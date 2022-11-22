Битва Роналду за гол – фу. Бруну Фернандеш – жертва нарциссизма Криштиану

Португальский стыд.

После интервью Пирсу Моргану многие вопросы относительно видения Криштиану себя и остальных отпали. Разросшееся до орбиты эго не должно удивлять. Ну это же Криш, камон, чего вы ждали? После разговора, в котором Роналду оценивал внешность Руни, говорил о неуважении Тен Хага и довольно популистски приплетал Фергюсона, казалось, что ничего хуже он выкинуть не может. Кто-то даже рассуждал: Криштиану высказался, скинул с себя груз проблем в «МЮ» и сейчас спокойно сосредоточится на сборной.

И если сомнительный пенальти в матче с Ганой не удивляет (картинно рухнуть в штрафной – популярный грешок форвардов), то безумие с первым голом Уругваю – новый ракурс маниакального фокуса Роналду на личной статистике.

После первой игры, когда Диогу Кошта едва не привез в концовке против Ганы и поникший покидал поле, на него мгновенно обрушился мощный мотивационный спич Роналду – в лучших традициях коучей личностного роста: - Ты должен улыбаться, #####! Мы победили, #####! Ты пропустил [в том моменте]? - Нет, но это было близко. - Ну и что? Ты должен улыбаться, #####! Мы победили! Еще одна победа, и мы пройдем дальше! Ты можешь улыбаться, #####! Вперед! Мы победили, #####! Посмотрите, как он сосредоточен на команде, победе и увеличившихся шансах на плей-офф. И запишите где-нибудь на полях (это пригодится): в этой игре Роналду забил. Вчера забить не вышло: немного не хватило прыжка, размера головы, длины волос. Даже идеальная анатомия Роналду не помогла дотянуться до подачи Бруну, сделать желанный +1 в графе «голы на ЧМ». Второй гол (да еще и с пенальти!) Португалия вообще забила, когда Роналду уже не было на поле. Поэтому после свистка Криштиану начал борьбу за правду.

«Касание было. Мяч коснулся меня!» – возмущался Криш. А еще докопался до Бруну: упорно показывал на голову, доказывая, что забил именно он. Радоваться выходу в плей-офф? Поздравить Кошту с матчем на ноль? Все потом, сперва – мой гол. Да-да, тот, который забил я – Криштиану Роналду.

Окей, Роналду возмущается после свистка – видели и не раз. Главное, что не выбросил повязку, а лишь пожаловался на несправедливость Пирсу Моргану. Прямо из раздевалки. Но что творит португальская футбольная федерация? Может, там радуются выходу в плей-офф? Готовят ротацию на матч с Южной Кореей? Может, поздравляют Бруну с первыми голами на ЧМ (и вообще фокусируется на нем как реальном лидере)?

Нет, они отправляют в ФИФА доказательства того, что первый гол забил Роналду. Как думаете, увидели бы мы подобный шум, если бы у мяча после подачи Фернандеша промелькнула шевелюра, скажем, Жоау Феликса? Лысина Пепе? Осознайте еще раз: футбольная федерация топ-сборной хочет отобрать гол у одного игрока СВОЕЙ СБОРНОЙ, чтобы его переписали на другого. Это абсолютный позор и тотальное неуважение. Практически официальное заявление: да, личная статистика Роналду и его наследие выше, чем все, что есть в команде. Видимо, в Португалии нет правила «Ни один игрок не может быть больше клуба».

Борьба за Криштиану не меняет ни положения Португалии в группе, ни шансы на 1/8, ни расклад в гонке бомбардиров – даже если бы засчитали, Криш едва ли приблизился к лидерам (у Валенсии и Мбаппе по 3). это вообще ни на что не влияет. Тогда зачем это все? А, ну да.

Больше всего в этой ситуации жаль Бруну – на него валится абсолютно ненужное внимание и шум, спровоцированные неадекватной тягой Роналду к апгрейду собственного наследия. Ему ведь, скорее всего, глобально нет разницы, забил он или отдал голевой пас – на этом ЧМ он сияет и тащит сборную и точно останется ее лидером даже с одним голом вместо двух.

Но насколько низко по отношению к Фернандешу всерьез заниматься дележкой голов. Интересно, как объяснили такой шаг самому Бруну. «Слушай, извини, но Кришу этот гол нужнее. Иначе он опять даст интервью и нас вообще закроют. Ты и так пробил пенальти!».

Но Бруну остается достойным человеком, и, что главное, сохраняет профессионализм, о котором так часто говорит его коллега Роналду:

«Не думаю, что это правда важно. В моменте мне показалось, что Криштиану коснулся, а я отдал голевую. Но надо думать о матче против Кореи». Радует одно: у истории с преступным вымогательством гола справедливый финал. ФИФА подтвердила, что никакого касания у Роналду не было: «Благодаря технологиям от adidas мы можем точно сказать, что Криштиану Роналду не коснулся мяча головой в моменте с первым голом.

Внешняя сила не воздействовала на мяч в тот момент. На это указывает отсутствие колебания в наших измерениях. Датчик IMU с частотой 500 Гц, размещенный внутри мяча, позволяет нам быть очень точными в этом анализе».

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«Если бы мне сказали, что Португалия выиграет чемпионат мира без моих голов, я бы уже подписался на это, клянусь своими детьми» , – сказал Криштиану на старте ЧМ. Вспоминайте это каждый раз, когда увидите очередное «Отличная работа, команда! Вперед, Португалия!». Цена слов Криштиану, как и его голы с игры на этом ЧМ – где-то в районе нуля.

Фото: REUTERS/Lee Smith, Molly Darlington