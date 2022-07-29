Буря в стакане
Блог

Кто чаще всех ассистирует топ-бомбардирам? У Ди Марии шикарные дуэты с Роналду, Кавани и Иброй, связка Месси-Суарес – 💣

Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин
Лионель Месси Лионель Месси
лига 1 Франция лига 1 Франция
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани
Дани Алвес Дани Алвес
бундеслига Германия бундеслига Германия
Бавария Бавария
Эдин Джеко Эдин Джеко
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Интер Интер
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Сборная Швеции по футболу Сборная Швеции по футболу
Луис Суарес Луис Суарес
Короткий Спортс
сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Уругвая по футболу Сборная Уругвая по футболу
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Неймар Неймар
Ла Лига Ла Лига
Карим Бензема Карим Бензема
Максвелл Максвелл
Барселона Барселона
ПСЖ ПСЖ
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Про голы говорят постоянно: мы знаем лучших голеадоров в истории ЛЧ, сборных, Ла Лиги. А вот ассистентов чаще всего забывают – срочно бежим это исправлять. Мы взяли 10 лучших бомбардиров среди действующих футболистов и посчитали, кто отдавал им передачи чаще других.

Вот что получилось:

Безумные цифры Левандовского в «Баварии»: побил вечный рекорд Мюллера и стал лучшим бомбардиром в ЛЧ

Вы наверняка заметили, что Анхель Ди Мария появляется в топе ассистентов сразу у 5 игроков: пересекся со многими в «Реале» и «ПСЖ». И это еще не предел: Анхель мог ворваться и к Месси с Неймаром – не хватило передач.

Телеграм-канал авторов

Кто чаще всех забивает топ-вратарям? Роналду громит Нойера, Облака и Де Хеа, Акинфеев получил 8 от Халка и Смолова

Считаем сухие матчи вратарей: Буффон берет количеством, Облак лучший по процентам, Акинфеев – в топ-15

Наши кумиры уже тренируют! Десятки новых коучей за пять лет: Руни, Рауль, Маскерано и даже Арбелоа

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные