Того, Афганистан и даже США. Самые неожиданные страны легионеров РПЛ

Гид.

Недавно «Динамо» подписало Луиса Чавеса из «Пачуки». Он стал первым мексиканцем в истории российского футбола.

Да, раньше из Мексики в Россию никто не приезжал. Но в истории РПЛ все-таки было много легионеров из неожиданных стран.

Австралия (Уилкшир, Франьич)

Первый австралиец в РПЛ запомнился и полюбился болельщикам – Люк Уилкшир за два захода в «Динамо» прикипел не только к клубу, но и к стране.

«В «Динамо» я провел прекрасные годы. Постоянно вспоминаю о жизни в России. Так что я до сих пор немного русский», – вспоминал он в конце 2022-го.

А вот в австралийской карьере Ивана Франьича 5 матчей за «Торпедо» выглядят недоразумением. В апреле 2015-го он разорвал контракт с московским клубом из-за задержек зарплаты.

Англия (Бентли, Анджорин)

Англичане тоже не частые гости в РПЛ. Первым стал воспитанник «Арсенала» Дэвид Бентли, которого «Ростов» в 2012-м арендовал уже из «Тоттенхэма». Перед путешествием в Россию Дэвид советовался с Павлюченко, Чорлукой и Плетикосой, но так и не смог адаптироваться.

За пять месяцев Бентли отыграл 8 раз, уехал в «Блэкберн» и вскоре завершил карьеру в 29 лет.

Вторым англичанином стал Тино Анджорин – один из главных символов провала эксперимента Ральфа Рангника в «Локомотиве». Тино приезжал в Россию как главный талант академии «Челси» и стал началом новой трансферной стратегии: 19-летний нигерийский англичанин пришел на год с опцией выкупа за 20 млн евро. Ставка не сыграла: сначала травма на тренировке, потом – нежелание возвращаться в «Локо» уже без Рагника. Аренду досрочно прервали.

Джон Терри до РПЛ так и не доехал, а игроки с английским паспортами вроде Фримпонга и Мозеса все-таки родились не в Англии и заиграны за взрослые сборные других стран.

Афганистан (Мухаммад)

В во время афганской войны Хамаюн Мухаммад отправился учиться из Кабула в Махачкалу. Там он женился, а в 1990 году у пары родился сын Шариф Мухаммад. В 2010-м он добрался до основы «Анжи», поиграл в Швеции, Индии, на Кипре и Мальдивах, а также за сборную Афганистана.

Боливия (Карлос, Фернандес)

Нападающий Хуан Карлос Арсе с 2006-го по 2010-й съездил в шесть аренд от Бразилии и Катара до Южной Кореи и России. Завершилось его путешествие в «Тереке», где он провел 20 матчей и укатил на родину.

В нынешнем сезоне за «Балтику» играет еще один арендник из Боливии: защитник сборной и клуба «Боливар» Роберто Фернандес Торо. Калининградцы взяли 24-летнего игрока с приоритетным правом выкупа.

Бурунди (Бизоза)

Опорник «Уфы» Парфе Бизоза запомнился сразу: в марте 2021-го наступил на Погребняка и удалился через 13 минут после дебюта. В том же месяце он удивил высокими амбициями: заявил, что хочет выиграть РПЛ с «Уфой», попасть в ЛЧ и через 3-4 года играть в АПЛ.

Уже в августе парень перешел в «Веннсюссель» из второй лиги Дании.

Габон (Канга)

Для полузащитника Гелора Канга «Ростов» в 2013-м стал первым европейских клубом. Отыграв четыре крепких сезона в России (взял Кубок и серебро чемпионата), габонец отправился в «Црвену Звезду», затем в пражскую «Спарту», а в 2020-м вновь вернулся в Белград.

Гаити (Горо)

Карьера Режиналя Горо между отрезками в бельгийском «Стандарде» вместила в себя пару лет в «Крыльях» и «Ростове». В последнем клубе гаитянин играл как раз в одно время с Канга.

Гамбия (Силла, Соу)

Первым гамбийцем в РПЛ стал еще в далеком 2003 году рубиновец Эбрима Эбу Силла. Вместе с казанцами полузащитник зацепил бронзу чемпионата, но в следующем сезоне Курбан Бердыев стал чуть реже доверять игроку и вскоре тот уехал в Нидерланды.

