Заслужили.

Вы просто не могли избежать сегодня этой информации, но на всякий случай закрепим: большой хоккейный сезон завершился победой «Вегаса» в Кубке Стэнли! Команда из игорной столицы мира в пяти матчах выиграла серию у «Флориды» (4-1) – причем последняя игра завершилась с каким-то сумасшедшим счетом 9:3.

Вопрос о победителе был решен еще в середине второго периода – и «рыцари» прекрасно понимали, что чемпионы. Но по-настоящему они осознали это только ближе к финальной сирене.

На самом деле хоккеисты «Вегаса» еле сдерживали себя на скамейке еще на последних секундах. Празднование все же началось досрочно.

Более того – они выскочили раньше сирены об окончании основного времени. Взгляните на обратный отсчет – чистое нарушение численного состава.

Но какая уже разница, если один из самых молодых клубов лиги абсолютно заслуженно бежит праздновать свой первый титул? Кажется, у Стоуна и Кессела осталось еще предостаточно сил и эмоций – можно тусить до утра.

К слову, 35-летний Фил Кэссел, который в этом плей-офф выходил на лед еще в первом раунде, не упустил возможности потроллить журналистов: «Вспоминаю времена игры за «Торонто». Вы, ребята, говорили, что я не способен побеждать, а теперь я трехкратный чемпион. Запомните это».

Кессел выиграл свой очередной титул сидя на трибуне – он уже далек от роли лидера, но такая же часть «Вегаса», как и остальные. Поэтому праздновать он будет вместе со всеми. При этом он уже опытен в обмывании Кубка Стэнли – и знает, до чего лучше не доводить:

«Как я собираюсь отпраздновать в этот раз? Я думаю, это будет веселая ночь. Постараюсь не блевать».

Спустя несколько минут восторгов и рукопожатий с соперниками все тот же Марк Стоун принял из рук комиссара НХЛ Гэри Беттмэна то, ради чего все это и затевалось еще прошлым летом – Кубок Стэнли-2023.

Разумеется, дальше шел тот индивидуальный момент, о котором мечтает каждый игрок – проехаться с чашкой в руках, сделать свой круг почета под «We are the champions».

Для Брюса Кэссиди это первый чемпионский титул в тренерской карьере – в его первый сезон в клубе. Год назад в «Бостоне», с которым он работал пять сезонов, объявили, что продлят контракт, но в итоге отказались от своих слов. На счастье Кэссиди.

После индивидуальных обнимашек с кубком – общекомандное фото, которое скоро будет висеть в рамочках во многих дорогих спальнях.

Алена Свиридова Благодарная аудитория бросала на лед розовых фламинго – кажется, ответ местных болельщиков резиновым крысам во Флориде. Пернатые – действительно прочная ассоциация с Лас-Вегасом, в первую очередь из-за старейшего отеля-казино «Фламинго», в котором есть сады с реальными птицами этого вида.

Время «мимими». Разумеется, к игрокам спустились из семьи – и наслаждались праздником вместе с ними. Годовалый Форд Стивенсон спокойно сидел на руках у своего отца, Чендлера, Отвлекся только во время интервью – чтобы проверить материал на микрофоне Sportsnet.

Даниил Барбашев, кажется, до конца не понял, из-за чего вся шумиха, но с радостью участвует в любой движухе.

Разумеется, все самое веселое и бесшабашное начиналось в раздевалке команды!

Сильно переживаем за Ивана Барбашева, которому кто-то подсунул бракованную бутылку – так можно и без шампанского остаться.

А вот Марку Стоуну подобное не грозило:

Это был отличный плей-офф, в котором победили очень достойные парни – хотя в финале других и не было.

Плохие новости: сезон-2022/23 закончился. Но есть и хорошие: чемпионат-2023/24 стартует меньше, чем через 4 месяца.

Фото: AFP/Abbie Parr, John Locher