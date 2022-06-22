Кого купить и продать «МЮ», чтобы вернуться в топ? Собрали два состава – с Лаутаро, Думфрисом и Гнабри!

Масштабная перестройка нашими глазами.

Сезон-2021/22 фанаты «Манчестер Юнайтед» предпочитают не вспоминать, хотя в конце забрезжила надежда: клуб назначил Эрика тен Хага главным тренером. Руководство обещает поддержать нидерландца покупками.

Суммы на трансферы фигурируют разные, но надежный Пол Хирст из The Times очерчивает примерную картину: Тен Хагу дадут около 120 миллионов фунтов (140 в евро) плюс деньги, вырученные от продаж.

Мы попросили немногочисленных оставшихся в редакции верных фанатов «Юнайтед» (двух, если быть точными) прикинуть свою перестройку мечты. Вот с такими условиями.

•‎ Ограничиваем количество трансферов: на выход до пяти человек (ушедших свободными не учитываем) и на вход до пяти.

•‎ Цены по Transfermarkt. Да, для «МЮ» ценник наверняка будет выше обозначенного там, но мы не будем набирать игроков впритык – так и компенсируем разницу.

• Выбираем только реалистичные варианты: условный Модрич, хоть и стоит недорого, в «Юнайтед» не пойдет.

Команда Копылова: сливает Роналду и Магуайра, берет Гнабри и пачку ноунеймов

У меня двойственные чувства. С одной стороны, есть надежда, что Тен Хаг сможет растормошить имеющийся состав. С другой – есть ощущение, что надо продавать почти всю защиту. Но мы ввели ограничения, поэтому приходится выбирать.

• Эрик Байи. Байи не играет, даже если здоров (это случается крайне редко): в последнее время в фаворе Фил Джонс, который прошел через ад и вернулся. У ивуарийца есть еще один минус: отъезды на Кубок Африки в самый интенсивный отрезок сезона.

• Антони Марсьяль. Француз закончил сезон-2019/20 как форвард для топ-клуба: 10 голевых действий в 9 матчах АПЛ, перенесенных на лето. Но Антони выдает такую форму, только когда ему отдают место в старте – любой намек на конкуренцию (Кавани, Роналду, новый форвард летом) превращает француза в унылого лентяя.

• Уан-Биссака. Существует миф, что Далот силен в атаке, а Уан-Биссака уделывает его в защите. По факту же англичанин может предложить только подкаты, что уже означает потерю позиции (если ты встречаешь соперника на ногах, не придется догонять и стелиться) и невыгодное продолжение игры в случае отбора (мяч улетит в аут или на угловой). Тем не менее на Уан-Биссаку всегда есть спрос благодаря заветному паспорту.

• Криштиану Роналду. Отбросим индивидуальную статистику португальца (24 гола во всех турнирах) и посмотрим на возраст. Тен Хаг пришел строить проект – странно создавать команду вокруг 37-летнего парня, который совершенно не приемлет прессинг.

• Харри Магуайр. Надо сразу проговорить: Харри – не (самый) плохой защитник во вселенной. Плохая форма после Евро совпала с турбулентностью в клубе, а громоздкий ̶х̶о̶л̶о̶д̶и̶л̶ь̶н̶и̶к̶ защитник стал козлом отпущения. И фанаты уже не отпустят этого: до этого так же было с пачкой других игроков, которые почему-то не Видич и Фердинанд.

Для всех будет лучше, если Магуайр уйдет. Для Харри это шанс начать все с нуля (смотрите, как неплохо вышло у Смоллинга и Эванса), для фанов – найти нового виноватого.

Не люблю исторические параллели, но в «Юнайтед» всегда успешно сочетали трансферы суперзвезд (или околотопов, готовых выйти на новый уровень) и ноунеймов.

Покупка Деклана Райса – это здорово, но оправдать 150 млн фунтов будет тяжело. Гораздо разумнее такие деньжищи потратить на сразу нескольких футболистов. Еще и на Френки де Йонга останется (да, технически это шестой трансфер, но «МЮ» и без меня его проведет).

• Андреа Белотти (свободный агент). Священник дон Серджио из родного городка Белотти вспоминал: «Честно говоря, я был поражен, когда увидел Белотти в Серии А. В детстве были ребята, которые играли намного лучше Андреа».

Цитата выше много говорит об Андреа. Там, где условный Марсьяль использует только талант, Белотти пашет: и с мячом, и без. Трудолюбивый форвард за 0 евро – по крайней мере, клубу «МЮ» не заплатит. В прошедшем сезоне из-за повреждений сыграл всего 40% времени, но все равно забил восемь мячей. До этого шесть сезонов подряд стабильно выдавал 10+ голов.

