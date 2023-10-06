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Того, Афганистан и даже США. Самые неожиданные страны легионеров РПЛ

Евгений Стариков Евгений Стариков
Жерар Гоу Жерар Гоу
Гарри О′Коннор Гарри О′Коннор
Митчелл Доналд Митчелл Доналд
Цой Мин Хо Цой Мин Хо
Тино Анджорин Тино Анджорин
Люк Уилкшир Люк Уилкшир
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Роберто Фернандес Торо Роберто Фернандес Торо
Дэвид Бентли Дэвид Бентли
Эйден Макгиди Эйден Макгиди
Футбол Футбол

Гид.

Недавно «Динамо» подписало Луиса Чавеса из «Пачуки». Он стал первым мексиканцем в истории российского футбола.

Да, раньше из Мексики в Россию никто не приезжал. Но в истории РПЛ все-таки было много легионеров из неожиданных стран.

Австралия (Уилкшир, Франьич)

Первый австралиец в РПЛ запомнился и полюбился болельщикам – Люк Уилкшир за два захода в «Динамо» прикипел не только к клубу, но и к стране.

«В «Динамо» я провел прекрасные годы. Постоянно вспоминаю о жизни в России. Так что я до сих пор немного русский», – вспоминал он в конце 2022-го.

А вот в австралийской карьере Ивана Франьича 5 матчей за «Торпедо» выглядят недоразумением. В апреле 2015-го он разорвал контракт с московским клубом из-за задержек зарплаты.

Англия (Бентли, Анджорин)

Англичане тоже не частые гости в РПЛ. Первым стал воспитанник «Арсенала» Дэвид Бентли, которого «Ростов» в 2012-м арендовал уже из «Тоттенхэма». Перед путешествием в Россию Дэвид советовался с Павлюченко, Чорлукой и Плетикосой, но так и не смог адаптироваться.

За пять месяцев Бентли отыграл 8 раз, уехал в «Блэкберн» и вскоре завершил карьеру в 29 лет.

Вторым англичанином стал Тино Анджорин – один из главных символов провала эксперимента Ральфа Рангника в «Локомотиве». Тино приезжал в Россию как главный талант академии «Челси» и стал началом новой трансферной стратегии: 19-летний нигерийский англичанин пришел на год с опцией выкупа за 20 млн евро. Ставка не сыграла: сначала травма на тренировке, потом – нежелание возвращаться в «Локо» уже без Рагника. Аренду досрочно прервали.

Джон Терри до РПЛ так и не доехал, а игроки с английским паспортами вроде Фримпонга и Мозеса все-таки родились не в Англии и заиграны за взрослые сборные других стран.

Афганистан (Мухаммад)

В во время афганской войны Хамаюн Мухаммад отправился учиться из Кабула в Махачкалу. Там он женился, а в 1990 году у пары родился сын Шариф Мухаммад. В 2010-м он добрался до основы «Анжи», поиграл в Швеции, Индии, на Кипре и Мальдивах, а также за сборную Афганистана.

Боливия (Карлос, Фернандес)

Нападающий Хуан Карлос Арсе с 2006-го по 2010-й съездил в шесть аренд от Бразилии и Катара до Южной Кореи и России. Завершилось его путешествие в «Тереке», где он провел 20 матчей и укатил на родину.

В нынешнем сезоне за «Балтику» играет еще один арендник из Боливии: защитник сборной и клуба «Боливар» Роберто Фернандес Торо. Калининградцы взяли 24-летнего игрока с приоритетным правом выкупа.

Бурунди (Бизоза)

Опорник «Уфы» Парфе Бизоза запомнился сразу: в марте 2021-го наступил на Погребняка и удалился через 13 минут после дебюта. В том же месяце он удивил высокими амбициями: заявил, что хочет выиграть РПЛ с «Уфой», попасть в ЛЧ и через 3-4 года играть в АПЛ.

Уже в августе парень перешел в «Веннсюссель» из второй лиги Дании.

Габон (Канга)

Для полузащитника Гелора Канга «Ростов» в 2013-м стал первым европейских клубом. Отыграв четыре крепких сезона в России (взял Кубок и серебро чемпионата), габонец отправился в «Црвену Звезду», затем в пражскую «Спарту», а в 2020-м вновь вернулся в Белград.

