14 комментариев

Прощаемся с легендой.

В апреле этого года руководство «Барселоны» заключило договор на реконструкцию легендарного «Камп Ноу». Цена вопроса – 1,45 млрд евро.

Сезон-2023/24 каталонцам придется провести на Олимпийском стадионе, который вмещает почти 56 тысяч человек. В сезоне-2024/25 команда вернется на «Камп Ноу», но все же придется играть при 50% от вместимости, потому что активная фаза работ все еще продолжится – и закончится только по ходу сезона-2025/26.

«Это самый важный институциональный проект в истории клуба. Благодаря ему исполняется мечта «Барсы», поскольку у нас будет лучший стадион в мире. Этот проект – доказательство веры в «Барселону». Наша организация жива как никогда, а национальные и международные рынки полностью доверяют нам. «Барса» укрепилась», – хвастался президент каталонцев Жоан Лапорта.

Работы по реконструкции начались еще прошлым летом, но активная фаза – только в июне этого года. Сейчас на арене демонтируется третий ярус.

Такие виды – новая реальность для «Камп Ноу» на ближайшие несколько лет.

На этих креслах еще в мае кто-то наслаждался игрой «Барсы».

Техника работает очень интенсивно.

И превращает старый «Камп Ноу» в груду сваленных друг на друга бетонных блоков.

Довольно скоро на этом месте расцветет новый «Камп Ноу» – но нужно подождать.

Как изменится «Камп Ноу»?

Главное – вместимость увеличится с 99 тысяч до 110 тысяч. Это сделает «Камп Ноу» третьим по величине стадионом в мире после крикетного «Нарендра Моди» в Индии (132 тысячи) и «Ныннадо имени Первого мая» в Северной Корее (114 тысяч).

В изначальном плане «Камп Ноу» планировали увеличивать до 105 тысяч, но по ходу дела многое меняется. «Проект устарел, и мы внесли изменения. У меня были мурашки, когда его представили, – рассказывал Лапорта осенью 2021-го. – Третий ярус полностью переделаем.

Возможно, и первый. На стадионе будет место для 110 тысяч зрителей, больше лож, VIP-зон и мест для приема гостей. «Эспаи Барса» может иметь такое же влияние на город, как в свое время Олимпийские игры. Мы станем ориентиром в мире досуга с футуристическим, современным и экологичным стадионом».

Реконструкцию планировали давно: с 2007 года регулярно составляли планы перестройки, но строительство откладывалось по разным причинам. «Камп Ноу» в последний раз перестраивали в 1998-м (возведен в 1960-х). Снаружи он выглядит как бетонная конструкция, да и внутри уже не очень комфортно. Пространство вокруг стадиона тоже давно нуждалось в перестройке. В дни важных матчей вокруг арены и в магазине тесно, а путь до ближайшей станции метро занимает 6-10 минут. Проект подразумевает улучшения в логистике.

А где взяли деньги?

В конце апреля этого года «Барса» договорилась о финансовом обеспечении проекта по реконструкции «Камп Ноу» – Espai Barça.

Средства на возведения новых инфраструктурных объектов и модернизации прилегающей к стадиону территории (напоминаем: это 1,45 млрд евро) предоставят двадцать инвесторов. Соглашение предусматривает гибкую структуру платежей, которые будут производиться «Барселоной» в течение 5, 7, 9, 20 и 24 лет.

Клуб начнет рассчитываться по этой операции после завершения работ на «Камп Ноу», используя доход от функционирования арены, который, согласно прогнозам, составит около 247 млн евро в год.

В заявлении «Барселоны» отмечается, что ее активы в качестве гарантии не использовались, ипотека на стадион не оформлялась.

Фото: AFP/Urbanandsport / NurPhoto