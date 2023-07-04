Фото года
Блог

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА

НБА НБА
Кевин Дюрэнт Кевин Дюрэнт
Крис Пол Крис Пол
Расселл Уэстбрук Расселл Уэстбрук
Кевин Гарнетт Кевин Гарнетт
Шакил О′Нил Шакил О′Нил
Дирк Новицки Дирк Новицки
Джеймс Харден Джеймс Харден
Кевин Лав Кевин Лав
Джон Уолл Джон Уолл
Стефен Карри Стефен Карри
Кобе Брайант Кобе Брайант
Кармело Энтони Кармело Энтони
Эл Хорфорд Эл Хорфорд
Блэйк Гриффин Блэйк Гриффин
Пол Джордж Пол Джордж
Баскетбол Баскетбол

Контракты в НБА увеличиваются с каждым годом, и представители очередного поколения перекрывают рекорды предыдущего. Когда-то Карим Абдул-Джаббар обиделся на то, что Мэджик Джонсон подписал 25-миллионный контракт, рассчитанный на 25 лет. Теперь суперзвезды поднимают по 60 млн за один год.

2023 год, год подписания нового коллективного соглашения – хороший повод подвести промежуточные итоги того, кто на данный момент заработал больше всех за историю лиги.

Дирк Новицки (1998-2019)

Сезоны в лиге: 21

Клубы: «Даллас»

Сумма: 252 млн

Этим летом немец занимает 16-е место по заработкам за карьеру и присутствует здесь в качестве иллюстрации того, как быстро все меняется в НБА: Новицки провел в лиге 21 сезон, заслужил статус легенды в «Мэверикс» и, хоть и делал клубу значительные скидки, вряд ли обиделся на Марка Кьюбана.

Но новое поколение подписывает совсем другие контракты: Кайри Ирвинг уже сейчас заработал 233 млн, а с учетом нового соглашения получит 359 млн к 33 годам, Брэдли Бил собрал 221 млн, но за следующие четыре года придет к отметке 429 млн долларов, Яннис Адетокумбо за 10 сезонов аккумулировал 188 млн и имеет гарантию того, что достигнет 335 млн за три следующих сезона.

Блэйк Гриффин (2010-н.в.)

Сезоны в лиге: 13

Клубы: «Клипперс», «Детройт», «Бруклин», «Бостон»

Сумма: 259 млн

Два главных контракта в своей жизни Блэйк Гриффин подписал с «Клипперс» – максимальное продление новичка (95 млн на 5 лет) и максималку в виде 171 млн на 5 лет. Сначала в Лос-Анджелесе его видели в качестве франчайза, лица клуба на долгие годы, а потом, после всех повреждений, в качестве актива, от которого нужно быстрее и выгоднее избавиться.

Гриффин так и не вывел «Клипперс» из второго раунда, но, по крайней мере, в здоровом состоянии наиграл на пять символических пятерок и был лидером одной из самых успешных команд регулярного сезона.

Пол Джордж (2010-н.в.)

Сезоны в лиге: 13

Клубы: «Индиана», «Оклахома», «Клипперс»

Сумма: 260 млн (гарантированы 354 млн)

Если посмотреть на заработки Джорджа (а в ближайшие 2 сезона ему на карточку упадут еще 94 млн долларов), то действительно можно подумать, что речь об одном из величайших игроков в истории.

Влюбленная в него молодежь не обманывает.

Вообще карьера Джорджа сложилась очень удачно. Сначала он остался в «Оклахоме» «ради незавершенного дела» и не стал подписывать более скромный контракт с «Лейкерс» – и скоро был обменян в Лос-Анджелес. А затем стал компаньоном Кавая Ленарда и бенефициаром созданной под него команды – «Клипперс» не жалеют денег и уж тем более не жалеют их на человека, который им обошелся в такое количество активов.

В ближайшее время Джордж переместится в топ-7 этого рейтинга. К тому же ему только 32 года, он моложе всех здесь. Его травматичность может сыграть против него, но с учетом того, как у него ловко все складывалось до этого, здесь намечается одна из самых финансово успешных и одновременно совершенно бестолковых карьер в НБА.

