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У Рэшфорда 100 голов за «МЮ», а ведь он вингер! Любимый соперник – «Ливерпуль», больше всего забивал при Сульшере

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30 октября Маркус Рэшфорд забил единственный гол в матче против «Вест Хэма» – мощно выпрыгнул и вколотил мяч головой после радиоуправляемой подачи Эриксена.

Но победный гол – не единственный повод для радости.

Отметим и дату: Рэшфорд забил 30 октября 2022 года. Ровно 85 лет до этого клуб начал космическую серию: в заявке на каждый матч (больше 4 тысяч!) всегда есть воспитанник «МЮ». 

Маркус – 8-й представитель академии «Юнайтед», который добрался до сотни голов за родной клуб. Остальные семь: Бобби Чарльтон (249 голов), Деннис Вайоллет (179), Джордж Бест (179), Райан Гиггз (168), Марк Хьюз (163), Пол Скоулз (155), Стэн Пирсон (148).

Очевидно, это очень важно и для самого Маркуса.

Маркус забил сотый гол почти в 25 (день рождения у него в понедельник) – многие футболисты «Юнайтед» справлялись быстрее: Джордж Бест (22), Бобби Чарльтон (23), Криштиану Роналду (23), Уэйн Руни (23), Денис Лоу (24) и Деннис Вайоллет (24). 

Может, Рэшфорд оформил свою сотню за наименьшее число матчей? Тоже нет: забил сотый гол в 318-м матче за клуб – 18 человек были быстрее. Лучший темп был у Дениса Лоу (110 матчей) и Руда ван Нистелроя (137 матчей).  Но мы говорим о классических центрфорвардах. Рэшфорд же – скорее вингер, о чем говорят его тепловые карты в АПЛ.

Несмотря на привязанность к флангу, в штрафной Маркус чувствует себя максимально комфортно.

Рассмотрим голы чуть подробнее. Как и откуда Рэшфорд набил сотню?

•‎ Рэшфорд всего семь раз забивал за «Юнайтед» головой – из них два на прошлой неделе. 2 гола головой – это повторение рекорда Маркуса за сезон. В 2017/18 забил столько во всех турнирах за всю кампанию. 

• 0,41 гола за 90 минут – отличный результат для футболиста, который менял позиции и играл только в постфергюсоновском «Юнайтед». Для сравнения: у Роналду 0,49 гола за 90 минут, у Руни – 0,51.

• Если прибавить к голам еще 61 ассист, то голевой вклад Маркуса – 0,7 за 90 минут. 

• Голов точно было бы больше (или сотня набралась бы раньше), но помешали травмы. Из-за повреждений Маркус пропустил 32 матча «Ман Юнайтед» с января 2020-го.

Влияние травм хорошо видно на графике голов по сезонам. Ужасная результативность в прошлом – следствие долгого восстановления после операции на плече, которую Рэшфорд откладывал почти 2 года.

• Рэшфорд уже обогнал прошлогоднего себя – хотя это было несложно. Теперь есть цель посложнее: побить рекорд (22 гола в сезоне-2019/20). 

Из сотни голов Маркуса почти четверть (23) пришлась на матчи против команд топ-6 АПЛ. «Арсенал» мы выделили не просто так. С него он начал в 2015-м, на нем (пока что) и закончил: после дубля в матче шестого тура Рэш не забил «Сити», «Тоттенхэму» и «Челси».

Всего Маркус забивал 49 командам. Любимые жертвы – «Ливерпуль» (6), «Лестер» (6), «Челси» (5) и «Вест Хэм» (5). Большая часть голов Рэшфорда – конечно, в АПЛ. А как с другими турнирами?

• Первый гол (точнее сразу два) Рэшфорд забил 25 февраля 2016 года «Мидтьюлланду» в Лиге Европы.

• Единственный хет-трик в карьере Маркус оформил в ЛЧ: в октябре 2020-го вышел на замену и закинул три в ворота «Лейпцига».

Рэшфорд сыграл у Моуринью и Сульшера почти одинаковое количество матчей, но с Оле был намного результативнее. Два сезона с лучшими показателями по голам (22 и 21) – результат работы норвежца.

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Контракт Маркуса с «Юнайтед» заканчивается летом 2023-го. В сентябре The Athletic писал, что новые сделки под контролем Тен Хага – тренер доволен форвардом: «[Новый контракт] у клуба под контролем. Я вижу счастливого Маркуса, вижу моменты, которые мы можем улучшить, и последние два с половиной месяца мы очень усердно работали над разными аспектами. Рэшфорд доволен прогрессом – и мы тоже».

Судя по доверию, переподписание – лишь вопрос времени.

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