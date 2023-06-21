7 комментариев

27 минут назад Сборная России-2008. Где они сейчас? Роман Павлюченко Сергей Семак Гус Хиддинк Константин Зырянов Роман Широков Владимир Габулов Юрий Жирков Денис Колодин Андрей Аршавин Дмитрий Сычев Вячеслав Малафеев Олег Иванов Евро-2008 Владимир Быстров Ренат Янбаев Сергей Игнашевич Иван Саенко Игорь Акинфеев Игорь Семшов Александр Анюков Василий Березуцкий фото Роман Адамов Динияр Билялетдинов Алексей Березуцкий Дмитрий Торбинский Сборная России по футболу Футбол □ Играют только двое. С того самого матча с Нидерландами прошло 15 лет. Никто и никогда не заменит нам Гуса Хиддинка Как Россия обыграла Нидерланды: великий Аршавин, Саенко – теневой герой, вынос в овертайме
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