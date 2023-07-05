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Десант «Ф-1» на «Уимблдоне»: треть всех гонщиков в модных костюмах и два чемпиона мира

Гран-при Великобритании
Логан Сарджент
Уимблдон Уимблдон
Уильямс Уильямс
Формула-1 Формула-1
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Мерседес Мерседес
Джордж Расселл Джордж Расселл
Джеки Стюарт
Феррари Феррари
Альфа Ромео Альфа Ромео
Пьер Гасли Пьер Гасли
Альпин Альпин
Шарль Леклер Шарль Леклер
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Макларен Макларен
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Формула-2 Формула-2
Артур Леклер
Оскар Пиастри Оскар Пиастри
Авто Авто

Феттель – самый неторжественный.

«Формула-1» – наверное, самый англоцентричный вид спорта: у 8 команд есть базы или как минимум подразделения на острове, и большинство их пилотов квартируют в Британии между Гран-при. А в этом году их домашний этап на «Сильверстоуне» еще и совпал с теннисным «Уимблдоном» – потому основная часть вип-посетителей Гран-при Великобритании вроде Шакиры или Кары Делевинь переезжала с гонок на теннис и обратно.

Гонщики воспользовались шансом – за несколько дней после Гран-при Великобритании на трибунах рядом с лондонскими кортами заметили треть пелотона и пару славных чемпионов прошлого.

Самым заметным и модным стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл – пришел вместе с девушкой Кармен Монтеро Мундт.

Они пришли поддержать соотечественника Кармен Карлоса Алькараса – но еще в четвертьфинале. Сам Джордж в интервью не признался, за кого болеет – ведь постоянный посетитель боксов «Мерседеса» Роджер Федерер больше не играет.

Но самой красивой гоночной парой стали... Пьер Гасли из «Альпин» и Шарль Леклер из «Феррари».

Вообще они пришли со своими девушками, но Франсциска Гомеш и Александра Малена Сент-Мле сохранились только на «неофициальных» фанатских кадрах (и собственных соцсетях). Интересно, почему?

Шарль тоже поддерживал Алькараса: «Отличный игрок, жаль, я пока видел его только на ТВ, но сейчас познакомлюсь».

А еще рядом с Леклером-старшим засветился и Леклер-младший – Артур из программы «Феррари» и «Формулы-2».

Он тоже ездил на «Сильверстоуне» в рамках гонок поддержки «Ф-1» – поддержал брата и на роскошном рауте.

А это самый высокофинишировавший на Гран-при Великобритании из числа посетивших «Уимблдон» – Оскар Пиастри из «Макларена» со своей девушкой.

Чжоу Гуаньюй из итало-швейцарской «Альфа Ромео» тоже попал на «Уимблдон» не просто так: после переезда в Европу из Китая для занятий гонками он живет в Шеффилде.

А это американец Логан Сарджент из «Уильямса» – он пока дебютант и не слишком известен, вот и пользуется. Пришел на крупнейшее теннисное соревнование с гоночным инженером Бенни Якобсом – и остался практически неузнанным и никем не заснятым!

Засняли и акт невозможной стойкости: трехкратный чемпион мира сэр Джеки Стюарт пришел всего через пару недель после микроинсульта.

Причем если на Гран-при Великобритании ему требовалось быть по контракту посла бренда Rolex, то на «Уимблдон» Джеки прошел потому что уже мог. Никто не может остановить сэра Стюарта – ни наглые охранники, ни болезни.

А самый неторжественный гоночный посетитель «Уимблдона» – четырехкратный чемпион «Ф-1» Себастьян Феттель. Кому нужны эти ваши костюмы?

Себ приехал в Британию на «Фестиваль скорости» в Гудвуде и заодно заглянул в Лондон.

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Julian Finney, Patrick Smith; AP Photo/Alberto Pezzali, Kin Cheung; Instagram/wimbledongeorgerussell63charles_leclercoscarpiastri

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