Как же красиво расцвел парк Галицкого. Благодаря розовой сливе!
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Завораживает, правда?
Парк «Краснодара» к апрелю становится только ярче – особенно красиво цветет декоративная слива «Нигра».
Полностью покрывается розовым.
Красоту зафиксировал фотограф Евгений Демьяненко – тут можно подписаться на него, чтобы следить за прекрасными работами. Советуем!
Деревья посажены вокруг холма с водоемом в центре парка, рядом с кафе «Краснодар».
Обычно «Нигра» расцветает в апреле и на несколько недель окрашивает парк в розовый.
Внешне дерево похоже на японскую сакуру – тоже в ярко-розовом цвете.
Вид сверху завораживает.
Представить себя там и смотреть на эти кроны – мечта, если вы не живете в Краснодаре.
Место, где хочется гулять сутками.
Но попасть туда не так просто.
«Если пришли не рано утром, простоять можно четыре-пять часов», – делится в соцсетях одна из посетительниц. Сад для посещения бесплатный, но нужен специальный QR-код. Так ограничивают количество людей внутри, одновременно может быть не более 200 человек.
История парка началась еще в сентябре 2017-го, почти за семь он сильно расширился, но Сергей Галицкий восторгов не понимает.
«Это просто парк! – сказал он в «Коммент.Шоу» в 2021-м. – Не надо из всего этого фетиш делать. Я просто считаю, что наши граждане должны иметь нормальные человеческие условия».
Многие не зря считают, что такое общественное пространство со стадионом и парком – не менее, а то и более важное наследие Сергея Галицкого, чем футбольный клуб.
В парке «Краснодара» открылся японский сад – самый большой в Европе. Ныряем в древнюю культуру через водопад, бамбуковую рощу, храмы медитаций
Фото: instagram.com/dem_ev