Гаити (Горо)

Карьера Режиналя Горо между отрезками в бельгийском «Стандарде» вместила в себя пару лет в «Крыльях» и «Ростове». В последнем клубе гаитянин играл как раз в одно время с Канга.

Гамбия (Силла, Соу)

Первым гамбийцем в РПЛ стал еще в далеком 2003 году рубиновец Эбрима Эбу Силла. Вместе с казанцами полузащитник зацепил бронзу чемпионата, но в следующем сезоне Курбан Бердыев стал чуть реже доверять игроку и вскоре тот уехал в Нидерланды.

Следующего гамбийца пришлось ждать аж до 2021 года. Вновь на экзотику потянуло «Ростов», который сначала арендовал Али Соу, а затем выкупил. В первом же матче нападающий отгрузил дубль «Зениту», но летом 2022-го игрок приостановил контракт и уехал из России.

Греция (Сейтаридис, Карелис)

Удивительно, но до РПЛ из Греции добралось только два игрока. Первым стал чемпион Европы Юркас Сейтаридис, которого «Динамо» в 2004-м взяло за 10 млн евро. Не получив игровой практики, защитник поставил вопрос об уходе и позднее признался, что переход в «Динамо» был ошибкой. Грек пожалел о сделанном выборе, а в 2006-м его отпустили в «Атлетико» за 12 млн евро.

Нападающий Николаос Карелис тоже не запомнился в России: после 10 матчей за «Амкар» игрок неожиданно укатил в «Панатинаикос», а затем закрепился в бельгийском «Генке».

Зимбабве (Катанья, Мгуни)

Формально первым зимбабвийцем в РПЛ стал Ньютон Катанья, который в 2006 году вышел на 15 минут за нальчикский «Спартак». Больше за основу клуба он не играл.

Поуспешнее российская карьера выдалась у нападающего Мусавенкоси Мгуни, который в сезоне-2011/12 отметился 21 матчем в составе «Терека».

Ирак (Хади)

В 2020-м появились сообщения, что Сафаа Хади заинтересовал «Зенит». Но молодой полузащитник в итоге оказался в «Крыльях», провел там год и вернулся на родину.

У первого в истории России футболиста из Ирака жесткая биография: побольше узнать об игроке, который сейчас выступает в Иране, можно из его интервью Sports.ru.

Ирландия (Макгиди)

В начале 10-х Эйден Макгиди считался одним из самых талантливых легионеров в «Спартаке». После четырех лет в России уехал в Англию – с 2013-го по 2017-й играл за «Эвертон», потом покатился ниже и даже стал героем документального сериала Sunderland ‘Til I Die.

Сейчас играет за «Эйр Юнайтед» из второго шотландского дивизиона.

Иордания (аш-Шагран, аш-Шебат)

В 1995-м тренер «КАМАЗа» Валерий Черных глянув на нижегородский «Локомотив», привезший сразу двух бразильцев, тоже захотел легионеров. Выбор клуба неожиданно пал на Иорданию, откуда взяли форварда Бадрана аш-Шаграна. Он задержался в России аж на три года. 

Вместе с Аш-Шаграном в Россию заехали еще двое – Анбар Мазин и Аднан аш-Шебат, но первый ни разу не сыграл за клуб, а вот второй провел 6 игр в чемпионате и одну в рамках Кубка Интертото.

Косово (Бериша, Ибрахимай)

Бернард Бериша начал карьеру в косовском клубе «Беса Печ», потом на два года заехал в Албанию, а в 2016-м оказался в «Анжи». Бернард сыграл забил 4 гола за 30 игр, но 2017 год начал уже в «Ахмате» – грозненцы выложили 2,5 млн евро. Уже 6 лет Бериша – не только лидер, но еще и капитан.

Другая судьба у Илдрена Ибрахимая. В январе 2021-го вингер перешел в «Урал», раздавал радостные интервью, но через год разорвал контракт. Сейчас играет за норвежский «Лиллестрем».

Малави (Каньенда)

Именно там родился знакомый для «Ростова» персонаж – Исо Каньенда. Форвард привезли в 2003-м из ЮАР, он отыграл два года и оформил 11 мячей. В 2005-м Исо уехал в «Локомотив», но заиграть там не вышло. После этого Каньенда возвращался в «Ростов», заскакивал в «КАМАЗ», «Ротор» и брянское «Динамо», а в 2017-м завершил карьеру.

