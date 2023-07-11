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Вся красота июля: явление Месси народу, эстетика болотного футбола, живопись на «Тур де Франс»

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Чемпионат мира по водным видам спорта Чемпионат мира по водным видам спорта
Теннис Теннис

Выбор фоторедактора Артема Шмелева. 

В июле почти весь спорт в отпуске. Отдуваются «Тур де Франс», «Уимблдон» и ЧМ по водным видам спорта. Их в этой галерее больше всего.

1 июля. Начнем в неожиданном месте: чемпионате Азии по брейкингу. На голове стоит японец Shoya. Привыкаем, в следующем году этот вид дебютирует на Олимпийских играх.

East News/AP Photo/Ng Han Guan

От рэп-тусовок до выступления в Ватикане перед папой. История брейкинга

4 июля. Оригинальный ракурс на Уимблдон и его ранние стадии. Затерявшаяся среди зрителей подача боливийского теннисиста Уго Делльена.

Gettyimages.ru/Julian Finney

4 июля. Еще один нетипичный ракурс на классический теннисный турнир. Фотограф заметил, как болдети спасаются от лондонского дождя.

Gettyimages.ru/Julian Finney

За что я ненавижу «Уимблдон». Мнение Павла Ниткина

7 июля. Наконец-то сама игра. Каролин Гарсия в отчаянном прыжке за ускользающим мячом.

East News/Adrian DENNIS / AFP

«Уимблдон» много лет проверял цвет трусов, штрафовал за неуважение к траве и однажды забанил Хэмилтона. Поэтому он такой один

8 июля. Единство спортсменов и зрителей после победы «Брисбен Лайонз» в матче Австралийской футбольной лиги.

Gettyimages.ru/Chris Hyde

9 июля. Маска итальянки Арджолы Дедай на ЧМ по легкой атлетике среди паралимпийцев.

Gettyimages.ru/Matthias Hangst

9 июля. Новак Джокович не видит преград в погоне за очередным «Большим шлемом».

Gettyimages.ru/Clive Brunskill

10 самых титулованных чемпионов «Уимблдона». Джокович гонится за Федерером, Навратилова – просто глыба

11 июля. Продолжается подготовка к Олимпиаде-2024. Это тестовый запуск олимпийских соревнований по парусному спорту, которые пройдут в Марселе.

Gettyimages.ru/Clive Mason

11 июля. Винтажное табло на крикетном матче между Бангладеш и Афганистаном.

East News/Munir uz ZAMAN / AFP

14 июля. Вдохновляющий полет Константиноса Велциса на ЧМ по легкой атлетике среди паралимпийцев.

Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein

14 июля. Еще одна карточка из Марселя. В летнюю жару иногда просто приятно посмотреть на море.

Gettyimages.ru/Clive Mason

14 июля. А вот и «Тур де Франс», где велосипедисты преодолевают перевал Гран Коломбье. У них явно не тот настрой, чтобы наслаждаться природными красотами. А вот мы можем.

East News/AP Photo/Daniel Cole

14 июля. На этой фотографии из NASCAR, наоборот, красота минимализма.

Gettyimages.ru/Jonathan Bachman

15 июля. Еще одна гонка. Это редкие скачки в немецком Куксхафене, заезд по морскому дну во время отлива.

East News/FOCKE STRANGMANN / AFP

15 июля. Красно-белая вспышка в Буэнос-Айресе. На стадионе «Монументаль» вот-вот начнется матч «Ривер Плейта».

Gettyimages.ru/Tomas Cuesta

Демичелис вернул титул «Ривер Плейт». Плакал в футболке из 2001-го и вспоминал семейные трагедии

15 июля. Добрались до первого дня соревнований на ЧМ по водным видам спорта в японской Фукуоке. Изящество синхронного старта спортсменок в заплыве на 10 километров.

Gettyimages.ru/Adam Pretty

15 июля. А вот и настоящее синхронное плавание. Изящная подводная работа спортсменок из Чили.

Gettyimages.ru/Clive Rose

15 июля. Здесь все не так прозрачно, но на чемпионате мира по болотному футболу в Финляндии своя эстетика.

East News/Alessandro RAMPAZZO / AFP

16 июля. Вид сзади на Карлоса Алькараса и ушастый кубок, до которого в этот раз не добрался Новак Джокович. А 20-летний испанец выиграл второй «Большой шлем» в карьере.

East News/Adrian DENNIS / AFP

Алькарас сделал невозможное – обыграл Джоковича на «Уимблдоне». Как?

19 июля. Тут еще лаконичнее: гречанка Евангелия Платаниоти, в особенности ее нога.

Gettyimages.ru/Adam Pretty

19 июля. И снова мы на крикете (Шри-Ланка – Пакистан), и снова не видим команд. Теперь в кадре люди, раскрывающие поле после дождя. Самое время для игры в крикет. Такое чистое небо.

East News/Ishara S. KODIKARA / AFP

20 июля. Куда ни глянь, везде «Тур де Франс».

East News/AP Photo/Thibault Camus

20 июля. В Австралии и Новой Зеландии женский ЧМ по футболу. На фото как раз одни из хозяек ярко радуются победному голу Норвегии. Это последняя победа сборной Новой Зеландии на домашнем турнире, а вот норвежки выйдут из группы.

Gettyimages.ru/Phil Walter

21 июля. Явление Лео Месси народу. Пока аргентинец шнурует бутсы перед первым выходом на поле в США, за ним следят камеры смартфонов Леброна Джеймса, Серены Уильямс и Ким Кардашьян.

Gettyimages.ru/Mike Ehrmann

Бекхэмы, Леброн, Серена, Ким Кардашьян. Дебют Месси собрал созвездие

21 июля. Прыжок Давида Ринальдо из Франции на X Games в Калифорнии.

Gettyimages.ru/Sean M. Haffey

21 июля. В Фукуоке на ЧМ по водным видам тоже захватывающие полеты. Это китаянка Яни Чан.  

East News/AP Photo/Lee Jin-man

23 июля. Почувствуем себя в сердце пелотона на «Тур де Франс».

East News/JEFF PACHOUD / AFP

23 июля. Участники «Тур де Франс» добрались до Триумфальной арки в Париже.

East News/Anne-Christine POUJOULAT / AFP

25 июля. Снова Фукуока и ЧМ, но теперь на фото хай-дайвинг. Прыжок спортсменки на фоне металла бейсбольной арены Fukuoka Dome.

Gettyimages.ru/Adam Pretty

27 июля. Еще один вид на хай-дайвинг в Японии. Спортсмен как продолжение дерева.

East News/Yuichi YAMAZAKI / AFP

28 июля. Внезапная остановка на церемонии открытия Франкофонских игр в Киншасе, столице ДР Конго. Возможно, все мы пропускаем что-то очень увлекательное.

East News/Alexis HUGUET / AFP

29 июля. А вот эти ребята точно ничего не пропустят. Специальные места на Гран-при Бельгии в Формуле-1. Ужин в воздухе!

East News/SIMON WOHLFAHRT / AFP

29 июля. Оттенки заката на этапе NASCAR в Вирджинии.

Gettyimages.ru/Jonathan Bachman

29 июля. Бой года в боксе. Фото, подчеркивающее уверенную победу Теренса Кроуфорда над Эрролом Спенсом.

Gettyimages.ru/Al Bello

Бой года в боксе завершился избиением: окровавленное лицо и три нокдауна. Теперь Кроуфорд станет первым номером P4P

31 июля. Момент встречи с мячом американки Софии Смит на женском ЧМ по футболу.

East News/Saeed KHAN / AFP

Невероятный закат, дебют «Зенита», коала на руках. Женский ЧМ в Австралии – изнутри

Бразилия и Германия не вышли из группы на женском ЧМ! Выбили Ямайка (собирала деньги на турнир в интернете) и Корея – как мужчин

31 июля. Очень-очень яркое счастье колумбийской болельщицы на женском ЧМ, ее сборная выиграла группу.

Gettyimages.ru/Justin Setterfield

Подкаст Артема Шмелева с Виталиком Суворовым «Проблема Му»

1 комментарий

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Бомбически. Парусный спорт и хай-дайвинг на фоне арены сохранил. Вот это работа фотографов...👍👍👍
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