Кармело Энтони (2003-2022)

Сезоны в лиге: 19

Клубы: «Денвер», «Нью-Йорк», «Оклахома, «Атланта», «Хьюстон», «Чикаго», «Портленд», «Лейкерс»

Сумма: 262,5 млн

Всю карьеру Кармело Энтони делал выбор в пользу денег. Ослабил «Нью-Йорк», когда не перешел туда в качестве свободного агента, а спровоцировал обмен. Не присоединился к мощному «Чикаго» ради более привлекательного предложения «Никс».

Ради места в этом рейтинге он пожертвовал более успешной карьерой в плане результатов.

Эл Хорфорд (2007-н.в.)

Сезоны в лиге: 16

Клубы: «Атланта», «Бостон», «Филадельфия», «Оклахома»

Сумма: 266 млн (гарантированы 285 млн)

Деньги – то, что неминуемо накладывает отпечаток на карьеру игрока. Иногда это выражается в дополнительном давлении из-за ощущения переоцененности, иногда идет вразрез с чемпионскими притязаниями клуба и выливается в обмен. В случае с Хорфордом это привело к тому, что под конец пика карьеры он выдал замысловатый крюк по маршруту «Бостон» – «Филадельфия» – «Оклахома» – «Бостон» только для того, чтобы выбить 109 млн на 4 года, свой последний большой контракт.

В «Бостоне» Хорфорд нашел идеальное место для себя и выдавал свои лучшие матчи плей-офф,  и их было бы гораздо больше, если бы не желание заработать.  

Кевин Лав (2008-н.в.)

Сезоны в лиге: 15

Клубы: «Миннесота», «Кливленд», «Майами»

Сумма: 266 млн (гарантированы 273 млн)

Чуть меньше половины из заработанного за карьеру у Кевина Лава (120 млн за 4 сезона) – это тот странный благодарственный бонус, который он получил от «Кливленда» в 2018 году, когда Леброн Джеймс сбежал в Лос-Анджелес и нужно было начинать все заново. Форвард не очень потянул ни роль первой звезды, ни роль лидера молодой команды – сначала по большей части лечился, а потом обосновался на скамейке.

Джон Уолл (2010-н.в.)

Сезоны в лиге: 13

Клубы: «Вашингтон», «Хьюстон», «Клипперс»

Сумма: 276 млн

Лучший пример того, как причудливо устроена НБА.

Карьеру Джона Уолла забыли еще несколько лет назад: он ни разу не вышел из второго раунда, так и не научился бросать, запомнился лишь как человек, который меньше всех двигается на паркете.

Однако Уолл почти десятилетие был «франчайзом», человеком, вокруг которого «Вашингтон» пытался построить хоть что-то – и потому выдавал ему максимальные продления до того, как в этом возникала прямая необходимость, и задолго до того, как игрок убедил в том, что он все это заслуживает. Просто потому, что маленьким клубам нужно дружить со своими звездами и заверять их в своей любви заблаговременно.

Травмы уничтожили не только карьеру Уолла, но и вычеркнули десяток лет из истории его родного клуба.

Шакил О’Нил (1992-2011)

Сезоны в лиге: 19

Клубы: «Орландо», «Лейкерс», «Майами», «Финикс», «Кливленд», «Бостон»

Сумма: 286 млн

Великий центровой поучаствовал в финансовой революции, когда летом 1996 года перебрался в Лос-Анджелес и подписал рекордный на тот момент контракт с «Лейкерс» – 120 млн на 7 лет (Джерри Уэст включил всю свою магию, чтобы выложить такую сумму и перебить предложение «Мэджик»). За 9 сезонов в «Лейкерс» Шак получил 167 млн и всегда был в топе лиги по зарплатам.

«Лейкерс» с опасением наблюдали, как О’Нил постепенно раздувается, и неохотно его продлевали. Но на его счастье есть Пэт Райли, который никогда не жалел денег: президент «Хит» обеспечил центровому место среди самых богатых баскетболистов лиги, когда дал ему еще 100 млн на 5 лет, очень скоро об этом пожалел и почти сразу же обменял (как он обычно и делает).

