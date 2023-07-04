Контракты в НБА увеличиваются с каждым годом, и представители очередного поколения перекрывают рекорды предыдущего. Когда-то Карим Абдул-Джаббар обиделся на то, что Мэджик Джонсон подписал 25-миллионный контракт, рассчитанный на 25 лет. Теперь суперзвезды поднимают по 60 млн за один год.

2023 год, год подписания нового коллективного соглашения – хороший повод подвести промежуточные итоги того, кто на данный момент заработал больше всех за историю лиги.

Дирк Новицки (1998-2019)

Сезоны в лиге: 21

Клубы: «Даллас»

Сумма: 252 млн

Этим летом немец занимает 16-е место по заработкам за карьеру и присутствует здесь в качестве иллюстрации того, как быстро все меняется в НБА: Новицки провел в лиге 21 сезон, заслужил статус легенды в «Мэверикс» и, хоть и делал клубу значительные скидки, вряд ли обиделся на Марка Кьюбана.

Но новое поколение подписывает совсем другие контракты: Кайри Ирвинг уже сейчас заработал 233 млн, а с учетом нового соглашения получит 359 млн к 33 годам, Брэдли Бил собрал 221 млн, но за следующие четыре года придет к отметке 429 млн долларов, Яннис Адетокумбо за 10 сезонов аккумулировал 188 млн и имеет гарантию того, что достигнет 335 млн за три следующих сезона.

Блэйк Гриффин (2010-н.в.)

Сезоны в лиге: 13

Клубы: «Клипперс», «Детройт», «Бруклин», «Бостон»

Сумма: 259 млн

Два главных контракта в своей жизни Блэйк Гриффин подписал с «Клипперс» – максимальное продление новичка (95 млн на 5 лет) и максималку в виде 171 млн на 5 лет. Сначала в Лос-Анджелесе его видели в качестве франчайза, лица клуба на долгие годы, а потом, после всех повреждений, в качестве актива, от которого нужно быстрее и выгоднее избавиться.

Гриффин так и не вывел «Клипперс» из второго раунда, но, по крайней мере, в здоровом состоянии наиграл на пять символических пятерок и был лидером одной из самых успешных команд регулярного сезона.

Пол Джордж (2010-н.в.)

Сезоны в лиге: 13

Клубы: «Индиана», «Оклахома», «Клипперс»

Сумма: 260 млн (гарантированы 354 млн)

Если посмотреть на заработки Джорджа (а в ближайшие 2 сезона ему на карточку упадут еще 94 млн долларов), то действительно можно подумать, что речь об одном из величайших игроков в истории.

Влюбленная в него молодежь не обманывает.

Вообще карьера Джорджа сложилась очень удачно. Сначала он остался в «Оклахоме» «ради незавершенного дела» и не стал подписывать более скромный контракт с «Лейкерс» – и скоро был обменян в Лос-Анджелес. А затем стал компаньоном Кавая Ленарда и бенефициаром созданной под него команды – «Клипперс» не жалеют денег и уж тем более не жалеют их на человека, который им обошелся в такое количество активов.

В ближайшее время Джордж переместится в топ-7 этого рейтинга. К тому же ему только 32 года, он моложе всех здесь. Его травматичность может сыграть против него, но с учетом того, как у него ловко все складывалось до этого, здесь намечается одна из самых финансово успешных и одновременно совершенно бестолковых карьер в НБА.

Кармело Энтони (2003-2022)

Сезоны в лиге: 19

Клубы: «Денвер», «Нью-Йорк», «Оклахома, «Атланта», «Хьюстон», «Чикаго», «Портленд», «Лейкерс»

Сумма: 262,5 млн

Всю карьеру Кармело Энтони делал выбор в пользу денег. Ослабил «Нью-Йорк», когда не перешел туда в качестве свободного агента, а спровоцировал обмен. Не присоединился к мощному «Чикаго» ради более привлекательного предложения «Никс».

Ради места в этом рейтинге он пожертвовал более успешной карьерой в плане результатов.

Эл Хорфорд (2007-н.в.)

Сезоны в лиге: 16

Клубы: «Атланта», «Бостон», «Филадельфия», «Оклахома»

Сумма: 266 млн (гарантированы 285 млн)

Деньги – то, что неминуемо накладывает отпечаток на карьеру игрока. Иногда это выражается в дополнительном давлении из-за ощущения переоцененности, иногда идет вразрез с чемпионскими притязаниями клуба и выливается в обмен. В случае с Хорфордом это привело к тому, что под конец пика карьеры он выдал замысловатый крюк по маршруту «Бостон» – «Филадельфия» – «Оклахома» – «Бостон» только для того, чтобы выбить 109 млн на 4 года, свой последний большой контракт.

В «Бостоне» Хорфорд нашел идеальное место для себя и выдавал свои лучшие матчи плей-офф, и их было бы гораздо больше, если бы не желание заработать.

Кевин Лав (2008-н.в.)

