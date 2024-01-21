Все краски нового «Дакара»: аншлаги на дюнах, океаны песка, глинистые дорожки, но кое-где даже деревья!

В Саудовской Аравии завершился новый «Дакар»-2024 – и его можно смело назвать историческим: в самой популярной категории внедорожников впервые в истории победил электробагги «Ауди», а в классе мотовездеходов выиграла девушка Кристина Гутьеррес – всего вторая женская победа на рейде!

Но и в остальном «Дакар» в Аравии все больше и больше превращается в историю успеха – как минимум по выручке, популярности среди местных и вниманию. По данным сервиса Sports Pay Outs, в 2020-м общий доход «Дакара» составлял 300 млн долларов, в 2021-м – 325 млн, в 2022-м – 800 млн, в 2023-м – вновь 800 млн. Экономический эффект от все новых и новых маршрутов по красотам Аравии, должно быть, и того больше.

Сам рейд первоначально привезли на пять лет, и сперва ходили разговоры о коллаборации с другими странами полуострова для обогащения маршрута. Однако финансовая отдача от демонстрации каждого уголка королевства оказалась настолько мощной, что идею пока отложили и решили сперва прокатить рейд по всем возможным местам (может, и несколько раз). Похоже, «Дакар» на полуострове надолго, и ничего удивительного – он же безумно красивый! Мы собрали еще немного потрясающих кадров для вашего рабочего стола, чтобы это показать.

Раньше местные облепляли только в основном оборудованные и отмеченные дюны близ главных просмотровы х точек по версии организаторов и устраивали аншлаги там.

А теперь больше нет! Среди саудовцев интерес к пустынными гонками, что они приезжают даже в самые отдаленные места пустыни Руб-эль-Хали (под названием «Пустая четверть») на марафонские суперчастки «Хроно 48», где даже нет централизованных бивуаков – только разбитая организаторами сеть мест для отдыха экипажей для двух суток особенно жаркой дистанции.

Почувствуйте весь этот зной!

И вот так они ночуют на таких отрезках между этапами.

Именно там гонщикам и приходилось преодолевать самые жесткие и суровые легендарные пески, как в традиционной Сахаре.

А это не менее легендарное место для Саудовской Аравии – скалы Аль-Улы: оазиса, где раскопали одну из древнейших человеческих цивилизаций (первая домашняя собака найдена там, например). Они в этом году открыли рейд на прологе.

И двукратный чемпион «Железный Тоби» Прайс на фоне – в этом году он закончил «только» пятым.

Гонки продолжались от рассвета до заката – здесь Вильяму де Гроту не повезло затянуть с финишем пятого этапа до вечера, зато повезло фотографам.

Традиционная картинка, без которой не обходится ни один «Дакар». Просто барханы и Тоби Прайс.

А машины их преодолевают так – это экипаж Жана-Люка Секкалди.

А это уже быстрый и каменистый 11-й этап – один из самых сложных для колес и техники из-за абсолютной остроты и безжалостности покрытия. Его штурмует Герт Хузник на экспериментальной гибридной «Рено».

А еще «Дакар» – это длинные глиняные дороги и русла пересохших рек. Покрытие в них абсолютно непредсказуемое, и ехать с такой скоростью и следами может только «мистер Дакар» Стефан Петерансель. В этом году пилот «Ауди» повторил рекорд Ари Ватанена по победам на зачетных отрезках!

А еще куда же без скал и квадроциклов! Приветствуем чемпиона 2024-го Мануэля Андухара из Аргентины.

Классический трюк байкера для ускорения в дюнах – чтобы не тратить топливо на повторный разгон! В кадре Даниэль Сандерс.

В редкие моменты можно увидеть и следы, которые на дюнах оставляют участники – и сам процесс. Одновременно!

Да, в редких местах рейда даже растет что-то серьезнее кустов. Ходят слухи, такие приметные места даже используют в качестве ориентиров в маршрутных книгах – потому что спутать очень трудно.

Главная сложность такого кадра – даже не проезд самой дюны, а работа оператора. Надо успеть убраться с дороги и не попасть под колеса, но при этом ничего не пропустить.

Операторам на вертолетах чуть проще, но сильно сложнее пилотам летающих машин. Гнать нужно прямо в десятке метров от земли параллельно машине!

Традиционный пейзаж для сложных навигационных участков: вереница потерявшихся следует за тем, кто разобрался с маршрутом первым.

Могучий момент: претендующий на подиум 22-летний Митчел ван ден Бринк изо всех сил атакует опасный песчаный поворот в грузовике мошностью под 1000 л.с. на скорости 100+ км/ч в битве за подиум. В итоге Митч заехал-таки на третье, хоть до второго места и не дотянулся.

Завершался рейд тоже близ Аль-Улы – и рядом с оазисом обнаружилась и живность!

Кстати, перед стартом рейда еще и катают тесты, чтобы как-то проверить технику. До самого-самого заката.

И небо в пустыне не всегда чисто синее – особенно зимой. Представляете?

Прочувствовали?

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Фото: AFP /PATRICK HERTZOG; Marcelo Maragni, Flavien Duhamel/Global Look Press