Бразилия была фаворитом матча с Хорватией в 1/4 финала ЧМ – но все испортил пресс-аташе.

На пресс-конференцию Винисиуса пробрался кот, он запрыгнул на стол с микрофонами – а сотрудник бразильской сборной сначала его погладил, но потом вдруг взял за шкирку и спину, чтобы грубо скинуть на пол.

Карма такого не прощает.

Бразилия придавила хорватов на старте – пришлось уходить в глухую оборону.

Борьба на каждом участке поля.

Бразильцы атаковали, падали и снова атаковали.

Но Ливакович вытаскивал все! У него лапки! (Или нет).

На его прыжки можно смотреть бесконечно.

Хорватов не смущал статус соперника и масштаб его амбиций.

После гола Неймара котики по всему миру явно загрустили.

«Ну, тут все понятно». Лайк, если выключили трансляцию после гола Неймара.

Но мяч бразильцев лишь разозлил Хорватию. Сдаваться они не собирались!

Настоящие львы!

Только что Петкович сравнял счет. Фанаты в шоке и восторге!

Серия пенальти. Разбег, удар...

Ливакович тащит удар в серии – уже четвертый раз на этом ЧМ.

Хорватия победила – этот котик доволен.

Отдельный респект Модричу. 120 минут игры высочайшего уровня. И это в 37 лет!

Еще одно напоминание бразильцам: никогда не обижайте котиков!