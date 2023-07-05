Феттель – самый неторжественный.

«Формула-1» – наверное, самый англоцентричный вид спорта: у 8 команд есть базы или как минимум подразделения на острове, и большинство их пилотов квартируют в Британии между Гран-при. А в этом году их домашний этап на «Сильверстоуне» еще и совпал с теннисным «Уимблдоном» – потому основная часть вип-посетителей Гран-при Великобритании вроде Шакиры или Кары Делевинь переезжала с гонок на теннис и обратно.

Гонщики воспользовались шансом – за несколько дней после Гран-при Великобритании на трибунах рядом с лондонскими кортами заметили треть пелотона и пару славных чемпионов прошлого.

Самым заметным и модным стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл – пришел вместе с девушкой Кармен Монтеро Мундт.

Они пришли поддержать соотечественника Кармен Карлоса Алькараса – но еще в четвертьфинале. Сам Джордж в интервью не признался, за кого болеет – ведь постоянный посетитель боксов «Мерседеса» Роджер Федерер больше не играет.

Но самой красивой гоночной парой стали... Пьер Гасли из «Альпин» и Шарль Леклер из «Феррари».

Вообще они пришли со своими девушками, но Франсциска Гомеш и Александра Малена Сент-Мле сохранились только на «неофициальных» фанатских кадрах (и собственных соцсетях). Интересно, почему?

Шарль тоже поддерживал Алькараса: «Отличный игрок, жаль, я пока видел его только на ТВ, но сейчас познакомлюсь».

А еще рядом с Леклером-старшим засветился и Леклер-младший – Артур из программы «Феррари» и «Формулы-2».

Он тоже ездил на «Сильверстоуне» в рамках гонок поддержки «Ф-1» – поддержал брата и на роскошном рауте.

А это самый высокофинишировавший на Гран-при Великобритании из числа посетивших «Уимблдон» – Оскар Пиастри из «Макларена» со своей девушкой.

Чжоу Гуаньюй из итало-швейцарской «Альфа Ромео» тоже попал на «Уимблдон» не просто так: после переезда в Европу из Китая для занятий гонками он живет в Шеффилде.

А это американец Логан Сарджент из «Уильямса» – он пока дебютант и не слишком известен, вот и пользуется. Пришел на крупнейшее теннисное соревнование с гоночным инженером Бенни Якобсом – и остался практически неузнанным и никем не заснятым!

Засняли и акт невозможной стойкости: трехкратный чемпион мира сэр Джеки Стюарт пришел всего через пару недель после микроинсульта.

Причем если на Гран-при Великобритании ему требовалось быть по контракту посла бренда Rolex, то на «Уимблдон» Джеки прошел потому что уже мог. Никто не может остановить сэра Стюарта – ни наглые охранники, ни болезни.

А самый неторжественный гоночный посетитель «Уимблдона» – четырехкратный чемпион «Ф-1» Себастьян Феттель. Кому нужны эти ваши костюмы?

Себ приехал в Британию на «Фестиваль скорости» в Гудвуде и заодно заглянул в Лондон.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Julian Finney, Patrick Smith; AP Photo/Alberto Pezzali, Kin Cheung; Instagram/wimbledon, georgerussell63, charles_leclerc, oscarpiastri