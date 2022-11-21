В чем Суарес успешнее Роналду? Есть минимум 10 пунктов

Например, ассисты и голы в плей-офф ЧМ.

В понедельник на ЧМ-2022 играют Португалия и Уругвай. У Луиса Суареса и Криштиану Роналду много точек противопоставления: в Англии играли за «МЮ» и «Ливерпуль» (но не пересекались), в Испании − за «Реал» и «Барсу»; оба главные бомбардиры своих сборных в истории.

Поэтому Луиса и Криштиану хочется сравнивать. Сначала клубные титулы.

Теперь успехи в сборной − начнем с чемпионатов мира.

ЧМ в Катаре пятый для Роналду и четвертый у Суареса.

В 2018-м сборная Португалии вылетела как раз от Уругвая, но Луис не забивал.

Уругвай и Португалия играют в разных конфедерациях. Поэтому рискнем и сравним успехи на Евро и Кубке Америки.

На Кубках конфедераций, результаты схожи: 4-е место Уругвая в 2013-м, третье − у Португалии в 2017-м.

А что по личной статистике?

Криштиану не только забивает в ЛЧ гораздо больше Суареса − он лучший бомбардир в истории (у Суареса место в четвертой десятке). У Криша 0,77 гола за игру ЛЧ, у Суареса − 0,37.

В чемпионатах разница не такая: 0,66 мяча за игру у Суареса, 0,79 − у Криша.

Даже не будем сравнивать награды: тут все очевидно и без табличек. Кажется, что Криштиану лучше во всем, но мы нашли сразу десять пунктов, в которых Суарес превзошел Роналду.

Да, некоторые из них менее значимы, чем «Золотые мячи» и кубки ЛЧ, но сам факт превосходства Луиса – огромное достижение.

• У Суареса 244 ассиста за клубы и 38 в сборной, у Роналду − 233+43.

• FbRef расшифровывает минуты на голевое действие в АПЛ: у Луиса 69+23 за 9559 минут, у Криштиану − 103+37 за 17522 минут.

И бонусный пункт − тоже из АПЛ.

Но главное противостояние − как обычно сегодня на ЧМ.

Фото: globallookpress.com/Ye Pingfan/Xinhua