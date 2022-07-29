Кто чаще всех ассистирует топ-бомбардирам? У Ди Марии шикарные дуэты с Роналду, Кавани и Иброй, связка Месси-Суарес – 💣

Про голы говорят постоянно: мы знаем лучших голеадоров в истории ЛЧ, сборных, Ла Лиги. А вот ассистентов чаще всего забывают – срочно бежим это исправлять. Мы взяли 10 лучших бомбардиров среди действующих футболистов и посчитали, кто отдавал им передачи чаще других.

Вот что получилось:

Вы наверняка заметили, что Анхель Ди Мария появляется в топе ассистентов сразу у 5 игроков: пересекся со многими в «Реале» и «ПСЖ». И это еще не предел: Анхель мог ворваться и к Месси с Неймаром – не хватило передач.