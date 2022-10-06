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У «Барселоны» 7 травмированных. До класико – 10 дней

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В следующие 10 дней «Барса» сыграет три матча. 9 октября – с «Сельтой» (Ла Лига, дома), 12 октября – с «Интером» (ЛЧ, дома), 16 октября – с «Реалом» (Ла Лига, в гостях). Ставки в предстоящем класико высоки – «Реал» и «Барса» с одинаковым количеством очков (19) идут в лидерах Ла Лиги. 

Но у Хави огромный список травмированных – сразу 7 игроков.

Винят матчи сборных

•‎ Сильнее всего по «Барсе» ударили матчи сборных – там травмировались Депай, де Йонг, Кунде и Араухо. Бельерин получил повреждение на тренировке. О травмах Кристенсена и Кессиэ «Барса» объявила после матча с «Интером»;

•‎ Хави предлагал играть все матчи сборных в одну паузу – чтобы избежать большого количества травм: «У ФИФА есть план по проведению чемпионата мира каждые два года – это вызывает споры.Но и есть вариант календаря, в котором сборные собираются и играют полтора месяца. После этого клубы получают футболистов до конца сезона. Получился бы один блок с играми сборных»;

•‎ Из пяти центральных защитников «Барсы» травмированы трое. Здоровы – только Пике (180 минут в Ла Лиге) и Гарсия (384 минуты);

•‎ Френки уже вернулся к тренировкам, но вряд ли сыграет с «Сельтой».

А что у «Реала»? 

Есть только одна проблема, но большая – вылет Тибо Куртуа. В начале октября клуб сообщил, что у бельгийского вратаря проблемы со спиной, диагностирован ишиас – это воспалительный процесс, который сопровождается сдавлением или раздражением седалищного нерва и сильными болевыми ощущениями в одной или обеих конечностях.

Правда, Карло Анчелотти уверен, что к игре с «Барсой» Куртуа будет в порядке: «Надо подумать, стоит ли везти его в Варшаву [на матч с «Шахтером», 11 октября]. Но я думаю, что он сыграет в класико». 

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