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«Вильярреал»-2006, добравшийся до полуфинала ЛЧ. Где они сейчас?

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«Вильярреал» вышел в Ла Лигу только в 1998-м (и тут же вылетел обратно), а уже в 2005-м добрался до бронзы и места в Лиге чемпионов.

Помог мощный дуэт: в сезоне-2004/05 Хуан Роман Рикельме и Диего Форлан на двоих забили 41 гол в чемпионате.

Форлан провалился в «МЮ» из-за эгоизма Ван Нистелроя, а потом выиграл «Золотую бутсу» в «Вильярреале» – благодаря дружбе с Рикельме

В квалификации ЛЧ «Вильярреал» прошел «Эвертон» Дэвида Мойеса: 4:2 по сумме двух матчей, хотя к судейству Пьер-Луиджи Коллины в испанском матче есть вопросы, он отменил вроде бы чистый гол Макфаддена.

Дальше – первое место в группе с «МЮ», «Бенфикой» и «Лиллем». Команда Мануэля Пеллегрини ни разу не проиграла и пропустила всего один мяч.

Правда, и забила только три: две победы по 1:0, одна ничья 1:1 и три раза по 0:0.

В плей-офф «Вильярреалу» помогало правило гостевого гола: так прошли «Рейнджерс» (2:2 в гостях, 1:1 дома) и «Интер» (1:2 в гостях, 1:0 дома).

Счет 0:1 в лондонском полуфинале с «Арсеналом» оставил интригу перед ответной игрой. Но в Вильярреале уже гости играли на ноль, а хозяева надеялись на чудо. Оно почти случилось: на 90-й минуте Гаэль Клиши повалил на газон Хосе Мари.

Валентин Иванов назначил пенальти – но Рикельме не забил. Вместе с аргентинцем рыдал весь стадион.

Сейчас Хуан Роман – вице-президент родного «Бока Хуниорс». А где остальные герои того «Вильярреала»?

Сыграли меньше пяти матчей:

Сесар Арсо (20 лет, защитник, 4 матча) – закончил в 2019-м, теперь отдыхает от футбола.

Хавьер Кальеха (27 лет, полузащитник, 4 матча) – до декабря был тренером «Алавеса». При нем команда набрала 15 очков в 18 матчах и свалилась в зону вылета.

Эктор Фонт (21 год, полузащитник, 4 матча) – сейчас координатор в молодежке «Вильярреала». 

Санти Касорла (20 лет, полузащитник, 2 матча) – сейчас доигрывает у Хави Грасии в «Аль-Садде».

Франсиско Надаль (19 лет, нападающий, 1 матч) – инспектор стадиона в «Вильярреале».

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16 лет назад «Вильярреал» забрался аж в полуфинал ЛЧ – тогда город рыдал после пенальти Рикельме «Арсеналу»

«Вильярреал» – особенный четвертьфиналист ЛЧ. Полсостава – воспитанники, а на остальных тратили не больше 6 млн евро

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle

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