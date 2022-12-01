Большой промах Луиса Энрике.

После вылета Испании завирусились кадры бьющего пенальти Серхио Рамоса. Логичная претензия в адрес Луиса Энрике, который отцепил Серхио от финальной заявки.

Тезис может показаться притянутым, ведь проще всего найти решение проблемы уже после того, как самое страшное случилось. Но проговорить необходимо: Испании катастрофически не хватило Серхио Рамоса.

Дело даже не в том, что в 1/8 финала в центре обороны вышел опорник Родри. На коротких турнирах влияние тактики и заготовок закономерно снижается, уступая часть влияния неосязаемым вещам. Одна из таких – наличие на поле авторитета и лидера, человека, сочетающего высокий футбольный класс с твердым характером и агрессией. В общем, тот самый бодрый дед, который орет, заводит, раздает лещей, а когда нужно сам летит в штрафную и забивает. Уж простите за лирику, но одних взглядов, криков и жестких отборов Рамоса достаточно, чтобы лишний раз завести своих и напомнить сопернику, с кем они бьются. Серхио – гроссмейстер в футбольных играх разума, а его влияние на игроков близко к бесконечности. Недаром именно он помирил Мбаппе и Неймара.

«Я бы не стал ничего менять в себе – ни свой менталитет, ни страсть, ни преданность, ни усилия, ни самоотверженность» , – грустно объяснял Серхио, после того, как ЧМ-2022 превратился для него в ежедневный сеанс у телевизора. Всего названного им вчера на поле не было.

Кажется, никто из испанцев просто не был готов примерить супергеройский плащ. Па поле были и будущие суперзвезды, и состоявшиеся игроки, и легенды с медалями ЛЧ. Но не было человека, который сказал бы про себя: ладно, я сделаю это сам. А потом развернул сюжет так, что аплодировал бы даже Тарантино. Логичный контраргумент – в 2018-м у испанцев был Рамос, но они тоже вылетели в 1/8 финала. Может, я переоценил Серхио? Не думаю.

В той игре как раз к Рамосу было меньше всего вопросов. Гол испанцев пришел как раз после давления Серхио (которое и спровоцировало рикошет от Игнашевича), а пенальти привез Пике. Все 120 минут Серхио оказывался в обеих штрафных – успевал и отбирать, и атаковать. Но решить все проблемы той Испании, сменившей тренера прямо перед ЧМ, просто не мог даже герой масштаба Рамоса.

Окей, аргументы о влиянии Серхио в вопросах психологии и игры все же довольно сложно перенести и спроецировать на реальность. Но бей Рамос пенальти марокканцам – все могло бы закончиться иначе. Это факт, который сложно отрицать. Он бы точно пошел одним из первых. Скорее всего, покачал бы Буну хитрыми шагами, а потом спокойно катнул в другой угол или вообще исполнил паненку. И надломил бы дерзких марокканцев. Ведь у пенальти и Рамоса особые отношения.

Вы точно помните тот промах с «Баварией». Тогда не забили еще Роналду с Кака, но именно выстрел Серхио за стадион оставил «Реал» без финала. Никто не облажался настолько выразительно. Вскоре даже появилась мобильная игра Angry Ramos – в ней надо было, управляя мячом, пущенным Рамосом, огибать препятствия и стараться не подрезать Годзиллу, прыгающего Нойера, застывшего Моуринью и Гвардиолу на ракете.

Но Рамос не сломался – не его стиль. Той же ночью Серхио, взбешенный насмешками, пообещал отцу с братом: «Следующий пенальти пробью паненкой. Вот увидите. Все заткнутся». Реабилитироваться удалось через два месяца – в полуфинале Евро-2012 в игре с Португалией. О планах Рамоса в сборной знали, но едва ли верили, что он решится на такое. Интересно, что творилось в головах ​​Хесуса Наваса и Рауля Альбиоля, которым Рамос сказал: «Момент настал». «Если хорошенько подумать, это же логично. Вратарь не ждет от меня чего-то такого после того, что со мной случилось. Я много чего слышал: что давление слишком велико, что я не готов брать на себя ответственность, и так далее… Все совсем наоборот: я люблю ответственность. Никогда не сомневался, что у меня есть яйца!» – рассказывал защитник в интервью The Guardian.

Из неудачника одного эпизода Рамос превратился в идеального киллера, который в июле 2020-го достиг пика и шел на серии из 20 забитых пенальти подряд.

Даже после того, как Серхио не забил два пенальти в одном матче со Швейцарией (оба потащил Зоммер), он не отказался от идеи бить с точки: «Если будет еще пенальти, конечно, я его пробью. Если бы относился к этому иначе, то я перестал быть собой». Удивительно, что два промаха в одной игре не смогли колоссально испортить статистику Рамоса-пенальтиста. 30 забитых из 35 (85,7%). Рамос бы точно не подвел, будь он на поле вчера.

Потому что кроме ошибки в Мюнхене промахов в сериях у Рамоса не было. За 10 лет после того полуфинала с «Баварией» Серхио бил в сериях пять раз. И все забил.

Рамос может не забить пенальти с игры, но никогда не подведет вас в серии.

Иронично, что последний забитый пенальти испанцев в сериях на ЧМ оформил именно Рамос . Спокойно, с широкими шагами и паузой перед ударом – не справился даже боживший тогда Игорь Акинфеев. А после – пустота и нули. Сначала Аспас, а спустя четыре года – Сарабия, Солер и Бускетс. Может, это просто совпадение, а может злая шутка кармы. Иронично, что без Рамоса Испания выиграла только одну серию пенальти из трех последних. Иронично, что прибил испанцев вчера именно Ашраф Хакими. После решения Энрике не брать Серхио в Катар он написал в твиттере: «Рамос – лучший защитник мира». И пробил пенальти он в любимой манере испанца – паненкой, по центру, в самый важный момент. Даже отпраздновал так, как делал это вместе с Рамосом – танцем, похожим на походку пингвинов. Они подсмотрели движения у игрока в американский футбол Джейлена Уоддла, чья фамилия созвучна с waddlе – английским словом «ковылять» (идеально описание передвижений арктических птиц).

После матча Серхио написал: «Испания не проигрывает, Испания учится. Испания падает, спотыкается, но встает и продолжает лидировать. Мы вернемся, и мы вернемся сильнее». Даже оставшись вне заявки он продолжает ассоциировать себя с командой.

Да, три промаха в серии сделали игроки. Но главный допустил Луис Энрике, на взяв Рамоса на ЧМ.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Julian Finney, Alexander Hassenstein; globallookpress.com/Robert Michael/dpa, Naoki Morita/AFLO, Christian Charisius/dpa