Сезоны в лиге: 15

Клубы: «Миннесота», «Кливленд», «Майами»

Сумма: 266 млн (гарантированы 273 млн)

Чуть меньше половины из заработанного за карьеру у Кевина Лава (120 млн за 4 сезона) – это тот странный благодарственный бонус, который он получил от «Кливленда» в 2018 году, когда Леброн Джеймс сбежал в Лос-Анджелес и нужно было начинать все заново. Форвард не очень потянул ни роль первой звезды, ни роль лидера молодой команды – сначала по большей части лечился, а потом обосновался на скамейке.

Джон Уолл (2010-н.в.)

Сезоны в лиге: 13

Клубы: «Вашингтон», «Хьюстон», «Клипперс»

Сумма: 276 млн

Лучший пример того, как причудливо устроена НБА.

Карьеру Джона Уолла забыли еще несколько лет назад: он ни разу не вышел из второго раунда, так и не научился бросать, запомнился лишь как человек, который меньше всех двигается на паркете.

Однако Уолл почти десятилетие был «франчайзом», человеком, вокруг которого «Вашингтон» пытался построить хоть что-то – и потому выдавал ему максимальные продления до того, как в этом возникала прямая необходимость, и задолго до того, как игрок убедил в том, что он все это заслуживает. Просто потому, что маленьким клубам нужно дружить со своими звездами и заверять их в своей любви заблаговременно.

Травмы уничтожили не только карьеру Уолла, но и вычеркнули десяток лет из истории его родного клуба.

Шакил О’Нил (1992-2011)

Сезоны в лиге: 19

Клубы: «Орландо», «Лейкерс», «Майами», «Финикс», «Кливленд», «Бостон»

Сумма: 286 млн

Великий центровой поучаствовал в финансовой революции, когда летом 1996 года перебрался в Лос-Анджелес и подписал рекордный на тот момент контракт с «Лейкерс» – 120 млн на 7 лет (Джерри Уэст включил всю свою магию, чтобы выложить такую сумму и перебить предложение «Мэджик»). За 9 сезонов в «Лейкерс» Шак получил 167 млн и всегда был в топе лиги по зарплатам.

«Лейкерс» с опасением наблюдали, как О’Нил постепенно раздувается, и неохотно его продлевали. Но на его счастье есть Пэт Райли, который никогда не жалел денег: президент «Хит» обеспечил центровому место среди самых богатых баскетболистов лиги, когда дал ему еще 100 млн на 5 лет, очень скоро об этом пожалел и почти сразу же обменял (как он обычно и делает).

Получилось богато, учитывая, что О’Нил приходил в лигу, где сам Майкл Джордан получал около 4-5 млн долларов.

Джеймс Харден (2009-н.в.)

Сезоны в лиге: 14

Клубы: «Оклахома», «Хьюстон», «Бруклин», «Филадельфия»

Сумма: 302 млн (гарантированы 337 млн)

Харден долго шел с опережением Стефена Карри, своего главного антагониста в самых разных смыслах. Но в финансовом отношении с обоими случилось примерно то же, что и на паркете. Разыгрывающий «Голден Стэйт» с годами только становится лучше, а тот, кого ему когда-то приводили в пример (и кто его моложе), основательно заблудился – близок к тому, чтобы уйти уже из третьего клуба за три года, утратил прежний уровень игры, не получил предложений, которые считал бы достойными себя.

Прошлым летом Харден пошел навстречу «Филадельфии» и отказался от опции на 47 млн (согласился на 69 млн за два года), чтобы клуб подписал Пи Джей Такера и Дэньюэла Хауза. Этим летом он рассчитывал на ответную благодарность, но не получил многолетнее соглашение ни от «76-х», ни от «Хьюстона». В результате на всех обиделся и уже в третий раз за карьеру (да, это рекорд) потребовал обмен. Харден еще верит, что где-то его ждет последний суперзвездный контракт.

Стефен Карри (2009-н.в.)

Сезоны в лиге: 14

Клубы: «Голден Стэйт»

Сумма: 302 млн (гарантированы 470 млн)

Пожалуй, карьера Карри лучше всего демонстрирует, как финансово изменилась лига за последние годы.

Его перспективы в НБА очень долго казались туманными, а династия «Уорриорс» возникла во многом из-за того, что ее лидер играл на копеечном контракте и, уже будучи двукратным MVP и трехкратным чемпионом, получал 12 млн за сезон.

Достойные Карри деньги перепали ему только после 28 лет. Но и этих темпов ему хватило, чтобы войти в топ всех времен и подвинуть рекордсменов прошлого. «Голден Стэйт» должен своей легенде еще 170 млн за три года. Потенциально это пропуск в первую тройку.

Неплохо для парня, которого еще недавно считали травматиком с хрустальными голеностопами.

Кобе Брайант (1996-2016)

Сезоны в лиге: 20

Клубы: «Лейкерс»

Сумма: 323 млн

Брайант был близок к тому, чтобы перехватить первую строку у Кевина Гарнетта, но только за счет расположения семейства Басс: финальные «48 на два года» стали мемом уже в момент подписания.

В итоге он удовлетворился тем, что формально с другом и соперником у него паритет. Минимальная разница в 10 млн обусловлена тем, что КейДжи получил 8,5 млн в качестве трейд-кикера за переход в «Бостон».

