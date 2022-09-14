Лидеры по матчам в топ-клубах: Де Хеа > Роналду в «МЮ», Верратти второй в истории «ПСЖ», а Бензема в десятке «Реала»

Коке – главный в «Атлетико».

10 сентября Коке побил рекорд «Атлетико» по количеству матчей за клуб – для испанца игра против «Сельты» стала 551-й. Предыдущий рекорд принадлежал полузащитнику Аделардо (550 матчей с 1959-й по 1976-й).

Рекорд Коке – отличный повод изучить составы топ-клубов и узнать, кто провел за них большего всего матчей и какое место в историческом топе занимают современное лидеры.

Уточнение: данные по количеству матчей актуальны на вторник, 13 сентября.

Исторический топ:

1. Коке – 551

2. Аделардо – 550

3. Томас Реньонес – 483

4. Энрике Кольяр – 468

5. Хуан Карлос Агилера – 455

6. Исакио Кальеха – 421

= Хуан Карлос Артече – 421

8. Габи – 417

9. Фернандо Торрес – 404

10. Диего Годин – 389

***

14. Ян Облак – 359

Исторический топ:

1. Лионель Месси – 778

2. Хави – 767

3. Серджи Бускетс – 684

4. Андрес Иньеста – 674

5. Жерар Пике – 608

6. Карлес Пуйоль – 593

7. Мигель Бернардо – 549

8. Виктор Вальдес – 535

9. Карлес Решак – 450

10. Жорди Альба – 433

Исторический топ:

1. Рауль – 741

2. Икер Касильяс – 725

3. Мануэль Санчис – 710

4. Серхио Рамос – 671

5. Карлос Сантильяна – 645

6. Карим Бензема – 611

7. Фернандо Йерро – 602

8. Франсиско Хенто – 600

9. Хосе Антонио Камачо – 577

10. Пирри – 561

= Мичел – 561

***

19. Лука Модрич – 443

Исторический топ:

1. Райан Гиггз – 963

2. Бобби Чарльтон – 758

3. Пол Скоулз – 718

4. Билл Фоулкс – 688

5. Гари Невилл – 602

6. Уэйн Руни – 559

7. Алекс Степни – 539

8. Тони Данн – 535

9. Денис Ирвин – 529

10. Джо Спенс – 510

11. Давид Де Хеа – 494

Исторический топ:

1. Алан Оукс – 680

2. Джо Корриган – 603

3. Майк Дойл – 570

4. Берт Траутманн – 545

5. Колин Белл – 501

6. Эрик Брук – 493

7. Томми Бут – 491

8. Майк Саммерби – 452

9. Пол Пауэр – 444

10. Вилли Донахи – 436

= Давид Сильва – 436

***

Кевин де Брюйне – 315

Исторический топ:

1. Иан Каллаган – 857

2. Джейми Каррагер – 737

3. Стивен Джеррард – 710

4. Эмлин Хьюз – 665

= Рэй Клеменс – 665

6. Иан Раш – 660

7. Фил Нил – 650

8. Томми Смит – 638

9. Брюс Гроббелар – 628

10. Алан Хансен – 620

***

21. Джордан Хендерсон – 455

Исторический топ:

1. Дэвид О’Лири – 722

2. Тони Адамс – 669

3. Джордж Армстронг – 621

4. Ли Диксон – 619

5. Найджел Уинтерберн – 584

6. Дэвид Симен – 564

7. Пэт Райс – 528

8. Питер Стори – 501

9. Джон Рэдфорд – 481

10. Питер Симпсон – 477

***

26. Гранит Джака – 257

Исторический топ:

1. Рон Харрис – 795

2. Питер Бонетти – 729

3. Джон Терри – 717

4. Фрэнк Лэмпард – 648

5. Джон Холлинс – 592

6. Петр Чех – 494

7. Сесар Аспиликуэта – 482

8. Деннис Уайз – 445

9. Стив Кларк – 421

10. Керри Диксон – 420

Исторический топ:

1. Стив Перриман – 866

2. Гари Маббутт – 611

3. Пат Дженнингс – 590

4. Том Моррис – 523

5. Сирил Ноулз – 506

6. Гленн Ходдл – 490

7. Тед Дитчберн – 452

8. Алан Гилзин – 439

9. Джимми Диммок – 438

10. Уго Льорис – 423

Ндомбеле и Винкс сейчас в аренде (оба в Серии А – Танги в «Наполи», Харри – в «Сампдории»).

Исторический топ:

1. Хавьер Дзанетти – 858

2. Джузеппе Бергоми – 758

3. Джачинто Факетти – 634

4. Сандро Маццола – 565

5. Джузеппе Барези – 559

6. Марио Корсо – 502

7. Вальтер Дзенга – 473

8. Тарчизио Бурньич – 467

9. Алессандро Альтобелли – 466

10. Иван Кордоба – 455

11. Самир Ханданович – 445

Исторический топ:

1. Паоло Мальдини – 902

2. Франко Барези – 719

3. Алессандро Костакурта – 663

4. Джанни Ривера – 658

5. Мауро Тассотти – 583

6. Массимо Амброзини – 489

7. Дженнаро Гаттузо – 468

8. Кларенс Зеедорф – 432

9. Анджело Анкиллетти – 418

10. Чезаре Мальдини – 412

1. Алессандро Дель Пьеро – 705

2. Джанлуиджи Буффон – 685

3. Джорджо Кьеллини – 561

4. Гаэтано Ширеа – 552

5. Джузеппе Фурино – 528

6. Роберто Беттега – 482

7. Леонардо Бонуччи – 479

8. Дино Дзофф – 476

9. Антонио Кабрини – 460

10. Джампьеро Бониперти – 459

1. Жан-Марк Пилорж – 435

2. Марко Верратти – 387

3. Сильвен Арман – 380

4. Маркиньос – 372

5. Поль Ле Гуэн – 344

= Сафет Сушич – 344

7. Бернар Лама – 318

8. Тиаго Силва – 315

9. Мустафа Дахлеб – 310

10. Эдинсон Кавани – 301

Исторический топ:

1. Зепп Майер – 700

2. Томас Мюллер – 635

3. Оливер Кан – 632

4. Герд Мюллер – 605

5. Франц Беккенбауэр – 582

6. Ханс-Георг Шварценбек – 554

7. Клаус Аугенталер – 545

8. Филипп Лам – 517

9. Бернд Дюрнбергер – 505

10. Бастиан Швайнштайгер – 500

• Лучший показатель в топах у Серхио Бускетса (684 матча). Опорник дебютировал в «Барсе» 13 сентября 2008 года в матче Ла Лиги против «Расинга».

• Меньше всего матчей – у Ашрафа Хакими. Он пришел в «ПСЖ» прошлым летом, вышел на поле 50 раз и уже в топ-10 нынешнего состава «ПСЖ».

• Голкиперы возглавили сразу три списка – Де Хеа в «МЮ», Льорис в «Тоттенхэме», Ханданович в «Интере».

• «Атлетико», «Реал», «Ман Юнайтед», «Ман Сити», «Ливерпуль» – только у 5 команд из 14 все футболисты, попавшие в топ-10, сыграли за клуб больше 100 матчей.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron; East News/MIGUEL RIOPA / AFP