Где сейчас игроки Южной Кореи-2002? Почти все тренируют – а один стал блогером (360К подписчиков)

А Хиддинк все-таки закончил.

Мы уже вспоминали, где сейчас Сенегал-2002 − но на том чемпионате мира была еще одна сенсация. Южная Корея Гуса Хиддинка вышла с первого места из группы, в последнем туре выбив Португалию (это был последний матч в сборной для Паулу Бенту − он как раз тренирует Корею сейчас).

Затем азиаты выбили поочередно Италию − за золотой гол Ан Джон Хвана выгнали из «Перуджи» − и Испанию (в серии пенальти).

Конечно, к успеху Южной Кореи много вопросов. В 1/8 с Италией судья показал хозяевам 4 желтых – всего четыре, потому что Корея играла очень жестко. В первом экстратайме Франческо Тотти удалили: итальянец рухнул в штрафной и просил пенальти, но получил вторую желтую за симуляцию. А гол Дамиано Томмази не засчитали из-за офсайда.

В четвертьфинале египетский рефери Джамаль Аль-Гандур отменил два гола испанцев – бурю вызвал второй мяч: Хоакин перед пасом на Морьентеса якобы выпустил мяч за лицевую линию. «Я не хочу думать, что рефери вышел ограбить какую-то команду, но фотографии говорят сами за себя. Ясно, что судья был не в нашу пользу», — жаловался Карлес Пуйоль.

Хиддинк отбивался: отмечал, что Морьентес бы не забил, если бы вратарь и защита корейцев не остановились, услышав свисток судьи. К тому же корейцы дополнительно готовились к серии пенальти − испанцам этого не хватило.

Сказка Кореи закончилась в полуфинале: проиграли немцам, а потом и туркам в матче за третье место. Капитан Хон Мен Бо получил «Бронзовый мяч» турнира.

Где сейчас Гус Хиддинк, вы точно знаете: год назад он закончил карьеру, но вернулся помочь бывшему ассистенту Грэму Арнолду: консультировал по выбору заявки на ЧМ-2022, но на этом все.

А где остальные?

Фото: Gettyimages.ru/Andreas Rentz/Bongarts