Нигер (Маазу, Мутари)

Мусса Маазу – один из самых странных легионеров в истории ЦСКА. Поиграл в огромном количестве команд и открыто называл жизнь в России адом. Он не прижился в раздевалке, его терроризировали расисты с трибун. Летом 2012-го Муссу отпустили в Тунис.

Амаду Мутари увидели скауты «Ле-Мана», но осенью 2013-го клуб расформировали. Зимой 2014-го он ушел в «Металлург», который тогда тренировал Сергей Ташуев. Они сдружились, летом оба перешли в «Анжи». Мутари задержался в Махачкале на три года, а в 2016-м ушел в «Ференцварош».

Панама (Бланко)

В 2005-м воспитанника «Марселя» Альберто Бланко позвал тренер «Алании» Бахва Тедеев. Но вскоре Тедеев подал в отставку, «Алания» вылетела во вторую лигу, а панамец ушел в «Аль-Айн», оставив для истории ровно два матча за клуб.

Руанда (Гоу)

Жерар Гоу родился в Кот-д’Ивуаре, но играть решил Руанду. В 2013-м Жерара позвал «Краснодар», где он продержался всего 6 игр, после чего ушел в «Кайрат», там отыграл больше 100 матчей. Последний клуб – «Актобе».

Северная Корея (Хо, Чо)

В 2006-м «Крылья» взяли Цой Мин Хо из КНДР. Никаких денег за трансфер «Крылья» не платили: клуб потратился только на поездку, вымпелы, фильм и проживание товарища Чена. Но заиграть не вышло – северокореец отыграл 2 матча и засел в дубле, а в 2009-м вернулся на родину, где до сих пор играет за местную «Висакху».

Хон Ен Чо попал в Россию транзитом через сербскую «Бежанию», именно оттуда в 2008-м и перешел в «Ростов», за который отыграл 31 матч. В 2010-м игрок слезно попросил отпустить его на родину, но уже через два года закончил карьеру.

США (Стариков)

Евгений Стариков родился в Одессе, но уже через год семья оказалась во Флориде. В 20 лет вновь метнулся через океан – в дубль «Зенита». Закрепиться не получилось, начались аренды: два года в «Томи» и сезон в «Ростове». После 5,5 лет в России транзитом через «Черноморец» вернулся в США – поиграв в местном ФНЛ, форвард в 31 завершил карьеру и осел в Майами.

Сьерра-Леоне (Камара)

Странный трансфер. В 2001-м Мохамед Камара приехал из Сьерра-Леоне, только один раз сыграл за основу «Факела», семь раз вышел за дубль и отправился домой. Что Камара делал дальше – вообще никто не знает.

Суринам (Доналд)

В 2014-м состав «Мордовии» пополнил воспитанник «Аякса» – суринамец Митчелл Доналд. Тогда уже он играл за «Роду», но трансфер все равно впечатлял. Доналд провел в РПЛ два года. В 2016-м поехал на заработки в Турцию, а с 2021-го сидит без клуба.

Того (Джако, Мамаха)

В начале 10-х форвардом «Хапоэля» Арафатом Джако интересовались «Амкар», «Ростов» и «Анжи», но гонку выиграли махачкалинцы. Проведя один матч за «Анжи», тоголезец отправился в аренду, а через год и вовсе ушел в азербайджанский «Интер». Сейчас играет в Эфиопии.

А вот у Абдул-Гафара Мамаха в «Алании» получилось чуть лучше. В 2010-м его взяли из «Шерифа», за который Мамаха провел около сотни игр. Во Владикавказе тоголезец продержался до зимы – укатил в молдавский «Датче», а с 2018-го играет в Латвии.

Тринидад и Тобаго (Бато)

Единственный тринидадец в истории РПЛ – защитник Шелдон Бато, в 2015-м заехал из бельгийского «Мехелена», где считался одним из лидеров. Бато на целых три года задержался в Самаре, но на этом отрезке ездил по аренде в «Кайрат». Всего провел за «Крылья» 20 матчей, сейчас вернулся в Бельгию и играл за «Беверен».

Шотландия (О’Коннор)

Гарри О’Коннор – колоритный персонаж. В 2006-м он перешел в «Локомотив» и помог выиграть Кубок России голом в дополнительное время. На премиальные за победу в финале-2007 Гарри получил 250 тысяч фунтов и исполнил мечту детства – купил новенький Ferrari, на котором уехал в «Бирмингем». В 2012-м О’Коннор и вовсе оказался в «Томи», за которую провел 6 матчей.

