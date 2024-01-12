Бекхэм, Роналдо и Фаррелл Уильямс не смогли пропустить день НБА в Париже

На очередной парижский матч НБА привезла не самые звездные команды: «Нетс» устали от примадонн и играют чернорабочим составом со спорадическими вкраплениями безумия от Кэма Томаса, «Кливленд» потерял Эвана Мобли и Дариуса Гарлэнда, а потому требует невозможного от Донована Митчелла.

Недостаток яркости, впрочем, компенсировалась присутствием многочисленных звезд на трибунах.

Прежде всего, клубы традиционно взяли с собой и свои группы поддержки, чтобы полностью воссоздать атмосферу настоящего матча НБА.

И подготовили все для бенефиса Митчелла: тот 16-й раз за два сезона в «Кэвз» выдал игру с 40+ очков – набрал 45 (15 из 30) и добавил 12 подборов, 6 передач и 4 перехвата. «Кливленд» едва не упустил преимущество «+26», но их лидер сказал веское «Нет» в четвертой четверти, в которой добавил 21 очко.

Наслаждались перфомансом Митчелла футболисты ПСЖ: Киллиан и Этан Мбаппе, а также Марко Асенио. Рядом с ними французский певец с польскими корнями Мэтт Покора.

К Мбаппе, известному фанату НБА, присоединились Норди Мукиеле и Джанлуиджи Доннарумма

Тут же американский исполнитель Фаррелл Уильямс. И, конечно же, его шляпа.

Три легенды: Тони Паркер, бразильский Роналдо и Дэвид Бекхэм.

Естественно, тут же появились и представители золотого поколения сборной Франции: Жоаким Ноа, Микаэль Петрюс и Кевин Серафин.

На встрече присутствовали почти 16 тысяч зрителей. И вряд ли они остались разочарованными. На фоне «дня разгромов» в НБА, когда на TNT переключались с игры на игру, пытаясь найти хоть что-то интригующее, «Кливленд» и «Бруклин» выступили не так уж плохо: «Нетс» провели худшую половину в сезоне, набрав всего 34 очка, но зато сподобились на ответный рывок и пробудили лучшее в Митчелле.

Карис Леверт отметился 21 очком. Он второй по результативности в «Кливленде» после Митчелла.

А в четвертой четверти зрителей ждал еще и десерт: единственный в составах чемпион НБА Тристан Томпсон обиделся на Ника Клэкстона, который задирал старичка, и был удален.

Лучшие в составе «Бруклина» набрали по 26: Кэм Томас сделал 9 из 21 и смог попасть из-за дуги лишь однажды, Микэл Бриджес реализовал 6 из 18.

Да и вообще на незнакомой арене, за исключением Донована Митчелла, команды не порадовали точностью – обе не преодолели отметку и в 46% попаданий с игры и 30% из-за дуги (хотя выпустили больше 70 трех).

Возможно, поэтому за пределами площадки комиссионер НБА Адам Сильвер говорил не столько о сегодняшнем дне, сколько о будущем. Уже скоро в Париж приедет новая версия «Команды мечты» с Леброном Джеймсом, Стефом Карри и Кевином Дюрэнтом. По словам функционера, в столицу Франции стремятся все суперзвезды лиги.

Фото: eastnews.ru/EMMANUEL DUNAND, Christophe Ena; Federico Pestellini/Global Look Press; AFP/EMMANUEL DUNAND