Получилось богато, учитывая, что О’Нил приходил в лигу, где сам Майкл Джордан получал около 4-5 млн долларов.

Джеймс Харден (2009-н.в.)

Сезоны в лиге: 14

Клубы: «Оклахома», «Хьюстон», «Бруклин», «Филадельфия»

Сумма: 302 млн (гарантированы 337 млн)

Харден долго шел с опережением Стефена Карри, своего главного антагониста в самых разных смыслах. Но в финансовом отношении с обоими случилось примерно то же, что и на паркете. Разыгрывающий «Голден Стэйт» с годами только становится лучше, а тот, кого ему когда-то приводили в пример (и кто его моложе), основательно заблудился – близок к тому, чтобы уйти уже из третьего клуба за три года, утратил прежний уровень игры, не получил предложений, которые считал бы достойными себя.

Прошлым летом Харден пошел навстречу «Филадельфии» и отказался от опции на 47 млн (согласился на 69 млн за два года), чтобы клуб подписал Пи Джей Такера и Дэньюэла Хауза. Этим летом он рассчитывал на ответную благодарность, но не получил многолетнее соглашение ни от «76-х», ни от «Хьюстона». В результате на всех обиделся и уже в третий раз за карьеру (да, это рекорд) потребовал обмен. Харден еще верит, что где-то его ждет последний суперзвездный контракт.

Стефен Карри (2009-н.в.)

Сезоны в лиге: 14

Клубы: «Голден Стэйт»

Сумма: 302 млн (гарантированы 470 млн)

Пожалуй, карьера Карри лучше всего демонстрирует, как финансово изменилась лига за последние годы.

Его перспективы в НБА очень долго казались туманными, а династия «Уорриорс» возникла во многом из-за того, что ее лидер играл на копеечном контракте и, уже будучи двукратным MVP и трехкратным чемпионом, получал 12 млн за сезон.

Достойные Карри деньги перепали ему только после 28 лет. Но и этих темпов ему хватило, чтобы войти в топ всех времен и подвинуть рекордсменов прошлого. «Голден Стэйт» должен своей легенде еще 170 млн за три года. Потенциально это пропуск в первую тройку.

Неплохо для парня, которого еще недавно считали травматиком с хрустальными голеностопами.

Кобе Брайант (1996-2016)

Сезоны в лиге: 20

Клубы: «Лейкерс»

Сумма: 323 млн

Брайант был близок к тому, чтобы перехватить первую строку у Кевина Гарнетта, но только за счет расположения семейства Басс: финальные «48 на два года» стали мемом уже в момент подписания.

В итоге он удовлетворился тем, что формально с другом и соперником у него паритет. Минимальная разница в 10 млн обусловлена тем, что КейДжи получил 8,5 млн в качестве трейд-кикера за переход в «Бостон».

Кевин Гарнетт (1995-2017)

Сезоны в лиге: 22

Клубы: «Миннесота», «Бостон», «Бруклин»

Сумма: 334 млн

Несколько десятилетий Гарнетт считался символом финансовых революций в НБА: «Биг Тикет» (то есть нечто умопомрачительно дорогое) всегда подписывал не только грандиозные контракты, но контракты возмутительные, контракты, провоцирующие локауты и разговоры о том, что аппетиты игроков надо как-то регулировать.

Сейчас все это забавно, конечно.

Гарнетт очень долго сохранял первую строку в рейтинге заработков и сумел ее героически отбить от притязаний Кобе Брайанта за счет последнего, символичного сезона в родной «Миннесоте». Но все бессмысленно: уже скоро вся «старая гвардия» окажется вне первой десятки.

Расселл Уэстбрук (2008-н.в.)

