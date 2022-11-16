Cенегал-2002. Где они сейчас?

В 2002-м сборная Сенегала влюбила в себя мир на ЧМ в Японии и Корее. В первом матче турнира дебютанты победили действующих чемпионов мира – сборную Франции (победный гол забил Папа Буба Диоп). Дальше была перестрелка с Уругваем (3:3) и ничья с Данией (1:1). Этого хватило, чтобы выйти из группы со второго места. Дальше был безумный матч 1/8 против Швеции, где Камара вырвал победу на 104 минуте, и драматичный – против Турции в 1/4. Там золотой гол пропустил уже Сенегал. Капитаном тогда был Алиу Сиссе. Теперь он главный тренер сборной Сенегала (приехал уже на второй ЧМ). А где сейчас другие звезды той команды?

Больше классного ретро – в телеграм-канале авторов. Подпишись!

Наш любимый Сенегал-2002: Фадига ограбил ювелирку, Диуф стал звездой, а Метсю – героем нации. Команду сломал президент страны

Фото: Gettyimages.ru/Andreas Rentz; globallookpress.com