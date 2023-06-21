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Сборная России-2008. Где они сейчас?

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Играют только двое.

С того самого матча с Нидерландами прошло 15 лет.

Никто и никогда не заменит нам Гуса Хиддинка

Как Россия обыграла Нидерланды: великий Аршавин, Саенко – теневой герой, вынос в овертайме

7 комментариев

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Alexander Prokofyev
Да почему же играют только двое? Неделю назад увидел, что большинство играют и как играют, лучше, чем многие сегодняшние действующие футболисты
+3
-2
+1
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BORGOMI
Динияр Билялетдинов: в прошлом сентябре получил повестку из военкомата.

К чему вообще эта информация указана?
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sheva1976
эх, не упомянули главную музу Гуса-подругу Элизабет
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Николай Прилуцкий
Похоже, что никто так и не решился перейти в IT.
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Федор Демидович
Ответ Nikita Filippov
А где 2й играющий, кроме Акинфеева?
Иванов
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Alex.Spurs
Ответ Nikita Filippov
А где 2й играющий, кроме Акинфеева?
Олег Иванов
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