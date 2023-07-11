Вся красота июля: явление Месси народу, эстетика болотного футбола, живопись на «Тур де Франс»
Выбор фоторедактора Артема Шмелева.
В июле почти весь спорт в отпуске. Отдуваются «Тур де Франс», «Уимблдон» и ЧМ по водным видам спорта. Их в этой галерее больше всего.
1 июля. Начнем в неожиданном месте: чемпионате Азии по брейкингу. На голове стоит японец Shoya. Привыкаем, в следующем году этот вид дебютирует на Олимпийских играх.
От рэп-тусовок до выступления в Ватикане перед папой. История брейкинга
4 июля. Оригинальный ракурс на Уимблдон и его ранние стадии. Затерявшаяся среди зрителей подача боливийского теннисиста Уго Делльена.
4 июля. Еще один нетипичный ракурс на классический теннисный турнир. Фотограф заметил, как болдети спасаются от лондонского дождя.
За что я ненавижу «Уимблдон». Мнение Павла Ниткина
7 июля. Наконец-то сама игра. Каролин Гарсия в отчаянном прыжке за ускользающим мячом.
«Уимблдон» много лет проверял цвет трусов, штрафовал за неуважение к траве и однажды забанил Хэмилтона. Поэтому он такой один
8 июля. Единство спортсменов и зрителей после победы «Брисбен Лайонз» в матче Австралийской футбольной лиги.
9 июля. Маска итальянки Арджолы Дедай на ЧМ по легкой атлетике среди паралимпийцев.
9 июля. Новак Джокович не видит преград в погоне за очередным «Большим шлемом».
10 самых титулованных чемпионов «Уимблдона». Джокович гонится за Федерером, Навратилова – просто глыба
11 июля. Продолжается подготовка к Олимпиаде-2024. Это тестовый запуск олимпийских соревнований по парусному спорту, которые пройдут в Марселе.
11 июля. Винтажное табло на крикетном матче между Бангладеш и Афганистаном.
14 июля. Вдохновляющий полет Константиноса Велциса на ЧМ по легкой атлетике среди паралимпийцев.
14 июля. Еще одна карточка из Марселя. В летнюю жару иногда просто приятно посмотреть на море.
14 июля. А вот и «Тур де Франс», где велосипедисты преодолевают перевал Гран Коломбье. У них явно не тот настрой, чтобы наслаждаться природными красотами. А вот мы можем.
14 июля. На этой фотографии из NASCAR, наоборот, красота минимализма.
15 июля. Еще одна гонка. Это редкие скачки в немецком Куксхафене, заезд по морскому дну во время отлива.
15 июля. Красно-белая вспышка в Буэнос-Айресе. На стадионе «Монументаль» вот-вот начнется матч «Ривер Плейта».
Демичелис вернул титул «Ривер Плейт». Плакал в футболке из 2001-го и вспоминал семейные трагедии
15 июля. Добрались до первого дня соревнований на ЧМ по водным видам спорта в японской Фукуоке. Изящество синхронного старта спортсменок в заплыве на 10 километров.
15 июля. А вот и настоящее синхронное плавание. Изящная подводная работа спортсменок из Чили.
15 июля. Здесь все не так прозрачно, но на чемпионате мира по болотному футболу в Финляндии своя эстетика.
16 июля. Вид сзади на Карлоса Алькараса и ушастый кубок, до которого в этот раз не добрался Новак Джокович. А 20-летний испанец выиграл второй «Большой шлем» в карьере.
Алькарас сделал невозможное – обыграл Джоковича на «Уимблдоне». Как?
19 июля. Тут еще лаконичнее: гречанка Евангелия Платаниоти, в особенности ее нога.
19 июля. И снова мы на крикете (Шри-Ланка – Пакистан), и снова не видим команд. Теперь в кадре люди, раскрывающие поле после дождя. Самое время для игры в крикет. Такое чистое небо.
20 июля. Куда ни глянь, везде «Тур де Франс».
20 июля. В Австралии и Новой Зеландии женский ЧМ по футболу. На фото как раз одни из хозяек ярко радуются победному голу Норвегии. Это последняя победа сборной Новой Зеландии на домашнем турнире, а вот норвежки выйдут из группы.
21 июля. Явление Лео Месси народу. Пока аргентинец шнурует бутсы перед первым выходом на поле в США, за ним следят камеры смартфонов Леброна Джеймса, Серены Уильямс и Ким Кардашьян.
Бекхэмы, Леброн, Серена, Ким Кардашьян. Дебют Месси собрал созвездие
21 июля. Прыжок Давида Ринальдо из Франции на X Games в Калифорнии.
21 июля. В Фукуоке на ЧМ по водным видам тоже захватывающие полеты. Это китаянка Яни Чан.
23 июля. Почувствуем себя в сердце пелотона на «Тур де Франс».
23 июля. Участники «Тур де Франс» добрались до Триумфальной арки в Париже.
25 июля. Снова Фукуока и ЧМ, но теперь на фото хай-дайвинг. Прыжок спортсменки на фоне металла бейсбольной арены Fukuoka Dome.
27 июля. Еще один вид на хай-дайвинг в Японии. Спортсмен как продолжение дерева.
28 июля. Внезапная остановка на церемонии открытия Франкофонских игр в Киншасе, столице ДР Конго. Возможно, все мы пропускаем что-то очень увлекательное.
29 июля. А вот эти ребята точно ничего не пропустят. Специальные места на Гран-при Бельгии в Формуле-1. Ужин в воздухе!
29 июля. Оттенки заката на этапе NASCAR в Вирджинии.
29 июля. Бой года в боксе. Фото, подчеркивающее уверенную победу Теренса Кроуфорда над Эрролом Спенсом.
Бой года в боксе завершился избиением: окровавленное лицо и три нокдауна. Теперь Кроуфорд станет первым номером P4P
31 июля. Момент встречи с мячом американки Софии Смит на женском ЧМ по футболу.
Невероятный закат, дебют «Зенита», коала на руках. Женский ЧМ в Австралии – изнутри
Бразилия и Германия не вышли из группы на женском ЧМ! Выбили Ямайка (собирала деньги на турнир в интернете) и Корея – как мужчин
31 июля. Очень-очень яркое счастье колумбийской болельщицы на женском ЧМ, ее сборная выиграла группу.
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