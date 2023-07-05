Вся красота июня: то самое фото Джека Грилиша, прыжки в воду рядом с Эйфелевой башней, Максим Горький на дне йоги
Выбор фоторедактора Артема Шмелева.
2 июня. Новак Джокович и Алехандро Давидович-Фокина играют в теннис на необычно близком расстоянии.
3 июня. Так закончились два сезона Лионеля Месси в ПСЖ. Поражение «Клермону» и уход в американское будущее.
Месси объяснил, что происходит: как общался с «Барсой» через Хави, почему в «ПСЖ» трудно, зачем ему МЛС
Месси в МЛС – как это стало возможным?
4 июня. Спецэффекты на гонках NASCAR в Иллинойсе.
4 июня. Участники французской велогонки «Критериум Дофине» проезжают мимо уютного луга с местными жителями.
4 июня. Луна на финале Лиги чемпионов Африки между египетским «Аль-Ахли» и марокканским «Видадом».
4 июня. Яркое платье россиянки Элины Аванесян на «Ролан Гаррос».
5 июня. Энтони Дюклер из «Флориды» пытается дотянуться до ускользающей шайбы.
6 июня. Австралийская серфингистка Салли Фицгиббонс на Всемирных играх в Сальвадоре.
7 июня. Бейсбольная арена «Янки Стэдиум» выглядит так, будто это кадр из фильмов про Мексику или Африку. Но тут нет желто-оранжевых фильтров. Причина грустная – в Канаде горят леса, и смог смог добраться аж до Нью-Йорка.
Жуть, но завораживает: Нью-Йорк пожелтел из-за канадских пожаров. Вот бейсбольный стадион, например
7 июня. Недооцененный жест месяца: капитан «Фиорентины» Кристиано Бираги с сарказмом аплодирует фанатам «Вест Хэма», которые рассекли ему голову стаканом.
Стакан в голову до крови – главный хайлайт финала ЛК. Перемотанный Бираги стал причиной двух пропущенных «Фиорентины»
8 июня. Недооцененный, потому что Бираги наошибался, а «Фиорентина» проиграла финал «Вест Хэму», который взял первый трофей за 43 года. Парад в восточном Лондоне.
Я болею за «Вест Хэм» 26 лет. Не верится, что мы взяли трофей!
9 июня. Даже маскоты в шоке: эфиопский легкоатлет Ламеха Гирма установил мировой рекорд в беге на 3000 м с препятствиями. Прежний держался 19 лет.
9 июня. Ничего лишнего: только спортсменка и ее снаряд. Француженка Аманда Нганду-Нтумба метает диск на на этапе «Бриллиантовой лиги».
10 июня. Теннис на колясках. Японец Токидо Ода через секунду после победы на «Ролан Гаррос».
10 июня. Игроки «Манчестер Сити» тоже через секунду после долгожданной победы. Николо Барелла радости не разделяет.
12 июня. «Манчестер Сити» выиграл требл в этом сезоне, но у продавца воздушных шаров перед чемпионским парадом трофеев еще больше.
12 июня. Главное спортивное фото 2023 года. Джек Грилиш на чемпионском параде.
Фото Грилиша с парада «Сити» войдет в историю. И вот почему
Эти моменты футбольного счастья достойны скульптуры. Какие позы и образы!
12 июня. Классно, что эти два фото рядом. Самый народный спортсмен современности Никола Йокич не любит пышных празднований и эпичных поз даже после чемпионства в НБА. Пока его обнимает брат, центровой «Денвера», кажется, уже мечтает свалить домой.
Йокич отмечал титул НБА, как будто это конец смены на заводе. Не знал, что делать с шампанским 🤷♂️
Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито 😳
13 июня. А этот кадр сделали два росийских легионера в финале Кубка Стэнли: Иван Барбашев из «Вегаса» пытается забить Сергею Бобровскому из «Флориды».
14 июня. Палящее солнце на бейсбольной игре в Канзасе.
17 июня. Празднование с Кубком Стэнли на гигантском экране идеально вписалось в настоящий чемпионский парад «Вегаса». Голливуд.
MVP Кубка Стэнли шесть лет назад пришел в «Вегас» из «Флориды». Был настолько не нужен, что его просто не защитили🤷♂️
17 июня. Малайзийская пара победила на Indonesia Open и устроила в бадминтоне эпичное и почти футбольное празднование.
17 июня. Red Bull – лучшие в мире по эффектности локаций соревнований. В Париже клифф-дайверы прыгали в воду, конечно, с видом на Эйфелеву башню. На фото идеально получился американец Дэвид Колтури.
18 июня. Автор великой пьесы «На дне» Максим Горький не очень понимает, как он оказался на Дне йоги в Калининграде.
19 июня. Выигранный испанцами трофей Лиги наций под светом красного прожектора на празднованиях в Мадриде.
19 июня. А это крикет, редкий гость наших подборок. Австралиец Стив Смит скрючился, но упустил мяч.
20 июня. Скотт Мактоминей из Шотландии и Лука Гагнидзе из Грузии в очень эффектном забеге под дождем квалификации Евро-2024.
21 июня.«Тойота» зависла в воздухе, ралли в Кении для экипажа явно заканчивается.
22 июня. Разноцветные дреды баскетболистки Алийи Бостон из «Индианы Фивер» – главный сюжет этого снимка.
27 июня. На вершину Миди-де-Бигорр во французских Пиренеях забрались баскетболистки 3х3 с показательным матчем.
1 комментарий