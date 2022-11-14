Бразилия никогда не пропускала ЧМ, Катар – единственный новичок. А серия Франции хуже Мексики с Кореей

Уэльс вернулся спустя 64 года.

Катар дебютировал на чемпионатах мира: проиграл Эквадору (0:2) в матче открытия.

На другом полюсе относительно хозяев турнира Бразилия: южноамериканцы приехали на 22-й ЧМ подряд. То есть они были на всех!

А что там по сериям у других участников этого ЧМ? Мы собрали всех.

• На всех чемпионатах мира играла только одна сборная – Бразилия. С 1930-й по 2022-й – почти вековая серия.

• Немцы пропустили два чемпионата – в 1930-м и в 1950-м. В первом послевоенном турнире сборной Германии не дали поучаствовать – футбольный союз страны реорганизовали только в январе 1950-го, ФИФА признал его в сентябре того года. Уже после ЧМ.

•‎ Отдельный пункт для того, чтобы вы обратили внимание на Мексику и Южную Корею: у этих команд серия без пропусков длиннее, чем у Франции.

• Как же странно видеть Нидерланды в самом низу картинки. У сборной 11 участий в ЧМ, но турнир в России она пропустила.

• Катар – дебютант чемпионатов мира.

• Канада возвращается на чемпионат мира спустя 36 лет. У Уэльса разрыв еще дольше: валлийцы участвовали в ЧМ-1958 – а потом ждали 64 года следующего чемпионата мира.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez ; Gettyimages.ru/ Alex Livesey