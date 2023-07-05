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Вся красота июня: то самое фото Джека Грилиша, прыжки в воду рядом с Эйфелевой башней, Максим Горький на дне йоги

Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Вегас Вегас
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Кристиано Бираги Кристиано Бираги
Баскетбол 3х3
Никола Йокич Никола Йокич
Вест Хэм Вест Хэм
Лука Гагнидзе Лука Гагнидзе
Иван Барбашев Иван Барбашев
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NASCAR NASCAR
Ролан Гаррос Ролан Гаррос
Ламеха Гирма
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Алехандро Давидович-Фокина Алехандро Давидович-Фокина
Янкис Янкис
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Элина Аванесян
Манчестер Сити Манчестер Сити
Родри Родри
болельщики болельщики
Скотт Мактоминей Скотт Мактоминей
Йога Йога
Джек Грилиш Джек Грилиш
Сергей Бобровский Сергей Бобровский
Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир
Новак Джокович Новак Джокович
Энтони Дюклер Энтони Дюклер
Критериум Дофине
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Выбор фоторедактора Артема Шмелева.

2 июня. Новак Джокович и Алехандро Давидович-Фокина играют в теннис на необычно близком расстоянии.

East News/AP Photo/Christophe Ena

3 июня. Так закончились два сезона Лионеля Месси в ПСЖ. Поражение «Клермону» и уход в американское будущее.

Gettyimages.ru/Julian Finney

Месси объяснил, что происходит: как общался с «Барсой» через Хави, почему в «ПСЖ» трудно, зачем ему МЛС

Месси в МЛС – как это стало возможным?

4 июня. Спецэффекты на гонках NASCAR в Иллинойсе.

Gettyimages.ru/Jonathan Bachman

4 июня. Участники французской велогонки «Критериум Дофине» проезжают мимо уютного луга с местными жителями. 

East News/Anne-Christine POUJOULAT / AFP

4 июня. Луна на финале Лиги чемпионов Африки между египетским «Аль-Ахли» и марокканским «Видадом».

East News/Khaled DESOUKI / AFP

4 июня. Яркое платье россиянки Элины Аванесян на «Ролан Гаррос».

East News/Thomas SAMSON / AFP

5 июня. Энтони Дюклер из «Флориды» пытается дотянуться до ускользающей шайбы.

East News/AP Photo/John Locher

6 июня. Австралийская серфингистка Салли Фицгиббонс на Всемирных играх в Сальвадоре.

East News/MARVIN RECINOS / AFP

7 июня. Бейсбольная арена «Янки Стэдиум» выглядит так, будто это кадр из фильмов про Мексику или Африку. Но тут нет желто-оранжевых фильтров. Причина грустная – в Канаде горят леса, и смог смог добраться аж до Нью-Йорка.

Gettyimages.ru/New York Yankees 

Жуть, но завораживает: Нью-Йорк пожелтел из-за канадских пожаров. Вот бейсбольный стадион, например

7 июня. Недооцененный жест месяца: капитан «Фиорентины» Кристиано Бираги с сарказмом аплодирует фанатам «Вест Хэма», которые рассекли ему голову стаканом.

East News/AP Photo/Darko Vojinovic

Стакан в голову до крови – главный хайлайт финала ЛК. Перемотанный Бираги стал причиной двух пропущенных «Фиорентины»

8 июня. Недооцененный, потому что Бираги наошибался, а «Фиорентина» проиграла финал «Вест Хэму», который взял первый трофей за 43 года. Парад в восточном Лондоне.

East News/Daniel LEAL / AFP

Я болею за «Вест Хэм» 26 лет. Не верится, что мы взяли трофей!

9 июня. Даже маскоты в шоке: эфиопский легкоатлет Ламеха Гирма установил мировой рекорд в беге на 3000 м с препятствиями. Прежний держался 19 лет.

East News/Jeff PACHOUD / AFP

9 июня. Ничего лишнего: только спортсменка и ее снаряд. Француженка Аманда Нганду-Нтумба метает диск на на этапе «Бриллиантовой лиги».

Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos

10 июня. Теннис на колясках. Японец Токидо Ода через секунду после победы на «Ролан Гаррос».

Gettyimages.ru/Julian Finney

10 июня. Игроки «Манчестер Сити» тоже через секунду после долгожданной победы. Николо Барелла радости не разделяет.

East News/AP Photo/Thanassis Stavrakis

12 июня. «Манчестер Сити» выиграл требл в этом сезоне, но у продавца воздушных шаров перед чемпионским парадом трофеев еще больше.

East News/Oli SCARFF / AFP

12 июня. Главное спортивное фото 2023 года. Джек Грилиш на чемпионском параде.

Gettyimages.ru/Lexy Ilsley – Manchester City FC

Фото Грилиша с парада «Сити» войдет в историю. И вот почему

Эти моменты футбольного счастья достойны скульптуры. Какие позы и образы!

12 июня. Классно, что эти два фото рядом. Самый народный спортсмен современности Никола Йокич не любит пышных празднований и эпичных поз даже после чемпионства в НБА. Пока его обнимает брат, центровой «Денвера», кажется, уже мечтает свалить домой.

East News/AP Photo/Jack Dempsey

Йокич отмечал титул НБА, как будто это конец смены на заводе. Не знал, что делать с шампанским 🤷‍♂️

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито 😳

13 июня. А этот кадр сделали два росийских легионера в финале Кубка Стэнли: Иван Барбашев из «Вегаса» пытается забить Сергею Бобровскому из «Флориды».

East News/AP Photo/John Locher

14 июня. Палящее солнце на бейсбольной игре в Канзасе.

East News/AP Photo/Charlie Riedel

17 июня. Празднование с Кубком Стэнли на гигантском экране идеально вписалось в настоящий чемпионский парад «Вегаса». Голливуд.

East News/AP Photo/John Locher

MVP Кубка Стэнли шесть лет назад пришел в «Вегас» из «Флориды». Был настолько не нужен, что его просто не защитили🤷‍♂️

17 июня. Малайзийская пара победила на Indonesia Open и устроила в бадминтоне эпичное и почти футбольное празднование.

East News/BAY ISMOYO / AFP

17 июня. Red Bull – лучшие в мире по эффектности локаций соревнований. В Париже клифф-дайверы прыгали в воду, конечно, с видом на Эйфелеву башню. На фото идеально получился американец Дэвид Колтури.

Gettyimages.ru/Romina Amato/Red Bull 

18 июня. Автор великой пьесы «На дне» Максим Горький не очень понимает, как он оказался на Дне йоги в Калининграде.

РИА Новости/Виталий Невар

19 июня. Выигранный испанцами трофей Лиги наций под светом красного прожектора на празднованиях в Мадриде.

East News/OSCAR DEL POZO / AFP

19 июня. А это крикет, редкий гость наших подборок. Австралиец Стив Смит скрючился, но упустил мяч.

Gettyimages.ru/Ryan Pierse

20 июня. Скотт Мактоминей из Шотландии и Лука Гагнидзе из Грузии в очень эффектном забеге под дождем квалификации Евро-2024.

Gettyimages.ru/Ian MacNicol

21 июня.«Тойота» зависла в воздухе, ралли в Кении для экипажа явно заканчивается.

Gettyimages.ru/Massimo Bettiol

22 июня. Разноцветные дреды баскетболистки Алийи Бостон из «Индианы Фивер» – главный сюжет этого снимка.

Gettyimages.ru/Steph Chambers

27 июня. На вершину Миди-де-Бигорр во французских Пиренеях забрались баскетболистки 3х3 с показательным матчем.

East News/Valentine CHAPUIS / AFP

Подкаст Артема Шмелева и Виталия Суворова про абрикосы и часы

Вся красота мая: закаты над Петербургом, Монтевидео и Новой Зеландией, Анчелотти смотрит на счастье Холанда, пес на скейте

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1 комментарий

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Бухгалтер2021
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в июне много интересного было
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