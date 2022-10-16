Кто чаще выигрывает в класико? А у кого больше титулов? Сравниваем величие «Реала» и «Барселоны»

Разогрев с цифрами.

Перед матчем «Реала» и «Барселоны» вспоминаем важнейшие факты из истории противостояния. Для начала – емкая графика.

Теперь добавим деталей по пунктам.

Статистика встреч за все время

• Если считать товарищеские матчи, то «Барса» вырывается вперед по победам: 117 – 104.

• Самый популярный счет класико – 2:1. Так закончились 45 матчей.

Рекордсмены по матчам

• Бускетс собирается покинуть «Барсу» в конце сезона, но может как минимум повторить рекорд Рамоса и Месси – или даже превзойти, если команды встретятся в кубках.

• Рамос не только рекордсмен по матчам в класико, но и по поражениям: 20 раз «Реал» проиграл «Барселоне» с Серхио в составе. Лучший по победам – Пако Хенто (21).

• Ближе всех из действующих футболистов к шестерке подобрались Жерар Пике (40) и Карим Бензема (38).

Рекордсмены по голам

• Единственный действующий футболист «Реала» или «Барселоны» в топ-15 – Карим Бензема с 11 голами. Француз еще и автор самого быстрого гола в класико (21 секунда).

• Месси – лучший бомбардир класико в Ла Лиге и Суперкубке Испании, но никогда не забивал «Реалу» в Кубке Испании. Здесь главный голеадор Сантьяго Бернабеу: все свои 8 голов легендарный человек и стадион забил в кубке.

• Ди Стефано – самый возрастной автор гола в класико (37 лет и 164 дня).

Крупнейшие победы

• 7 раз команды сыграли по 5:0 – пять раз выиграла «Барселона» и всего два «Реал». Последний такой матч был в ноябре 2010-го.

• Но вы наверняка ждете истории про 11:1. Разгром случился в Кубке генералиссимуса (да, Франко переименовал кубок в свою честь), а фанатам «Барселоны» запретили приезжать в Мадрид – у нас есть целый текст про это.

Однажды «Реал» выиграл класико 11:1. Вратарь «Барсы» сразу закончил карьеру

А что там по трофеям?

•‎ «Барселона» выиграла 3 Кубка ярмарок, на смену которому и пришел Кубок УЕФА, но Союз европейских футбольных ассоциаций не считает его официальным турниром.

Из 249 класико только 9 пришлись на финалы: 7 в Кубке Испании и 2 в Кубке лиги (о нем ниже).

• В список не вошли игры за Суперкубок Испании: матчи в турнире из одной стадии не считаются финалами. В 2019-м турнир реформировали (теперь играют 4 команды), но «Реал» и «Барселона» встречались в полуфинале-2021/22 («Реал» 3:2 «Барселона»).

• Кубок лиги в Испании протянул всего 4 сезона: все стадии (от 1/16 до финала) играли в 2 матча, команды из еврокубков были против такой нагрузки. «Реал» и «Барса» сыграли в финале первого.

• У команд 19 ЛЧ на двоих, но они всего трижды встречались на высоких стадиях: полуфиналы в 1960-м, 2002-м и 2011-м.

Король класико среди тренеров – Мигель Муньос (16 побед в 36 матчах): легендарный игрок «Реала» после завершения карьеры в 1958-м отработал в клубе 14 лет.

• Жозе Моуринью – третий по проведенным класико (17 матчей), но выиграл он всего 5 раз.

• Четверо из пяти тренеров в списке играли за клубы, в которых потом работали. Исключение – Терри Венейблс.