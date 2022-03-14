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«Комбинация повторяет схему поставки оружия из Ливана». Самые популярные футбольные теории заговора – в одном треде

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Перед просмотром надо надеть шапочку из фольги.

Пока все переезжают в телеграм, в зарубежном твиттере завирусился очень актуальный (особенно в последнее время) тред. Пользователь JohyanCruyff просто спросил, в какие теории заговора верят футбольные фанаты – и понеслось. 

Оригинальный твит собрал почти 15 тысяч лайков и 2 тысячи ретвитов. Мы выбрали несколько ответов, которые звучат убедительно (но не всегда!).

Вот теория заговора от самого автора.

В Германии практикуют нечто подобное. 

Пользователь Fernando Kanapkis зарылся в историю и выудил матч 40-летней давности.

Есть и видеопруф.

Болельщик «Реала» считает, что клуб взял три Лиги чемпионов вопреки УЕФА, который вечно подсовывал «Баварию», «Ман Сити», «Ювентус» и т.д.

Правда, в эту теорию верят не все – вот этот твит намекает на помощь «Мадриду».

В 2002 году Южной Корее (одной из хозяек ЧМ) очень помогали. Видимо, потом стало стыдно: пострадавшим командам помогли взять следующие турниры. 

Еще один заговор о чемпионате мира: в 1998-м французы нейтрализовали Зубастика. 

Он ужасно себя чувствовал, но все равно пришлось играть. 

В день финала ЧМ-98 у Роналдо остановилось сердце. Он мог умереть на поле

Возвращаемся к клубному футболу – и заговору против Манчини. 

Еще один английский заговор: чемпионский «Лестер» прошел сезон на одном дыхании. 

Помните полуфинал ЛЧ имени Эвребе? У фанатов «Челси» есть версия, почему их команду слили.  

Кстати, мы разобрали ошибки судьи 

Про «Барселону» есть еще одна теория заговора: игроки – подельники сирийских сепаратистов. 

Есть даже карта! 

И напоследок теория, в которую труднее всего поверить. 

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Фото: globallookpress.com/Oliver Berg/dpa

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