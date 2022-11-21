В чем Суарес успешнее Роналду? Есть минимум 10 пунктов
Например, ассисты и голы в плей-офф ЧМ.
В понедельник на ЧМ-2022 играют Португалия и Уругвай. У Луиса Суареса и Криштиану Роналду много точек противопоставления: в Англии играли за «МЮ» и «Ливерпуль» (но не пересекались), в Испании − за «Реал» и «Барсу»; оба главные бомбардиры своих сборных в истории.
Поэтому Луиса и Криштиану хочется сравнивать. Сначала клубные титулы.
Теперь успехи в сборной − начнем с чемпионатов мира.
ЧМ в Катаре пятый для Роналду и четвертый у Суареса.
В 2018-м сборная Португалии вылетела как раз от Уругвая, но Луис не забивал.
Уругвай и Португалия играют в разных конфедерациях. Поэтому рискнем и сравним успехи на Евро и Кубке Америки.
На Кубках конфедераций, результаты схожи: 4-е место Уругвая в 2013-м, третье − у Португалии в 2017-м.
А что по личной статистике?
Криштиану не только забивает в ЛЧ гораздо больше Суареса − он лучший бомбардир в истории (у Суареса место в четвертой десятке). У Криша 0,77 гола за игру ЛЧ, у Суареса − 0,37.
В чемпионатах разница не такая: 0,66 мяча за игру у Суареса, 0,79 − у Криша.
Даже не будем сравнивать награды: тут все очевидно и без табличек. Кажется, что Криштиану лучше во всем, но мы нашли сразу десять пунктов, в которых Суарес превзошел Роналду.
Да, некоторые из них менее значимы, чем «Золотые мячи» и кубки ЛЧ, но сам факт превосходства Луиса – огромное достижение.
• У Суареса 244 ассиста за клубы и 38 в сборной, у Роналду − 233+43.
• FbRef расшифровывает минуты на голевое действие в АПЛ: у Луиса 69+23 за 9559 минут, у Криштиану − 103+37 за 17522 минут.
И бонусный пункт − тоже из АПЛ.
Но главное противостояние − как обычно сегодня на ЧМ.
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Фото: globallookpress.com/Ye Pingfan/Xinhua
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