Легионеры РПЛ по странам. Посчитали всех и удивились − Бразилия не первая

Фото: РИА Новости/Виталий Невар, Юрий Стрелец, Виталий Тимкив, Алексей Филиппов, Сергей Пивоваров, Сергей Расулов – мл., Саид Царнаев, Александр Вильф, Владимир Федоренко; Dmitry Golubovich, Nataliya Kondratenko, Aleksander V.CHERNYKH/Global Look PressGettyimages.ru/Christian Fischer; ПФК «Крылья Советов»

16 комментариев

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Bronenosec
ХоЧо-пара северокорейцев))
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Overkiller
Отличный материал! Спасибо, автор!
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idemidov
>>> Северная Корея (Хо, Чо)
У корейцев фамилия идет первой, так что у Цой Мин Хо фамилия не Хо, а Цой :-)
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Dmitry Orlov
Ответ Юлия Закаблукова
мукунку хороший из того еще был
Из Конго вроде.
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Юлия Закаблукова
мукунку хороший из того еще был
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Dmitry Orlov
Да какой Анджорин "символ провала", о чём речь? Бесплатная аренда, только с зарплатой (от миллиона евро до двух, да ещё и аренду раньше срока закончили), попробовали, не заиграл, не выкупили - что тут особенного? Много кто, прежде чем купить песрпективного игрока, сначала берёт его в аренду с правом выкупа, и много кто этим правом в итоге не пользуется. Ещё и травма там была (перелом 5 плюсневой), от которых никто не застрахован, это футбол. В сравнении с покупками Педро Роши в Спартак, Максимилиана Филлипа в Динамо и Карлоса Эдурадо в Рубин - это даже провалом не назовёшь, это обычное "попробовали - не получилось". Перспектива была? Была. С мячом он работал хорошо - вроде и медленно двигался, а мяч у него отобрать не могли. Ну и гол Марселю, как показатель. За него ещё и евробонусы клуб получил.

Хотя эта история и показывает, что если откуда в РПЛ и брать негритят - то не из Англии, они тут плохо адаптируются, ленятся. Африка, Франция, Голландия - ок. Но не Англия.
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Роб Роб
из северной Кореи ещё им бом хван
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LaffyTaffy
Ну вот, процентов 10из списка нормально поиграли, принесли пользу, еще 10 процентов хотя бы не провалы, а вот остальные 80% сплошь поленья, привезенные агентами ради своей выгоды. Вот так вот и выкачивают бюджетные деньги на этих гастролеров.
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a2wai
То, что Франьичу не дали в Торпедо нормально поиграть, это преступление. Игрок был достаточного уровня, чтобы как и Уилкшир закрепиться как сильный легионер.
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Denchik_RED-BLUE
Интересный набор, только заиграли в итоге всего четверо: Уилкшир, Макгиди, Бериша и Канга. Остальных либо не помнит/не знает, либо оставили след курьезами, как Маазу, сбегавший с базы через забор
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kids
в Амкаре был "норвежец" Чума Анене
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Dmitry Orlov
Ответ Роб Роб
из северной Кореи ещё им бом хван
Он из Южной. Стал бы он уходить из РПЛ, приостанавливать контракт, был бы он из Северной?
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Роб Роб
Ответ Dmitry Orlov
Он из Южной. Стал бы он уходить из РПЛ, приостанавливать контракт, был бы он из Северной?
ну по моему вроде из северной
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Роб Роб
Ответ Dmitry Orlov
Он из Южной. Стал бы он уходить из РПЛ, приостанавливать контракт, был бы он из Северной?
а нет перепутал действительно из южной))
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Dmitry Orlov
Ответ idemidov
>>> Северная Корея (Хо, Чо) У корейцев фамилия идет первой, так что у Цой Мин Хо фамилия не Хо, а Цой :-)
Тогда больше половины корейцев будут Кимы, Цои, Паки - и их нереально будет различить.
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idemidov
Ответ Dmitry Orlov
Тогда больше половины корейцев будут Кимы, Цои, Паки - и их нереально будет различить.
Так и есть, у корейцев крайне низкое разнообразие фамилий. 45 % корейцев носят фамилию Ким, Ли и Пак. Поэтому различают их не по фамилиям, а называя в полной форме.
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