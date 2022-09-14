Лидеры по матчам в топ-клубах: Де Хеа > Роналду в «МЮ», Верратти второй в истории «ПСЖ», а Бензема в десятке «Реала»

Коке – главный в «Атлетико».
10 сентября Коке побил рекорд «Атлетико» по количеству матчей за клуб – для испанца игра против «Сельты» стала 551-й. Предыдущий рекорд принадлежал полузащитнику Аделардо (550 матчей с 1959-й по 1976-й).
Рекорд Коке – отличный повод изучить составы топ-клубов и узнать, кто провел за них большего всего матчей и какое место в историческом топе занимают современное лидеры.
Уточнение: данные по количеству матчей актуальны на вторник, 13 сентября.
Исторический топ:
1. Коке – 551
2. Аделардо – 550
3. Томас Реньонес – 483
4. Энрике Кольяр – 468
5. Хуан Карлос Агилера – 455
6. Исакио Кальеха – 421
= Хуан Карлос Артече – 421
8. Габи – 417
9. Фернандо Торрес – 404
10. Диего Годин – 389
***
14. Ян Облак – 359
Исторический топ:
1. Лионель Месси – 778
2. Хави – 767
3. Серджи Бускетс – 684
4. Андрес Иньеста – 674
5. Жерар Пике – 608
6. Карлес Пуйоль – 593
7. Мигель Бернардо – 549
8. Виктор Вальдес – 535
9. Карлес Решак – 450
10. Жорди Альба – 433
Исторический топ:
1. Рауль – 741
2. Икер Касильяс – 725
3. Мануэль Санчис – 710
4. Серхио Рамос – 671
5. Карлос Сантильяна – 645
6. Карим Бензема – 611
7. Фернандо Йерро – 602
8. Франсиско Хенто – 600
9. Хосе Антонио Камачо – 577
10. Пирри – 561
= Мичел – 561
***
19. Лука Модрич – 443
Исторический топ:
1. Райан Гиггз – 963
2. Бобби Чарльтон – 758
3. Пол Скоулз – 718
4. Билл Фоулкс – 688
5. Гари Невилл – 602
6. Уэйн Руни – 559
7. Алекс Степни – 539
8. Тони Данн – 535
9. Денис Ирвин – 529
10. Джо Спенс – 510
11. Давид Де Хеа – 494
Исторический топ:
1. Алан Оукс – 680
2. Джо Корриган – 603
3. Майк Дойл – 570
4. Берт Траутманн – 545
5. Колин Белл – 501
6. Эрик Брук – 493
7. Томми Бут – 491
8. Майк Саммерби – 452
9. Пол Пауэр – 444
10. Вилли Донахи – 436
= Давид Сильва – 436
***
Кевин де Брюйне – 315
Исторический топ:
1. Иан Каллаган – 857
2. Джейми Каррагер – 737
3. Стивен Джеррард – 710
4. Эмлин Хьюз – 665
= Рэй Клеменс – 665
6. Иан Раш – 660
7. Фил Нил – 650
8. Томми Смит – 638
9. Брюс Гроббелар – 628
10. Алан Хансен – 620
***
21. Джордан Хендерсон – 455
Исторический топ:
1. Дэвид О’Лири – 722
2. Тони Адамс – 669
3. Джордж Армстронг – 621
4. Ли Диксон – 619
5. Найджел Уинтерберн – 584
6. Дэвид Симен – 564
7. Пэт Райс – 528
8. Питер Стори – 501
9. Джон Рэдфорд – 481
10. Питер Симпсон – 477
***
26. Гранит Джака – 257
Исторический топ:
1. Рон Харрис – 795
2. Питер Бонетти – 729
3. Джон Терри – 717
4. Фрэнк Лэмпард – 648
5. Джон Холлинс – 592
6. Петр Чех – 494
7. Сесар Аспиликуэта – 482
8. Деннис Уайз – 445
9. Стив Кларк – 421
10. Керри Диксон – 420
Исторический топ:
1. Стив Перриман – 866
2. Гари Маббутт – 611
3. Пат Дженнингс – 590
4. Том Моррис – 523
5. Сирил Ноулз – 506
6. Гленн Ходдл – 490
7. Тед Дитчберн – 452
8. Алан Гилзин – 439
9. Джимми Диммок – 438
10. Уго Льорис – 423
Ндомбеле и Винкс сейчас в аренде (оба в Серии А – Танги в «Наполи», Харри – в «Сампдории»).
Исторический топ:
1. Хавьер Дзанетти – 858
2. Джузеппе Бергоми – 758
3. Джачинто Факетти – 634
4. Сандро Маццола – 565
5. Джузеппе Барези – 559
6. Марио Корсо – 502
7. Вальтер Дзенга – 473
8. Тарчизио Бурньич – 467
9. Алессандро Альтобелли – 466
10. Иван Кордоба – 455
11. Самир Ханданович – 445
Исторический топ:
1. Паоло Мальдини – 902
2. Франко Барези – 719
3. Алессандро Костакурта – 663
4. Джанни Ривера – 658
5. Мауро Тассотти – 583
6. Массимо Амброзини – 489
7. Дженнаро Гаттузо – 468
8. Кларенс Зеедорф – 432
9. Анджело Анкиллетти – 418
10. Чезаре Мальдини – 412
1. Алессандро Дель Пьеро – 705
2. Джанлуиджи Буффон – 685
3. Джорджо Кьеллини – 561
4. Гаэтано Ширеа – 552
5. Джузеппе Фурино – 528
6. Роберто Беттега – 482
7. Леонардо Бонуччи – 479
8. Дино Дзофф – 476
9. Антонио Кабрини – 460
10. Джампьеро Бониперти – 459
1. Жан-Марк Пилорж – 435
2. Марко Верратти – 387
3. Сильвен Арман – 380
4. Маркиньос – 372
5. Поль Ле Гуэн – 344
= Сафет Сушич – 344
7. Бернар Лама – 318
8. Тиаго Силва – 315
9. Мустафа Дахлеб – 310
10. Эдинсон Кавани – 301
Исторический топ:
1. Зепп Майер – 700
2. Томас Мюллер – 635
3. Оливер Кан – 632
4. Герд Мюллер – 605
5. Франц Беккенбауэр – 582
6. Ханс-Георг Шварценбек – 554
7. Клаус Аугенталер – 545
8. Филипп Лам – 517
9. Бернд Дюрнбергер – 505
10. Бастиан Швайнштайгер – 500
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Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron; East News/MIGUEL RIOPA / AFP
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