Кевин Гарнетт (1995-2017)

Сезоны в лиге: 22

Клубы: «Миннесота», «Бостон», «Бруклин»

Сумма: 334 млн

Несколько десятилетий Гарнетт считался символом финансовых революций в НБА: «Биг Тикет» (то есть нечто умопомрачительно дорогое) всегда подписывал не только грандиозные контракты, но контракты возмутительные, контракты, провоцирующие локауты и разговоры о том, что аппетиты игроков надо как-то регулировать.

Сейчас все это забавно, конечно.

Гарнетт очень долго сохранял первую строку в рейтинге заработков и сумел ее героически отбить от притязаний Кобе Брайанта за счет последнего, символичного сезона в родной «Миннесоте». Но все бессмысленно: уже скоро вся «старая гвардия» окажется вне первой десятки.

Расселл Уэстбрук (2008-н.в.)

Сезоны в лиге: 15

Клубы: «Оклахома», «Хьюстон», «Вашингтон», «Лейкерс», «Юта», «Клипперс»

Сумма: 336 млн (гарантированы 344 млн)

Этим летом Расселл Уэстбрук пересек символическую черту: с гигантскими суммами покончено (в прошлом сезоне он получил 46 млн долларов), и его новое соглашение рассчитано на 8 млн на два года. Вряд ли этому стоит удивляться. Почти два года из каждого утюга твердили, что после «Лейкерс» хаотичный разыгрывающий может и вовсе вылететь из НБА, не получив ни единого предложения.

При этом Уэстбруку только 34 года. Возможно, он рассчитывает на то, что Тайрон Лю поможет ему перезапустить карьеру за один сезон и еще потягаться с Крисом Полом за статус самого богатого первого номера в истории.

Кевин Дюрэнт (2007-н.в.)

Сезоны в лиге: 16

Клубы: «Сиэтл», «Оклахома», «Голден Стэйт», «Бруклин», «Финикс»

Сумма: 350 млн (гарантированы 500 млн)

Дюрэнт не догонит Леброна Джеймса по очкам за карьеру, но по общим заработкам он еще вполне может выйти на первое место (второе ему и так гарантировано): за следующие три сезона он заработает почти 150 млн долларов, и если его конкурент посчитает финансовый вопрос второстепенным и пойдет играть за символические деньги, чтобы быть рядом с сыном, а КейДи подпишет последний внушительный контракт, то все возможно. Разница между ними – около 30 миллионов, даже Фреда Ванвлита смешит такая цифра.

Дюрэнт не собрал за карьеру все, что мог – он сделал небольшую скидку «Бруклину» ради подписания Деандре Джордана и помогал «Голден Стэйт» экономить своими короткими сделками. Но первое место в его случае – это исключительно вопрос здоровья и собственно желания играть до 40 лет.

Крис Пол (2005-н.в.)

Сезоны в лиге: 18

Клубы: «Новый Орлеан», «Клипперс», «Хьюстон», «Оклахома», «Финикс»

Сумма: 359 млн (гарантированы 389 млн)

Пост президента профсоюза всегда предполагал, что Крис Пол никаких скидок делать никому не собирается: в сумму заработков за карьеру входят, скажем, 4 млн за обмен из «Клипперс» в «Хьюстон», обмен, который вообще-то инициировал сам игрок.

Это положение привело к тому, что уже давно, примерно после подписания нового соглашения с «Рокетс», финансовые обязательства перед разыгрывающим смущают его клубы: из-за этого от него избавились «Хьюстон» и «Финикс», которые посчитали игровую отдачу не соответствующей и мешающей чемпионским притязаниям.

Но его самого это нисколько не трогает. Этим летом ему и вовсе удивительно повезло: он был близок к отчислению (так как лишь половина контракта на следующий год была гарантирована), но «Голден Стэйт» увидел в Поле возможность скинуть всех утомившего Джордана Пула. Благодаря стечению обстоятельств на Криса Пола свалились еще 15 миллионов и очередная возможность поиграть за претендента на титул.

Леброн Джеймс (2003-н.в.)

Сезоны в лиге: 20

Клубы: «Кливленд», «Майами», «Лейкерс»

Сумма: 432 млн (гарантирован 531 млн)

На протяжении карьеры Джеймс либо делал небольшие скидки клубам (как в «Майами», чтобы осталось место для Юдониса Хаслема), либо подписывал однолетние соглашения (как в «Кливленде», чтобы держать за интимное место владельца). И все же большой потери в том не вышло: король Джеймс пугающе долго правил в самую успешную, самую медийную, самую богатую эру в истории баскетбола и сполна насладился ее преимуществами.

В ближайшие два сезона он прибавит к своему баскетбольному состоянию еще 100 миллионов. Приятная мелочь, чтобы не заикаться о пенсии.

Фото: Gettyimages.ru/Tom Pennington, Gregory Shamus, Harry How, Jeff Zelevansky, Maddie Meyer, Jamie Sabau, Rob Carr, Roger Kisby, Michael Reaves, Ezra Shaw, Ronald Martinez, Jared Wickerham, David Berding, Elsa, Justin Casterline