 в серии пенальти), но голов не забивали. «Он многое дает команде благодаря скорости, технике, видению поля, прекрасному взаимодействию с Лионелем Месси», − объяснял Алехандро Сабелья важность Ди Марии.

«Реал» прислал письмо с требованием, чтобы Ди Мария не играл в финале. Анхель разорвал его не читая − но все равно не сыграл: не успел восстановиться. «Я пошел к Сабелье и сказал сквозь слезы, что на 100% не готов. Я знал, что он любит меня, но Алехандро искал лучшее решение для команды. После той встречи он решил ставить Энцо Переса», − вспоминал Ди Мария.

В финале Аргентина могла забивать и без Ди Марии − лучший шанс упустил Игуаин. Тони Кроос неудачно сбросил головой в сторону ворот, Гонсало подхватил и мог выскакивать один на один. Но испугался набегавших защитников и пробил слишком быстро и неточно. Через несколько минут он все-таки забил, но из офсайда.

В начале второго тайма Игуаин опять пробил мимо ворот. Кажется, после этого Лео окончательно разочаровался в партнерах и пытался забить сам − с таким же итогом.

«В финале 2014 года партнеры Лионеля Месси, казалось, ждали, что он все решит сам», − вспоминал недавно Филипп Лам.

В конце основного времени вместо Мирослава Клозе вышел Марио Гетце, а дальше – уже история: на 113-й минуте Гетце исполнил акробатический этюд и принес Германии титул чемпионов мира.

После финала подавленному Месси вручили «Золотой мяч» турнира − но ему было плевать: «Эта награда ничего не значит для меня. Единственное, чего я хотел − выиграть чемпионат мира».

В воскресенье у Лионеля будет еще одна попытка. А где остальные представители сборной Аргентины-2014?

Фото: globallookpress.com/Marcus Brandt