Сезоны в лиге: 15

Клубы: «Оклахома», «Хьюстон», «Вашингтон», «Лейкерс», «Юта», «Клипперс»

Сумма: 336 млн (гарантированы 344 млн)

Этим летом Расселл Уэстбрук пересек символическую черту: с гигантскими суммами покончено (в прошлом сезоне он получил 46 млн долларов), и его новое соглашение рассчитано на 8 млн на два года. Вряд ли этому стоит удивляться. Почти два года из каждого утюга твердили, что после «Лейкерс» хаотичный разыгрывающий может и вовсе вылететь из НБА, не получив ни единого предложения.

При этом Уэстбруку только 34 года. Возможно, он рассчитывает на то, что Тайрон Лю поможет ему перезапустить карьеру за один сезон и еще потягаться с Крисом Полом за статус самого богатого первого номера в истории.   

Кевин Дюрэнт (2007-н.в.)

Сезоны в лиге: 16

Клубы: «Сиэтл», «Оклахома», «Голден Стэйт», «Бруклин», «Финикс»

Сумма: 350 млн (гарантированы 500 млн)

Дюрэнт не догонит Леброна Джеймса по очкам за карьеру, но по общим заработкам он еще вполне может выйти на первое место (второе ему и так гарантировано): за следующие три сезона он заработает почти 150 млн долларов, и если его конкурент посчитает финансовый вопрос второстепенным и пойдет играть за символические деньги, чтобы быть рядом с сыном, а КейДи подпишет последний внушительный контракт, то все возможно. Разница между ними – около 30 миллионов, даже Фреда Ванвлита смешит такая цифра.

Дюрэнт не собрал за карьеру все, что мог – он сделал небольшую скидку «Бруклину» ради подписания Деандре Джордана и помогал «Голден Стэйт» экономить своими короткими сделками. Но первое место в его случае – это исключительно вопрос здоровья и собственно желания играть до 40 лет.

Крис Пол (2005-н.в.)

Сезоны в лиге: 18

Клубы: «Новый Орлеан», «Клипперс», «Хьюстон», «Оклахома», «Финикс»

Сумма: 359 млн (гарантированы 389 млн)

Пост президента профсоюза всегда предполагал, что Крис Пол никаких скидок делать никому не собирается: в сумму заработков за карьеру входят, скажем, 4 млн за обмен из «Клипперс» в «Хьюстон», обмен, который вообще-то инициировал сам игрок.

Это положение привело к тому, что уже давно, примерно после подписания нового соглашения с «Рокетс», финансовые обязательства перед разыгрывающим смущают его клубы: из-за этого от него избавились «Хьюстон» и «Финикс», которые посчитали игровую отдачу не соответствующей и мешающей чемпионским притязаниям.

Но его самого это нисколько не трогает. Этим летом ему и вовсе удивительно повезло: он был близок к отчислению (так как лишь половина контракта на следующий год была гарантирована), но «Голден Стэйт» увидел в Поле возможность скинуть всех утомившего Джордана Пула. Благодаря стечению обстоятельств на Криса Пола свалились еще 15 миллионов и очередная возможность поиграть за претендента на титул.

Леброн Джеймс (2003-н.в.)

Сезоны в лиге: 20

Клубы: «Кливленд», «Майами», «Лейкерс»

Сумма: 432 млн (гарантирован 531 млн)

На протяжении карьеры Джеймс либо делал небольшие скидки клубам (как в «Майами», чтобы осталось место для Юдониса Хаслема), либо подписывал однолетние соглашения (как в «Кливленде», чтобы держать за интимное место владельца). И все же большой потери в том не вышло: король Джеймс пугающе долго правил в самую успешную, самую медийную, самую богатую эру в истории баскетбола и сполна насладился ее преимуществами.

В ближайшие два сезона он прибавит к своему баскетбольному состоянию еще 100 миллионов. Приятная мелочь, чтобы не заикаться о пенсии.

Фото: Gettyimages.ru/Tom Pennington, Gregory Shamus, Harry How, Jeff Zelevansky, Maddie Meyer, Jamie Sabau, Rob Carr, Roger Kisby, Michael Reaves, Ezra Shaw, Ronald Martinez, Jared Wickerham, David Berding, Elsa, Justin Casterline

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий