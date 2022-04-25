100 голов Роналду в АПЛ: поровну пенальти и штрафных, есть гол пахом, лучшие напарники – Руни и Гиггз

В субботу Криштиану Роналду забил единственный гол «Ман Юнайтед» в матче с «Арсеналом». Для португальца это 16-й мяч в сезоне – он третий в списке бомбардиров АПЛ, выше только Сон (17) и Салах (22). Теперь у Роналду ровно 100 голов в АПЛ. 84 он забил в первые шесть сезонов на «Олд Траффорд» и добил сотню после камбэка в 2021-м.

Криш – 33-й игрок в истории АПЛ, забивший 100+ голов. Тех, кто еще может улучшить статистику (прямо сейчас играют в лиге) – только семь. Роналду, Кейну и Варди удалось сделать это в одном клубе.

Вернемся к Роналду и детальнее рассмотрим, как именно он забил 100. Голов с пенальти всего на один больше, чем со штрафных, почти четверть мячей – ударами из-за штрафной, приличный процент забитых нерабочей ногой и головой.

Если вам вдруг интересно, как выглядит тот самый гол Роналду пахом, вот видео.

Криштиану – только четвертый игрок «МЮ» с сотней забитых в АПЛ. И единственный, кто еще может улучшить статистику.

Кстати, Руни и Гиггз – лучшие по ассистам на Криштиану (оба оформили по восемь). Сразу 15 игроков «Ман Юнайтед» отдали на Роналду больше одного ассиста.

Браун, Эланга, Эвра, Фердинанд, Фернандеш, Фред, Харгривз, Матич, Мактомини, Рэшфорд, Санчо, Шоу и даже ван дер Сар – все эти парни тоже помогли Криштиану добраться до сотни и отдали ему по одной голевой передаче.

Роналду стал лишь четвертым игроком, забившим 100+ в двух разных чемпионатах. Забавно, что раньше Криша это сделал его бывший партнер по «Реалу» Гонсало Игуаин и нынешний одноклубник Эдинсон Кавани.

Но АПЛ не единственное место, где Криштиану забил 100 или больше.

Сотый гол в АПЛ едва ли обрадовал португальца – на прошлой неделе португалец сообщил о смерти новорожденного сына. Криш и Джорджина ждали двойню, но выжила только девочка.

После гола «Арсеналу» португалец указал пальцем на небо.

Фото: REUTERS/Craig Brough, David Klein