Следующего гамбийца пришлось ждать аж до 2021 года. Вновь на экзотику потянуло «Ростов», который сначала арендовал Али Соу, а затем выкупил. В первом же матче нападающий отгрузил дубль «Зениту», но летом 2022-го игрок приостановил контракт и уехал из России.

Греция (Сейтаридис, Карелис)

Удивительно, но до РПЛ из Греции добралось только два игрока. Первым стал чемпион Европы Юркас Сейтаридис, которого «Динамо» в 2004-м взяло за 10 млн евро. Не получив игровой практики, защитник поставил вопрос об уходе и позднее признался, что переход в «Динамо» был ошибкой. Грек пожалел о сделанном выборе, а в 2006-м его отпустили в «Атлетико» за 12 млн евро.

Нападающий Николаос Карелис тоже не запомнился в России: после 10 матчей за «Амкар» игрок неожиданно укатил в «Панатинаикос», а затем закрепился в бельгийском «Генке».

Зимбабве (Катанья, Мгуни)

Формально первым зимбабвийцем в РПЛ стал Ньютон Катанья, который в 2006 году вышел на 15 минут за нальчикский «Спартак». Больше за основу клуба он не играл.

Поуспешнее российская карьера выдалась у нападающего Мусавенкоси Мгуни, который в сезоне-2011/12 отметился 21 матчем в составе «Терека».

Ирак (Хади)

В 2020-м появились сообщения, что Сафаа Хади заинтересовал «Зенит». Но молодой полузащитник в итоге оказался в «Крыльях», провел там год и вернулся на родину.

У первого в истории России футболиста из Ирака жесткая биография: побольше узнать об игроке, который сейчас выступает в Иране, можно из его интервью Sports.ru.

Ирландия (Макгиди)

В начале 10-х Эйден Макгиди считался одним из самых талантливых легионеров в «Спартаке». После четырех лет в России уехал в Англию – с 2013-го по 2017-й играл за «Эвертон», потом покатился ниже и даже стал героем документального сериала Sunderland ‘Til I Die.

Сейчас играет за «Эйр Юнайтед» из второго шотландского дивизиона.

Иордания (аш-Шагран, аш-Шебат)

В 1995-м тренер «КАМАЗа» Валерий Черных глянув на нижегородский «Локомотив», привезший сразу двух бразильцев, тоже захотел легионеров. Выбор клуба неожиданно пал на Иорданию, откуда взяли форварда Бадрана аш-Шаграна. Он задержался в России аж на три года.

Вместе с Аш-Шаграном в Россию заехали еще двое – Анбар Мазин и Аднан аш-Шебат, но первый ни разу не сыграл за клуб, а вот второй провел 6 игр в чемпионате и одну в рамках Кубка Интертото.

Косово (Бериша, Ибрахимай)

Бернард Бериша начал карьеру в косовском клубе «Беса Печ», потом на два года заехал в Албанию, а в 2016-м оказался в «Анжи». Бернард сыграл забил 4 гола за 30 игр, но 2017 год начал уже в «Ахмате» – грозненцы выложили 2,5 млн евро. Уже 6 лет Бериша – не только лидер, но еще и капитан.

Другая судьба у Илдрена Ибрахимая. В январе 2021-го вингер перешел в «Урал», раздавал радостные интервью, но через год разорвал контракт. Сейчас играет за норвежский «Лиллестрем».

Малави (Каньенда)

Именно там родился знакомый для «Ростова» персонаж – Исо Каньенда. Форвард привезли в 2003-м из ЮАР, он отыграл два года и оформил 11 мячей. В 2005-м Исо уехал в «Локомотив», но заиграть там не вышло. После этого Каньенда возвращался в «Ростов», заскакивал в «КАМАЗ», «Ротор» и брянское «Динамо», а в 2017-м завершил карьеру.

Нигер (Маазу, Мутари)

Мусса Маазу – один из самых странных легионеров в истории ЦСКА. Поиграл в огромном количестве команд и открыто называл жизнь в России адом. Он не прижился в раздевалке, его терроризировали расисты с трибун. Летом 2012-го Муссу отпустили в Тунис.

Амаду Мутари увидели скауты «Ле-Мана», но осенью 2013-го клуб расформировали. Зимой 2014-го он ушел в «Металлург», который тогда тренировал Сергей Ташуев. Они сдружились, летом оба перешли в «Анжи». Мутари задержался в Махачкале на три года, а в 2016-м ушел в «Ференцварош».

