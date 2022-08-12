Все смеются над очередным экономическим рычагом «Барсы». А почему вообще «рычаг»?

Разберемся и с этим.

Несмотря на активную трансферную кампанию (Левандовски, Рафинья, Кессиэ, Кристенсен, Кунде) в 153 млн евро, у «Барсы» серьезные экономические проблемы. Ла Лига уже уведомила клуб, что он может зарегистрировать новичков, а еще «Барса» должна сократить зарплатную ведомость – сейчас она превышает допустимый лимит. Из-за этого клуб просит снизить зарплату Пике, Бускетса, де Йонга и ищет юридические лазейки. 9 августа появилась информация, что у «Барселоны» есть сомнения в законности контрактов тер Стегена, Пике, де Йонга и Лангле. Из-за этого клуб может обратиться в прокуратуру.

Проблемы с деньгами «Барса» решает, активируя экономические рычаги.

• Первый рычаг. Продажа 10% доходов от телеправ на 25 лет (до 2047 года) американской инвестиционной компании Sixth Street. Сумма сделки – 267 млн евро.

• Второй рычаг. Продажа еще 15% доходов той же Sixth Street. За это «Барселона» получила от 315 до 400 млн евро.

• Третий рычаг. Продажу части Barca Studios (аудиовизуального подразделения). 100 млн евро за 24,5% Barca Studios. Покупатель – сайдчейн-платформа Socios.com, запущенная разработчиками криптовалютного стартапа Chillz.

• Четвертый рычаг. «Барса» продаст фонду GDA Luma еще 24,5% акций Barça Studios – фирмы, занимающейся созданием творческих продуктов для клуба.

Рычаги «Барсы» уже стали мемом – вот лишь пара примеров из комментариев на Sports.ru.

Рычаг (а тем более экономический) – слово, далекое от футбола. А что оно вообще означает?

Разбираемся с этимологией: у слова немецкое происхождение, в русский язык пришло больше 400 лет назад

В словарях Григория Крылова и Николая Шанского описано происхождение от польского ryczag, которое восходит к немецкому ritstange – сложному слову, состоящему из rit (от ridan – «вертеть, поворачивать») и Stange – «шест, палка». В словаре Шанского предполагают, что «рычаг» пришел в русский в XVII веке.

Но сам рычаг как устройство известен человечеству очень давно.

В физике различают три рода рычагов. Не будем вникать в детали их отличий, а сразу перейдем к примерам:

•‎ рычаги первого рода – детские качели (перекладина), ножницы;

•‎ рычаги второго рода – строительная тачка (точка опоры – колесо);

•‎ рычаги третьего рода – задняя дверь багажника или подъем кузова самосвала.

Как связаны «Барселона» и Великая депрессия в США?

Когда говорят о попытках «Барселоны» зарегистрировать всех новичков, упоминают экономические рычаги. Еще одно название – финансовые (так обычно их упоминают в английском, откуда понятие пришло в русский).

В википедии определение не очень понятное.

Финансовый сайт Investopedia объясняет конкретнее: «Финансовый рычаг – это инвестиционная стратегия использования заемных денег (различных финансовых инструментов или заемного капитала) для увеличения потенциальной отдачи от инвестиций. Финансовый рычаг возникает, когда фирма использует заемный капитал для инвестирования в расширение базы активов фирмы и получение прибыли на рискованный капитал».

Сочетание «финансовый рычаг» появилось в русском как перевод устойчивого выражения financial leverage, в котором leverage – не дословно «рычаг» (механическое приспособление), а преимущество для достижения цели.

Этимологический словарь Etymonline утверждает , что впервые financial leverage как устойчивое сочетание описали в 1933 году. Кажется, не случайно – именно в этот год закончился острый этап Великой депрессии в США.

Великая депрессия была самым тяжелым и продолжительным экономическим спадом в современном промышленно развитом мире. С 1929 по 1933 год реальный объем производства в Соединенных Штатах сократился на 26%, а уровень безработицы увеличился с 3,2% до 25% – самый высокий за всю историю Америки. Также обанкротилась половина банков.

Одна из основных причин Великой депрессии – как раз чрезмерное использование заемных средств. Частные инвесторы и целые корпорации брали кредиты, чтобы играть на фондовом рынке: 1929 году коммерческие банки впервые дали взаймы больше денег для игры на фондовом рынке и для инвестиций в недвижимость, чем для развития американских коммерческих предприятий. Когда акции падали в цене, инвесторы разорялись, а их кредиторы сильно страдали.

В 1933 году президентом США стал Франклин Рузвельт, который запустил «Новый курс» – экономическую и социальную программу, призванную бороться с последствиями кризиса. Например, в сельском хозяйстве реструктурировали 12-миллиардный фермерский долг, сократили проценты по ипотечной задолженности и удлинили срок погашения всех долгов. Фермеры снова смогли брать займы – на очень льготных условиях.

Точных деталей об использовании термина financial leverage в 1933-м нет. Вероятно, так экономисты объясняли стратегию расширения производства за счет заемных средств – или пытались описать проблемы, которые привели к кризису.

Так что Лапорта активирует рычаги не в прямом смысле. Хотя мы уже представили Жоана у рычага самолета, который управляет тягой двигателя.

Когда активировал четвертый рычаг и готовишься к пятому.

Фото: East News/Pau BARRENA / AFP; commons.wikimedia.org; REUTERS/Albert Gea