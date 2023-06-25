9 комментариев

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Роналдиньо и Роберто Карлос собрали друзей: Роналдо, Ривалдо, Кафу, Окоча, Клюйверт. Не залейте экран слезами ностальгии

Кафу Кафу
Джей-Джей Окоча
Роналдиньо Роналдиньо
Эдер Милитао Эдер Милитао
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Хавьер Маскерано Хавьер Маскерано
Патрик Клюйверт Патрик Клюйверт
Пауло Дибала Пауло Дибала
Рене Игита
Дида Дида
Хуан Себастьян Верон Хуан Себастьян Верон
Жоау Феликс Жоау Феликс
Роналдо Роналдо
Лукас Моура Лукас Моура
Роберто Карлос Роберто Карлос
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Карлос Вальдеррама
Нани Нани
Ривалдо Ривалдо
Футбол Футбол

80-й уровень легендарности.

США скоро станет центром актуального футбола, а пока разогревается на матчах легенд: в Орландо (штат Флорида) провели «Прекрасную игру». Другой она быть и не могла, учитывая составы, сыграли команды Роналдиньо и Роберто Карлоса.

Вы только гляньте на эту дрим-тим: Винисиус, Ривалдо, Роналдиньо и Роналдо. В центре 18-летний Жоау Мендес, сын Роналдиньо, который недавно подписал контракт с «Барселоной» и будет играть за молодежку каталонцев.

Нет, это не съемки рекламы Pepsi. Просто легенды снова готовятся к матчу.

Внимание и любовь к бразильским кудесникам прошлого не гаснет.

Ронни всегда рад быть в центре.

Следите за именами в составах – и постарайтесь не прослезиться.

Наш старый знакомый – Роберто Карлос.

В воротах его команды уже раздобревший Рене Игита (а на противоположной стороне – Дида).

В защите Кафу. Именно он создал первый опасный момент в матче – проверил издали перекладину.

Экс-капитан бразильцев на двух ЧМ в порядке! 

Со всех ракурсов.

Открыл счет Джей-Джей Окоча: нирегиец не так много выиграл, но остался легендой благодаря яркому стилю. Рон бежит поздравлять.

Правда, Ривалдо дальним ударом быстро сравнял.

Патрик Клюйверт тоже забил.

Карлос Вальдеррама седой, но это не повод расставаться со знаменитой прической.

А вот у Хавьера Маскерано нет таких забот.

Хуан Себастьян Верон играл за другую команду – выслеживал Роналдиньо, классический опорник.

А за креатив у «синих» отвечал Нани.

Вот кто тоже в форме – но и логично, португалец еще не закончил.

Еще современный футбол представляли Винисиус, Пауло Дибала, Эдер Милитао и Лукас Моура.

Как вам прическа Вини? Что если сохранит до нового сезона?

Идет ли Пауло такой бразильский желтый?

Винисиус забил самый красивый гол: сработала связка с Дибалой и Роналдиньо.

Форвард «Реала» зажег 4:2 в пользу команды Роналдиньо, а в перерыве сменил футболку и установил окончательные 4:3. Когда праздновал дубль, он успел наделать селфи и раздать автографы.

 

Жоау Феликс тоже фоткался – но сам, с кумиром.

Легенды 2000-х сверкали так, будто вернулись в свой прайм.

«Волшебник» радовал не только игрой, но и отличным настроением.

У кого ярче улыбка: Милитао или Ронни?

Ронни или Винисиус?

Суперсвязка!

Месси дома в Росарио: хет-трик на день рождения, 42 тысячи гостей на стадионе «Марсело Бьелса» 😍

Фото: globallookpress.com/Anthony Oliveira/Keystone Press Agency; instagram.com/oficialrc3; instagram.com/ronaldinho

9 комментариев

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igls54
Я не плачу, просто Роберто Карлос мячом в глаз попал
+35
-1
+34
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Александр
хорошее время было, во многих командах россыпь отличных игроков.
+8
0
+8
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safonovk700@gmail.com
Аж муражки по коже..верните мне пожалуйста мой 2002-й год
+8
0
+8
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red hikkikomori
Ответ igls54
Я не плачу, просто Роберто Карлос мячом в глаз попал
Кручёным со штрафного)
+5
0
+5
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Кую коней
Вот это легендарно! Не то что потуги в Росарио
+4
-4
0
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Olenyuksi
Ответ igls54
Я не плачу, просто Роберто Карлос мячом в глаз попал
Это просто дождь
Это просто дождь
Это просто....
0
0
0
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gPk
Ответ Кую коней
Вот это легендарно! Не то что потуги в Росарио
Собрать друзей Макси Родригеса оказывается является потугом)))
0
0
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