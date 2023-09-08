16 комментариев

Вся красота августа: поцелуй Пепа, экстаз на ЧМ по легкой атлетике, день поклонения змеям в Индии
Лето, прощай.
5 августа. В кадре только спортсменка и снаряд. Это Симона Байлс, а чуть дальше будет продолжение этой минималистичной темы с чемпионата мира по легкой атлетике.
6 августа. На этих лицах написано все. Действующие чемпионки вылетают с ЧМ уже в 1/8 финала. Женская сборная США проиграла по пенальти Швеции.
9 августа. Тут тоже больно. Австралийскому велосипедисту Мэтью Ричардсону нужна помощь после финиша на ЧМ в Глазго.
12 августа. А вот Киран Триппьер расслаблен. Перерыв на водичку во время разгрома «Астон Виллы». 5:1
13 августа. Толпа до горизонта на традиционном забеге City to Surf в Сиднее.
16 августа. Прощальный взгляд на мяч вратаря сборной Англии Мэри Эрпс. Сейчас будет гол.
16 августа. Пеп Гвардиола не стесняется проявлять чувства на публике. Эрлинг Холанд расцелован после победы в Суперкубке.
17 августа. Что-то новенькое в наших подборках. Это слэмбол – баскетбол на стероидах. Вместо паркета – батуты!
18 августа. Победа месяца. Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вместе с женой выходят из больницы. Вратарь «ПСЖ» провел там 82 дня после падения с лошади.
19 августа. Австралийская серфингистка Оливия Оттауэй преодолевает стихию. Это деревня Теахупоо на Таити, где пройдут соревнования Олимпиады-2024. В 15800 километрах от Парижа!
19 августа. А вот и продолжение темы «Спортсмен и снаряд». Все три фото сделаны в один день на ЧМ по легкой атлетике в Будапеште.
Томаш Станек и ядро.
Дэниел Хоф и молот.
Хенрик Янссен и диск.
19 августа. Остаемся там же. Драма за 10 метров до финиша в смешанной эстафете 4×400 м. Голландская суперзвезда Фемке Бол упала и выронила палочку в отчаянной борьбе с догоняющей ее американкой Алексис Холмс. Дисквалификация.
19 августа. Лео Месси носят на руках в США.
19 августа. Неймара встречают лазерным шоу в Саудовской Аравии.
19 августа. А в Европе зажигают новые звезды. Джуд Беллингем фантастически начал карьеру в Мадриде.
20 августа. Финал женского ЧМ запомнился не этим кадром, но тихая радость испанки Сальмы Паральюэло точно красивее одного из самых громких скандалов года.
21 августа. Индия, Аллахабад. Просто земля, никаких золотых оттенков. Это поединок борцов в рамках индуистского праздника Нагапанчами, дня поклонения змеям.
21 августа. Закат над Чикаго во время бейсбольного матча между «Чикаго Уайт Сокс» и «Сиэтл Маринерс».
22 августа. Экстаз. Новый чемпион мира по прыжкам в высоту Джанмарко Тамбери и его мать сразу после победы. Это что-то на языке картин эпохи возрождения.
24 августа. «Х» – место встречи клюшек Германа Рубцова из «Спартака» и Игоря Головкова из «Витязя».
25 августа. Асбьорг Несье – звезда «смертельного дайвинга», придуманного в 00-х в Норвегии и раскрученного недавно в тиктоке. Прыгуны летят в воду в горизонтальном положении и лишь перед погружением вытягивают руки и ноги в воду. Не успел – приземлился на живот. Ох.
25 августа. Скоро ЧМ по регби. Стивен Китсхофф из сборной ЮАР рад. Но уши этот добряк на всякий случай замотал.
25 августа. Вид на чемпионат Франции по шахматам. Если долго смотреть, то можно почувствовать, как эти люди думают.
26 августа. Главный герой ЧМ по легкой атлетике Ноа Лайлс празднует третье золото. Рекорд Болта американец пока не побил, но задел за живое звезд НБА.
26 августа. Еще один забавный момент с прошедшего ЧМ по легкой атлетике. Разогнавшуюся Ша’Кэрри Ричардсон (два золота и самые длинные ногти турнира) сразу после финиша эстафеты внезапно поймал Кристиан Коулмен, ее приятель по американской сборной.
26 августа. Красота прыжков в высоту. Конечно, вы сами узнали спортсмена по прическе, цвету кроссовок и особому изгибу колена. Да-да, это Кертис Маршалл из сборной Австралии.
26 августа. «Гонка героев» в Новосибирске, мотивация участницы с помощью цветка.
27 августа. Спортсмен и солнце. Это фестиваль «Открытая вода» на Гребном канале в Москве.
27 августа. Тут тоже ничего лишнего: олимпийская чемпионка Токио-2020 Суниса Ли на чемпионате США по спортивной гимнастике.
27 августа. Прощаемся с Будапештом, главным городом в этой подборке. Бегуны на мосту во время марафона на ЧМ по легкой атлетике.
28 августа. Просто ноги Фрэнсиса Тиафу и его набор кроссовок на US Open. Если приглядеться, то на фото есть маленький жучок.
29 августа. Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина снова вместе на льду.
фотка прыгуна с мамой прям пробрала, лучшее спортивное фото что я видел.
Ну естественно.