• Мало Гюсто («Лион»). Поскольку в моем списке сразу два игрока из Лиги 1, я использовал чит-код: попросил Артема Денисова (главного эксперта по Франции в редакции) подтвердить впечатления по ребятам.

«Мало Гюсто на контрасте с Уан-Биссакой точно удивит фанатов «МЮ». Неугомонный тинейджер, который бесконечно лезет в атаку. Много навешивает, пробует входить в штрафную сам через ведение или пасы накоротке. Гигантский объем – топовое качество. Но КПД точно можно улучшать.

Гораздо больше вопросов по игре в защите. Гюсто порой валится под давлением, ошибается с выбором позиции и упускает своего игрока. При этом органично чувствует себя в агрессивной прессинг-структуре.

Сыроват, но потенциал серьезный».

• Шейк Дукуре («Ланс»). Снова Артем: «Шейк Дукуре – приземленный и максимально стабильный работяга в центре поля. И нормально разрушает, и дает контроль на мяче, но без креативного продвижения. В «Лансе» отлично сыгрался с Секо Фофана: тот прет в атаку, Дукуре полезно страхует и подыгрывает.

Ярких хайлайтов не будет, но такие игроки ценны на дистанции».

• Илья Забарный («Динамо» Киев). Суперталант, который при правильном подходе закроет позицию центрального защитника «МЮ» на 10-15 лет. К 19 годам у Ильи уже 19 матчей в еврокубках за «Динамо» и 22 за сборную – все от начала и до конца.

Забарный боготворит Ван Дейка и во многом похож на своего кумира: чтением игры и проактивной позицией – под такие действия партнера Варан легко подстроится. А сам Забарный подойдет под футбол Тен Хага: Илья может сместиться на фланг защиты, отпуская фулбэка в атаку (или даже сыграть правого центрального в тройке), или сам пройти на ведении вперед (в отличие от Магуайра, хватит скорости вернуться назад в случае ошибки).

• Серж Гнабри («Бавария»). У немца остается последний год по контракту, и футболист отклонил последнее предложение клуба о продлении – значит, «Бавария» будет только рада продать игрока, пока на нем можно заработать.

Серж – невероятный универсал: может сыграть на любом из флангов атак, в сборной при Леве был форвардом, половину сезона-21/22 – латералем. Других вингеров проще читать, так как они опасны в одном или двух сценариях. Гнабри хорош во всех. Открывания за спину за счет скорости, игра 1-в-1 на фланге, навесы, диагональный дриблинг в опорной зоне, передачи вразрез и комбинации с партнерами – все это у него на топовом или околотоповом уровне.

Работа с Фликом и Нагельсманном сделала Гнабри только сильнее. А знание английского и реалий АПЛ упростит адаптацию.

Команда Письменского: не верит в продажи «МЮ» и тратит полбюджета на Лаутаро

Давайте сразу зафиксируем, что здесь важно соблюсти баланс фантазии и суровой реальности – поэтому о потенциальных покупках будем рассуждать более свободно, а о продажах говорить все же с большей опорой на фактический интерес других клубов.

Поэтому в списке не будет Марсьяля (ни одного желающего платить 250 тысяч в неделю), Магуайра (аналогичная ситуация) и Роналду (человек сам решает, где будет играть).

• Дин Хендерсон. Продажа Дина выгодна чисто экономически – для запасного голкипера у него слишком большая зарплата (120к фунтов в неделю, почти 6 млн в год). Конкуренцию Де Хеа он проиграл – у Давида колоссальная поддержка в команде (стал игроком года в «Ман Юнайтед» по версии футболистов при живом Роналду) и впечатляющая разница ожидаемых и реальных голов (PSxGх +6,7).

Пока что претендент на Хендо один – новичок (ха-ха) АПЛ «Ноттингем Форест». Клуб готов взять вратаря в аренду с правом выкупа за 20 млн фунтов. Правда, «МЮ» все равно будет выплачивать Дину часть зарплаты.

• Аарон Уан-Биссака. В первых двух сезонах за «МЮ» Уан-Биссака выбивал по четыре ассиста, но при этом так и не показал никакой игровой эволюции. Он остался прямолинейным и ограниченным в атаке игроком, главная фишка которого – подкаты. При тен Хаге возможна перезагрузка отдельных кризисных футболистов, но верить в то, что Эрик оживит всех пассажиров, вряд ли стоит. К тому же есть вариант с арендой в «Кристал Пэлас» (с правом выкупа).

• Фил Джонс. Самоотверженный Фил точно пригодится любой команде второй десятки АПЛ, но вот в «МЮ» он едва ли станет даже частью ротации. Клуб тратит на зарплату Джонса 75 тысяч фунтов в неделю – слишком большая сумма для 30-летнего игрока, фактически не игравшего три сезона (296 минут на поле с сезона-2019/20).

