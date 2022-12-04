Неймару остался один гол до Пеле. Больше всего забил в 2014-м, любимый соперник – Япония

60% голов – в товарняках.

Неймар забил Южной Корее и максимально приблизился к рекорду Пеле: у легенды сборной Бразилии 77 голов, у Нея – на один меньше.

Вот так выглядит топ бомбардиров.

• Неймару точно не удастся выйти на голевую скорость Пеле: игрок «ПСЖ» берет количеством матчей – единственный, кто в топ-11 перебрался за сотню.

• Близок к Пеле по соотношению гол/матч Адемир, но у него гораздо меньше матчей. А 14 голов вообще пришлось на один календарный год (1950).

У Нея все шансы догнать Пеле уже в следующей игре: бразилец забил хорватам трижды за два матча – дубль на ЧМ-2014 и еще один в товарняке перед чемпионатом мира в России.

А вот тут его голы при разных тренерах, любимые соперники и хет-трики за сборную.

•‎ Чаще всего Неймар забивал сборной Японии – 9 раз в пяти матчах. Логично, учитывая покер (единственный в сборной) в октябре 2014-го.

• Неймар дебютировал за сборную Бразилии 10 августа 2010 года – в матче против сборной США. В этой же игре забил первый гол за сборную. Штаты вообще самый стабильный соперник: в каждой игре пропустили по одному от Неймара – всего 4.

• Лучший год бразильца в сборной по голам – 2014-й: в пяти играх ЧМ и девяти товарищеских заколотил 15 мячей. Да-да, не забываем, что среди них покер Японии.

• Большая часть голов Нея (46, то есть 60%) – в товарищеских матчах: у Бразилии не было отбора на домашний чемпионат мира-2014. У Пеле схожая ситуация: 51 мяч в товарняках.

• Чтобы догнать легенду по голам на ЧМ, Неймару понадобится время: у Пеле 12, у Нея – 7.

Фото: globallookpress.comMarcio Machado/Keystone Press Agency; East News/AP Photo