Панама (Бланко)

В 2005-м воспитанника «Марселя» Альберто Бланко позвал тренер «Алании» Бахва Тедеев. Но вскоре Тедеев подал в отставку, «Алания» вылетела во вторую лигу, а панамец ушел в «Аль-Айн», оставив для истории ровно два матча за клуб.

Руанда (Гоу)

Жерар Гоу родился в Кот-д’Ивуаре, но играть решил Руанду. В 2013-м Жерара позвал «Краснодар», где он продержался всего 6 игр, после чего ушел в «Кайрат», там отыграл больше 100 матчей. Последний клуб – «Актобе».

Северная Корея (Хо, Чо)

В 2006-м «Крылья» взяли Цой Мин Хо из КНДР. Никаких денег за трансфер «Крылья» не платили: клуб потратился только на поездку, вымпелы, фильм и проживание товарища Чена. Но заиграть не вышло – северокореец отыграл 2 матча и засел в дубле, а в 2009-м вернулся на родину, где до сих пор играет за местную «Висакху».

Хон Ен Чо попал в Россию транзитом через сербскую «Бежанию», именно оттуда в 2008-м и перешел в «Ростов», за который отыграл 31 матч. В 2010-м игрок слезно попросил отпустить его на родину, но уже через два года закончил карьеру.

США (Стариков)

Евгений Стариков родился в Одессе, но уже через год семья оказалась во Флориде. В 20 лет вновь метнулся через океан – в дубль «Зенита». Закрепиться не получилось, начались аренды: два года в «Томи» и сезон в «Ростове». После 5,5 лет в России транзитом через «Черноморец» вернулся в США – поиграв в местном ФНЛ, форвард в 31 завершил карьеру и осел в Майами.

Сьерра-Леоне (Камара)

Странный трансфер. В 2001-м Мохамед Камара приехал из Сьерра-Леоне, только один раз сыграл за основу «Факела», семь раз вышел за дубль и отправился домой. Что Камара делал дальше – вообще никто не знает.

Суринам (Доналд)

В 2014-м состав «Мордовии» пополнил воспитанник «Аякса» – суринамец Митчелл Доналд. Тогда уже он играл за «Роду», но трансфер все равно впечатлял. Доналд провел в РПЛ два года. В 2016-м поехал на заработки в Турцию, а с 2021-го сидит без клуба.

Того (Джако, Мамаха)

В начале 10-х форвардом «Хапоэля» Арафатом Джако интересовались «Амкар», «Ростов» и «Анжи», но гонку выиграли махачкалинцы. Проведя один матч за «Анжи», тоголезец отправился в аренду, а через год и вовсе ушел в азербайджанский «Интер». Сейчас играет в Эфиопии.

А вот у Абдул-Гафара Мамаха в «Алании» получилось чуть лучше. В 2010-м его взяли из «Шерифа», за который Мамаха провел около сотни игр. Во Владикавказе тоголезец продержался до зимы – укатил в молдавский «Датче», а с 2018-го играет в Латвии.

Тринидад и Тобаго (Бато)

Единственный тринидадец в истории РПЛ – защитник Шелдон Бато, в 2015-м заехал из бельгийского «Мехелена», где считался одним из лидеров. Бато на целых три года задержался в Самаре, но на этом отрезке ездил по аренде в «Кайрат». Всего провел за «Крылья» 20 матчей, сейчас вернулся в Бельгию и играл за «Беверен».

Шотландия (О’Коннор)

Гарри О’Коннор – колоритный персонаж. В 2006-м он перешел в «Локомотив» и помог выиграть Кубок России голом в дополнительное время. На премиальные за победу в финале-2007 Гарри получил 250 тысяч фунтов и исполнил мечту детства – купил новенький Ferrari, на котором уехал в «Бирмингем». В 2012-м О’Коннор и вовсе оказался в «Томи», за которую провел 6 матчей.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар, Юрий Стрелец, Виталий Тимкив, Алексей Филиппов, Сергей Пивоваров, Сергей Расулов – мл., Саид Царнаев, Александр Вильф, Владимир Федоренко; Dmitry Golubovich, Nataliya Kondratenko, Aleksander V.CHERNYKH/Global Look Press; Gettyimages.ru/Christian Fischer; ПФК «Крылья Советов»