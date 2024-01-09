Красивые капитанские повязки в РПЛ. Тут автограф Яшина и морской слоган

Обычно дизайны капитанских повязок в РПЛ не отличаются большой оригинальностью. Но есть исключения: для некоторых клубов это креативное пространство для самоидентификации.

Капитаны «Динамо», например, носят с собой автограф Льва Яшина.

Клуб еще в 2018-м объявил конкурс на лучший дизайн повязки: болельщики прислали больше 150 вариантов, а победивший Александр Ионкин получил в подарок абонемент.

Антон Шунин рассказывал, что лично поддержал идею Александра: «Капитанская повязка с автографом Льва Яшина? Она получилась классной. Могу сказать, что частично я даже поучаствовал в выборе именно этого дизайна. Было много вариантов, из которых сложно было выбрать какой-то один. Когда спросили мое мнение, я остановился на варианте с автографом Льва Ивановича. Получилось очень красиво».

«Сочи» обыграл морскую тематику: «На одной волне». Этот слоган сезона нанесен и на форму, вдохновленную Черным морем.

На повязке «Зенита» – герб Санкт-Петербурга: на нем два перевернутых белых якоря – морской и речной, положенных накрест, и на них золотой скипетр с двуглавым орлом.

«Локо» нанес кириллическую нашивку К (у других команд часто бывает C). А в прошлом сезоне вместо букв была цифра – 12. Похоже, отсылка к болельщикам.

У «Краснодара» тоже «К», которая может отсылать не только к капитанству, но и к названию клуба.

«Крылья» и ЦСКА нанесли эмблему на клубные цвета.

А «Спартак» остановился на еще более классическом варианте.

Какой дизайн зацепил больше всего?

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Филиппов, Виталий Тимкив, Александр Гальперин; ФК «Сочи»; ФК «Локомотив»; ФК «Краснодар»; ПФК «Крылья Советов»