• Эрик Байи. Ивуариец играет чуть чаще Джонса (в этом сезоне сразу 217 минут в АПЛ и 180 в Лиге чемпионов), но все равно критически мало, учитывая зарплату (80 тысяч фунтов в неделю). Эрик слишком подвержен травмам (15 раз вылетал с повреждениями и пропустил 99 матчей), чтобы рассчитывать на него на дистанции.

• Аксель Туанзебе. Третий в списке хрустальных центрдефов. К 24 годам у него уже 72 пропущенных матча из-за травм – слишком неприятная динамика и очевидная склонность к повреждениям. Парень ломался и в «Астон Вилле», и в «Наполи» – проблема явно не медиках «МЮ». Может показаться, что расстаться сразу с тремя центральными защитниками разом – слишком смелое решение, но все трое практически не задействованы в ротации «МЮ». По факту они просто числятся в команде – именно поэтому клуб открыт к предложениям по Джонсу, Байи и Туанзебе.

• Дензел Думфрис («Интер»). Продав Уан-Биссаку, Тен Хаг остается с одной опцией на правом фланге обороны – Диогу Далотом. Заполняем пустоту Думфрисом – голландец стоит вменяемых денег (Daily Mail писал, что «Интер» отпустит за 30 млн+) и в первый же сезон в «Интере» выбил пять голов плюс семь ассистов. «Я предпочитаю идти вперед в каждой атаке. У меня всегда были лошадиные легкие», – короткое, но емкое описание стиля игры от самого Думфриса. «Цель без плана – просто желание», – цитата с плаката из его комнаты – хорошая иллюстрация профессионального подхода Дензела, который в детстве отказывался от картошки фри, потому что считал, что будущий профи должен питаться правильно.

• Лаутаро Мартинес («Интер»). В двух последних сезонах Серии А аргентинец настрелял 38 голов – впечатляющий результат. Да, он переподписал контракт осенью, но «Интер» вряд ли упустит возможность заработать. Учитывая приход Дибалы свободным агентом и камбэк Лукаку, уход Мартинеса потерей не станет.

«Его невозможно с кем-то сравнивать, – говорил Хуан-Себастьян Верон. – Лаутаро техничный, хорошо играет головой, быстрый. Он умеет многое и почти все делает очень классно. Манерой двигаться напоминает мне Агуэро, мощным ударом – Батистуту, хитростью в штрафной – Креспо. Мартинес всегда оказывается в нужное время в нужно месте». Единственное препятствие – интерес «Тоттенхэма», у которого есть ЛЧ и Антонио Конте (с ним Лаутаро выиграл Серию А).

• Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»). После ухода Погба и Матича центру поля «МЮ» явно не хватает глубины – главным по штрафным в АПЛ эту пустоту идеально заполнит. Несмотря на английский паспорт и действующий контракт, трансфер выглядит гораздо реальнее условного Деклана Райса.

За восемь лет в АПЛ Джеймс забил 14 штрафных (по четыре в двух последних сезонах) и вплотную приблизился к кумиру – Дэвиду Бекхэму. «Он был для меня особенным. Не только его штрафные, но и общий имидж. Я копировал каждую стрижку, я хотел его бутсы, я хотел его номер. Это был парень, на которого я смотрел и думал: «Вау».

Гвардиола считает Уорд-Проуза лучшим исполнителем штрафных в мире. Неплохая опция, правда?

• Джеймс Тарковски (свободный агент). Трансфер исключительно для глубины скамейки и возможности ротации. Учитывая огромный опыт и возможность подписать его свободным агентом с небольшой зарплатой (в «Бернли» получал 50 тысяч в неделю), Джеймс выглядит уместным приобретением.

Его стиль игры не очень близок футболу Тен Хага, но зато Тарковски привычно постоянно давление и большое количество моментов у своих ворот – есть вероятность, что в первом сезоне «МЮ» с новым тренером таких ситуаций будет достаточно. За 194 матча в АПЛ у Джеймса всего четыре результативных ошибки – отличный показатель для защитника, который всю карьеру провел в битвах за выживание.

• Давид Оспина (свободный агент). У колумбийца истек контракт с «Наполи», поэтому возвращение в АПЛ выглядит вполне привлекательно. Cильный дублер как минимум сохранит необходимый уровень конкуренции, а как максимум – заставит Тен Хага задуматься о выборе первого номера. Оспина здорово играет ногами (а точность длинных передач на 14% лучше, чем у Де Хеа) и достойно тащит – разница ожидаемых и реальных голов после удара +5,2.

Фото: Gettyimages.ru/Nathan Stirk; globallookpress.com/Bernd Thissen, Panoramic