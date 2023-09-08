16 комментариев

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Вся красота августа: поцелуй Пепа, экстаз на ЧМ по легкой атлетике, день поклонения змеям в Индии

Роман Костомаров Роман Костомаров
Фемке Бол
Ноа Лайлс
серфинг серфинг
Неймар Неймар
Серхио Рико Серхио Рико
Фрэнсис Тиафу Фрэнсис Тиафу
Киран Триппьер Киран Триппьер
КХЛ КХЛ
Суниса Ли
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
чемпионат мира по легкой атлетике чемпионат мира по легкой атлетике
ЧМ по футболу среди женщин ЧМ по футболу среди женщин
Джанмарко Тамбери
Ша'Кэрри Ричардсон
Кертис Маршалл
Лионель Месси Лионель Месси
Симона Байлс Симона Байлс
Кристиан Коулмен
Оксана Домнина Оксана Домнина
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Томаш Станек
сборная Испании жен сборная Испании жен
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

Лето, прощай.

5 августа. В кадре только спортсменка и снаряд. Это Симона Байлс, а чуть дальше будет продолжение этой минималистичной темы с чемпионата мира по легкой атлетике.

Gettyimages.ru/Stacy Revere

6 августа. На этих лицах написано все. Действующие чемпионки вылетают с ЧМ уже в 1/8 финала. Женская сборная США проиграла по пенальти Швеции.

Gettyimages.ru/Quinn Rooney

9 августа. Тут тоже больно. Австралийскому велосипедисту Мэтью Ричардсону нужна помощь после финиша на ЧМ в Глазго.

East News/Oli SCARFF / AFP

12 августа. А вот Киран Триппьер расслаблен. Перерыв на водичку во время разгрома «Астон Виллы». 5:1

East News/Ian Hodgson / AFP

13 августа. Толпа до горизонта на традиционном забеге City to Surf в Сиднее.

East News/DAVID GRAY / AFP

16 августа. Прощальный взгляд на мяч вратаря сборной Англии Мэри Эрпс. Сейчас будет гол.

Gettyimages.ru/Cameron Spencer

16 августа. Пеп Гвардиола не стесняется проявлять чувства на публике. Эрлинг Холанд расцелован после победы в Суперкубке.

East News/Spyros BAKALIS / AFP

17 августа. Что-то новенькое в наших подборках. Это слэмбол – баскетбол на стероидах. Вместо паркета – батуты!

Gettyimages.ru/Candice Ward

18 августа. Победа месяца. Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вместе с женой выходят из больницы. Вратарь «ПСЖ» провел там 82 дня после падения с лошади.

East News/CRISTINA QUICLER / AFP

19 августа. Австралийская серфингистка Оливия Оттауэй преодолевает стихию. Это деревня Теахупоо на Таити, где пройдут соревнования Олимпиады-2024. В 15800 километрах от Парижа!

Gettyimages.ru/Ryan Pierse

19 августа. А вот и продолжение темы «Спортсмен и снаряд». Все три фото сделаны в один день на ЧМ по легкой атлетике в Будапеште.

Томаш Станек и ядро.

East News/Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Дэниел Хоф и молот.

East News/AP Photo/Bernat Armangue

Хенрик Янссен и диск.

East News/Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

19 августа. Остаемся там же. Драма за 10 метров до финиша в смешанной эстафете 4×400 м. Голландская суперзвезда Фемке Бол упала и выронила палочку в отчаянной борьбе с догоняющей ее американкой Алексис Холмс. Дисквалификация.

Gettyimages.ru/Steph Chambers

19 августа. Лео Месси носят на руках в США.

Gettyimages.ru/Kevin C. Cox

19 августа. Неймара встречают лазерным шоу в Саудовской Аравии.

East News/Haitham EL-TABEI / AFP

19 августа. А в Европе зажигают новые звезды. Джуд Беллингем фантастически начал карьеру в Мадриде.

East News/AP Photo/Fermin Rodriguez

20 августа. Финал женского ЧМ запомнился не этим кадром, но тихая радость испанки Сальмы Паральюэло точно красивее одного из самых громких скандалов года.

East News/AP Photo/Abbie Parr

21 августа. Индия, Аллахабад. Просто земля, никаких золотых оттенков. Это поединок борцов в рамках индуистского праздника Нагапанчами, дня поклонения змеям.

East News/Sanjay KANOJIA / AFP

21 августа. Закат над Чикаго во время бейсбольного матча между «Чикаго Уайт Сокс» и «Сиэтл Маринерс».

Gettyimages.ru/Michael Reaves

22 августа. Экстаз. Новый чемпион мира по прыжкам в высоту Джанмарко Тамбери и его мать сразу после победы. Это что-то на языке картин эпохи возрождения.

