На инсту Роналду подписано 408 млн человек – насколько это много? Сравнили с другими звездами, клубами и даже странами

Ровно месяц назад Криштиану Роналду укрепился в статусе самого популярного человека в инстаграме – аккаунт форварда пробил отметку в 400 млн подписчиков. Чтобы понять масштаб медийного величия Криштиану, мы сделали несколько сравнений – с другими селебрити, клубами, лигами и даже странами.

В десятке самых популярных людей в инстаграме Криштиану идет с гигантским отрывом от второго места. Спортсменов в топе всего два – Роналду и Месси.

Теперь сравним аккаунт Криша с десяткой самых популярных футбольных клубов в инсте. Пропасть становится более внушительной.

Пробуем усилить сопротивление – берем все клубы (точнее, их аккаунты в инсте) в топ-5 лигах. По отдельности Роналду все равно обходит каждую (даже гигантские АПЛ и Ла Лига почти в два раза меньше).

Сменим критерий и сравним аудиторию Роналду с населением его родины – Фуншала (главный город и морской порт острова Мадейры).

Немного увеличим масштаб.

Правда, к чистоте аудитории Роналду есть вопросы. Так, в феврале 2020-го (тогда Криштиану пробил 200 млн в инсте) The Sun со ссылкой на сервис HypeAuditor писал, что 18% аудитории Криша – подозрительные аккаунты (боты, аккаунты, которые покупают подписчиков, лайки и комментарии). Еще 6,4% – аккаунты масс-фоловеры (подписаны на более чем 1500 аккаунтов). А вы подписаны на инстаграм Криштиану?

Фото: instagram.com/cristiano