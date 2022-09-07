Половина тренеров АПЛ притащила знакомых игроков. Тен Хаг и Марш из «Лидса» – лидеры

Летом-2022-го АПЛ потратила на трансферы 2,24 млрд евро – всего на 50 млн меньше, чем Ла Лига, Лига 1, Серия А и Бундеслига вместе взятые.

В трансферах прослеживалась одна интересная закономерность: каждый второй тренер лиги (ровно 10 из 20) подписывал в команду знакомых игроков. Причем подписывали не только тех, кого тренировали, но и с кем играли вместе. Мы зафиксировали все такие сделки. Важная деталь: мы не вносили косвенные, пускай и важные пересечения. Тен Хаг хорошо знает Маласию по чемпионату Нидерландов, «Ливерпуль» изучил Нуньеса, когда играл против «Бенфики» в ЛЧ, Ральф Хазенхюттль знал Чалета-Цара из системы «РБ», хоть и не работал в «Зальцбурге» – супердетали, но их не учитывали.

Артета сэкономил время скаутам и подписал двух игроков, которых прекрасно знает по работе в «Ман Сити». «Арсенал» обогатил «Сити» на 87 млн евро, а Микель получил футболистов, идеально понимающих его требования:

«Я их хорошо знаю. Эти футболисты вдохновлялись топовыми игроками – теперь их очередь делать то же самое и вдохновлять молодых игроков из нашего состава становиться такими же».

Формально Джеррард воспользовался опцией «подписать кого-то знакомого» еще зимой, когда Коутиньо пришел в аренду. Фил выдал бодрые полгода в «Вилле», оформил 5+3 и заслужил полноценный трансфер.

Интересно, что в «Ливерпуле» связка Коутиньо-Джеррард была не особо успешной. У Стивена и Филиппе по одному голу с передач друг друга. Оба – в матчах против «КПР» в сезоне-2014/15. Всего Джеррард и Коутиньо сыграли за «Ливерпуль» 81 совместный матч. «Я могу сказать об этом игроке только хорошее. Это мой друг», – признавался Стивен в январе.

Последним клубом в карьере Скотта Паркера был «Фулхэм» – именно там он познакомился с Райаном Фредриксом. «Мы вышли в АПЛ, и мне нужны были игроки с опытом в этом чемпионате и бойцовскими качествами. В Райане я был уверен», – объяснял Паркер. Сотрудничество получилось коротким: Скотта уволили после поражения от «Ливерпуля» (0:9) в четвертом туре АПЛ.

«Мы проработали с Гедешем всего год: ему было 16, и по моей просьбе его перевели в U-17. Я очень рад, что теперь он в «Вулверхэмптоне» – Гонсалу был одним из первых в моем списке имен, которые должны прийти», – исчерпывающий комментарий от Бруну.

3 из 4 самых дорогих трансферов «Лидса» этим летом – знакомые Джесси Марша. Отсутствие опыта игры в Премьер-лиге его абсолютно не смущает: «Да, ни один из них не играл в АПЛ. Но они соответствуют требованиям этой лиги и моего футбола».

Фактически Тен Хаг не был тренером Эриксена, но Крис работал с Эриком и «Аяксом» зимой, когда набирал форму после остановки сердца на Евро-2020. Сейчас Эриксен третий в «МЮ» по количеству минут в этом сезоне – больше только у Бруну и Далота. Знакомые по «Аяксу» Лисандро и Антони тоже играют по максимуму. Мартинес начал в старте все 6 матчей АПЛ, а Антони вышел в основе через пару дней после трансфера. «Каземиро – новичок в команде, ему нужно привыкнуть к моему футболу. В отличие от него Антони знает стиль, в котором мы хотим играть, чего мы ожидаем и что требуем», – объяснял тен Хаг.

Среди десятков трансферов «Ноттингема» нашелся и футболист, с которым уже работал Стив Купер (и не только он): «Конечно, тот факт, что мы знакомы, очень помогает. Морган знает не только меня – некоторые тренеры были со мной и в «Суонси», и в сборной Англии. Это упрощает работу».

Для реализации любимых 3-5-2 Конте просто нуждался в Перишиче. Вместе они брали золото Серии А, а теперь продуктивно работают в АПЛ – у хорвата уже 2 ассиста. «Вингбеки очень важны в схеме с тремя ЦЗ. Иван невероятен в этой роли. К тому же мы говорим об игроке с большим опытом и менталитетом победителя», – нахваливал Перишича Антонио.

Редкий случай, когда о мотивах трансфера говорит не тренер, а сам футболист: «Марку знал меня с тех пор, как я играл в команде B. Он показал мне, что хочет заполучить меня – я в «Фулхэме» благодаря тренеру».

Тухель – главный тренер в карьере Обамеянга. Ни у одного тренера он не играл так много (7949 минут, следующий – Клопп, 6503) и не забивал так часто (79 голов в 96 матчах). «Мы знаем, что можем получить от Аубы. Он привозит с собой голы, скорость, работоспособность без мяча. Целый набор навыков!» – радовался Тухель после трансфера.

Жаль, но сотрудничество длилось всего 59 минут в матче против загребского «Динамо» в ЛЧ.