Gettyimages.ru/Hannah Peters

24 августа. «Х» – место встречи клюшек Германа Рубцова из «Спартака» и Игоря Головкова из «Витязя».

РИА Новости/Владимир Астапкович

25 августа. Асбьорг Несье – звезда «смертельного дайвинга», придуманного в 00-х в Норвегии и раскрученного недавно в тиктоке. Прыгуны летят в воду в горизонтальном положении и лишь перед погружением вытягивают руки и ноги в воду. Не успел – приземлился на живот. Ох.

East News/Javad Parsa / NTB / AFP

25 августа. Скоро ЧМ по регби. Стивен Китсхофф из сборной ЮАР рад. Но уши этот добряк на всякий случай замотал.

East News/Adrian DENNIS / AFP 

25 августа. Вид на чемпионат Франции по шахматам. Если долго смотреть, то можно почувствовать, как эти люди думают.

East News/JEFF PACHOUD / AFP

26 августа. Главный герой ЧМ по легкой атлетике Ноа Лайлс празднует третье золото. Рекорд Болта американец пока не побил, но задел за живое звезд НБА.

Gettyimages.ru/Shaun Botterill

26 августа. Еще один забавный момент с прошедшего ЧМ по легкой атлетике. Разогнавшуюся Ша’Кэрри Ричардсон (два золота и самые длинные ногти турнира) сразу после финиша эстафеты внезапно поймал Кристиан Коулмен, ее приятель по американской сборной.

Gettyimages.ru/Patrick Smith

26 августа. Красота прыжков в высоту. Конечно, вы сами узнали спортсмена по прическе, цвету кроссовок и особому изгибу колена. Да-да, это Кертис Маршалл из сборной Австралии.

Gettyimages.ru/Michael Steele

26 августа. «Гонка героев» в Новосибирске, мотивация участницы с помощью цветка.

РИА Новости/Александр Кряжев

27 августа. Спортсмен и солнце. Это фестиваль «Открытая вода» на Гребном канале в Москве.

РИА Новости/Владимир Астапкович

27 августа. Тут тоже ничего лишнего: олимпийская чемпионка Токио-2020 Суниса Ли на чемпионате США по спортивной гимнастике.

Gettyimages.ru/Ezra Shaw

27 августа. Прощаемся с Будапештом, главным городом в этой подборке. Бегуны на мосту во время марафона на ЧМ по легкой атлетике.

Gettyimages.ru/Christian Petersen

28 августа. Просто ноги Фрэнсиса Тиафу и его набор кроссовок на US Open. Если приглядеться, то на фото есть маленький жучок.

East News/TIMOTHY A. CLARY / AFP

29 августа. Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина снова вместе на льду.

РИА Новости/Екатерина Лызлова

«Проблема «Му». Подкаст Артема Шмелева и Виталика Суворова 

16 комментариев

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Юрий Костыгин
Почему Пепа никто не хейтил? Что за двойные стандарты?
+21
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Владислав Дегтярёв
когда суд над Гвардиолой?
фотка прыгуна с мамой прям пробрала, лучшее спортивное фото что я видел.
+7
-1
+6
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Balt39
Выражение лица жены Костомарова говорит обо всём! Одно из лучших фото в этой рубрике за всё время.
+7
-1
+6
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Троллейбус
Костомаров - железный. Респект
+3
0
+3
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Puablo_Muchacho
Ответ Юрий Костыгин
Почему Пепа никто не хейтил? Что за двойные стандарты?
Там всё по согласию.
+3
0
+3
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Pink Floyd1276
Ответ Balt39
Выражение лица жены Костомарова говорит обо всём! Одно из лучших фото в этой рубрике за всё время.
Возвращение Серхио Рико (кома) и радость его жены (наверное она) также заслуживает всех похвал.
+2
0
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Don Cherry 67
Не тот поцелуй попал в рейтинг
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Kanonir152
Офигел с размеров банок на ногах Беллингема на фото.
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Pink Floyd1276
Скоро ЧМ по регби, а Уэйн Руни остается неизменным.
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Дмитрий Рабко
Ответ Юрий Костыгин
Почему Пепа никто не хейтил? Что за двойные стандарты?
Так не в губы же ???
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Виктор Войнов
Ответ Юрий Костыгин
Почему Пепа никто не хейтил? Что за двойные стандарты?
Холанду понравилось
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Kanonir152
"Конечно, вы сами узнали спортсмена по прическе, цвету кроссовок и особому изгибу колена. Да-да, это Кертис Маршалл из сборной Австралии."
Ну естественно.
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RomanJackson
Лысый шарлатан и тут всех переиграл и целует только мужчин.
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Князефф
На Гвардиолу еще в суд не подали? Ах да, это он мужика поцеловал.. Это другое..
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Моё место за красивую картинку здесь испанская футболистка !
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