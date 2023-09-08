16 комментариев

Лето, прощай.

5 августа. В кадре только спортсменка и снаряд. Это Симона Байлс, а чуть дальше будет продолжение этой минималистичной темы с чемпионата мира по легкой атлетике.

Gettyimages.ru/Stacy Revere

6 августа. На этих лицах написано все. Действующие чемпионки вылетают с ЧМ уже в 1/8 финала. Женская сборная США проиграла по пенальти Швеции.

Gettyimages.ru/Quinn Rooney

9 августа. Тут тоже больно. Австралийскому велосипедисту Мэтью Ричардсону нужна помощь после финиша на ЧМ в Глазго.

East News/Oli SCARFF / AFP

12 августа. А вот Киран Триппьер расслаблен. Перерыв на водичку во время разгрома «Астон Виллы». 5:1

East News/Ian Hodgson / AFP

13 августа. Толпа до горизонта на традиционном забеге City to Surf в Сиднее.

East News/DAVID GRAY / AFP

16 августа. Прощальный взгляд на мяч вратаря сборной Англии Мэри Эрпс. Сейчас будет гол.

Gettyimages.ru/Cameron Spencer

16 августа. Пеп Гвардиола не стесняется проявлять чувства на публике. Эрлинг Холанд расцелован после победы в Суперкубке.

East News/Spyros BAKALIS / AFP

17 августа. Что-то новенькое в наших подборках. Это слэмбол – баскетбол на стероидах. Вместо паркета – батуты!

Gettyimages.ru/Candice Ward

18 августа. Победа месяца. Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вместе с женой выходят из больницы. Вратарь «ПСЖ» провел там 82 дня после падения с лошади.

East News/CRISTINA QUICLER / AFP

19 августа. Австралийская серфингистка Оливия Оттауэй преодолевает стихию. Это деревня Теахупоо на Таити, где пройдут соревнования Олимпиады-2024. В 15800 километрах от Парижа!

Gettyimages.ru/Ryan Pierse

19 августа. А вот и продолжение темы «Спортсмен и снаряд». Все три фото сделаны в один день на ЧМ по легкой атлетике в Будапеште.

Томаш Станек и ядро.

East News/Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Дэниел Хоф и молот.

East News/AP Photo/Bernat Armangue

Хенрик Янссен и диск.

East News/Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

19 августа. Остаемся там же. Драма за 10 метров до финиша в смешанной эстафете 4×400 м. Голландская суперзвезда Фемке Бол упала и выронила палочку в отчаянной борьбе с догоняющей ее американкой Алексис Холмс. Дисквалификация.

Gettyimages.ru/Steph Chambers

19 августа. Лео Месси носят на руках в США.

Gettyimages.ru/Kevin C. Cox

19 августа. Неймара встречают лазерным шоу в Саудовской Аравии.

East News/Haitham EL-TABEI / AFP

19 августа. А в Европе зажигают новые звезды. Джуд Беллингем фантастически начал карьеру в Мадриде.

East News/AP Photo/Fermin Rodriguez

20 августа. Финал женского ЧМ запомнился не этим кадром, но тихая радость испанки Сальмы Паральюэло точно красивее одного из самых громких скандалов года.

East News/AP Photo/Abbie Parr

21 августа. Индия, Аллахабад. Просто земля, никаких золотых оттенков. Это поединок борцов в рамках индуистского праздника Нагапанчами, дня поклонения змеям.

East News/Sanjay KANOJIA / AFP

21 августа. Закат над Чикаго во время бейсбольного матча между «Чикаго Уайт Сокс» и «Сиэтл Маринерс».

Gettyimages.ru/Michael Reaves

22 августа. Экстаз. Новый чемпион мира по прыжкам в высоту Джанмарко Тамбери и его мать сразу после победы. Это что-то на языке картин эпохи возрождения.

Gettyimages.ru/Hannah Peters

24 августа. «Х» – место встречи клюшек Германа Рубцова из «Спартака» и Игоря Головкова из «Витязя».

РИА Новости/Владимир Астапкович

25 августа. Асбьорг Несье – звезда «смертельного дайвинга», придуманного в 00-х в Норвегии и раскрученного недавно в тиктоке. Прыгуны летят в воду в горизонтальном положении и лишь перед погружением вытягивают руки и ноги в воду. Не успел – приземлился на живот. Ох.

East News/Javad Parsa / NTB / AFP

25 августа. Скоро ЧМ по регби. Стивен Китсхофф из сборной ЮАР рад. Но уши этот добряк на всякий случай замотал.

East News/Adrian DENNIS / AFP

25 августа. Вид на чемпионат Франции по шахматам. Если долго смотреть, то можно почувствовать, как эти люди думают.

East News/JEFF PACHOUD / AFP

26 августа. Главный герой ЧМ по легкой атлетике Ноа Лайлс празднует третье золото. Рекорд Болта американец пока не побил, но задел за живое звезд НБА.

Gettyimages.ru/Shaun Botterill

26 августа. Еще один забавный момент с прошедшего ЧМ по легкой атлетике. Разогнавшуюся Ша’Кэрри Ричардсон (два золота и самые длинные ногти турнира) сразу после финиша эстафеты внезапно поймал Кристиан Коулмен, ее приятель по американской сборной.

Gettyimages.ru/Patrick Smith

26 августа. Красота прыжков в высоту. Конечно, вы сами узнали спортсмена по прическе, цвету кроссовок и особому изгибу колена. Да-да, это Кертис Маршалл из сборной Австралии.

Gettyimages.ru/Michael Steele

26 августа. «Гонка героев» в Новосибирске, мотивация участницы с помощью цветка.

РИА Новости/Александр Кряжев

27 августа. Спортсмен и солнце. Это фестиваль «Открытая вода» на Гребном канале в Москве.

РИА Новости/Владимир Астапкович

27 августа. Тут тоже ничего лишнего: олимпийская чемпионка Токио-2020 Суниса Ли на чемпионате США по спортивной гимнастике.

Gettyimages.ru/Ezra Shaw

27 августа. Прощаемся с Будапештом, главным городом в этой подборке. Бегуны на мосту во время марафона на ЧМ по легкой атлетике.

Gettyimages.ru/Christian Petersen

28 августа. Просто ноги Фрэнсиса Тиафу и его набор кроссовок на US Open. Если приглядеться, то на фото есть маленький жучок.

East News/TIMOTHY A. CLARY / AFP

29 августа. Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина снова вместе на льду.