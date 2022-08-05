Особенное лето «ПСЖ»: купили двух игроков из Лиги 1. Такого не было 11 лет 😮

Мбаппе долго был последним местным трансфером.

Этим летом мы видим новый «ПСЖ» c Луишем Кампушем на посту спортивного директора. Португалец построил чемпионский «Лилль» (тоже был спортдиром) и тот самый «Монако» (работал главой скаутинга).

Кампуш хорошо знает Мбаппе и повлиял на решение Килиана остаться: RMC Sport пишет, что назначение Луиша было одним из требований игрока.

Новый вектор уже заметен: «ПСЖ» купил сразу двух футболистов из Лиги 1: Юго Экитика из «Реймса» и Ренату Саншеша из «Лилля». Для эпохи Катара это очень много.

Вот для наглядности трансферы «ПСЖ» из Лиги 1 по сезонам. После закупки-2011 не брали больше одного игрока из Лиги 1 за сезон.

Так, а 12 трансферов из своего чемпионата – это много или мало? Давайте сравним с другими топ-клубами.

Кажется, точного ответа мы не получим: итальянцы разоряют свою лигу, но есть примеры «Реала», «Челси» и клубов из Манчестера: они покупают из родных лиг почти столько же, сколько и «ПСЖ».

Поэтому сделки «ПСЖ» внутри Лиги 1 стоит сравнивать с трансферами клуба из других чемпионатов.

Второе итоговое место выглядит солидно, но без закупок 2011-го и 2022-го Лига 1 была бы гораздо ниже.

Но с Кампушем внутренний рынок явно укрепит позиции.