Леброн командует «заводить моторы», Леклер приносит удачу «Феррари», Фассбендер рулит в барьеры – галерея селебрити «Ле-Мана»
В этом году «Формула-1» лопается от звездных гостей, и главный автомарафон планеты «24 часа Ле-Мана» решил не отставать: на церемонию старта позвали аж самого Леброна Джеймса.
Его задача была простой: возвышаться над всеми, фоткаться с командами и посетителями и создавать ощущение чего-то уникального для столетнего юбилея гонки.
«Мистер «Ле-Ман» Том Кристенсен (9 побед на «Ле-Мане») преодолевал сопротивление охранников и записывал пару слов для «Евроспорта».
Конечно, кадр с машиной под будущий «водородный» проект – старт такой ожидается в 2025-м против остальных гиперкаров.
Фотки – со всеми: например, с министром спорта Франции Амели Удеей-Кастерой и президентом ACO (французский автоклуб-организатор «Ле-Мана» и всех подобных гонок на выносливость) Пьером Фийоном.
После исполнения гимна Леброн давал традиционную предстартовую команду «Господа, заводите свои моторы»:
А затем отправился в стартовый створ на почетный взмах стартовым флагом:
Миссия выполнена!
Как и у «Феррари» – она внезапно выиграла, а удачу ей принес появившийся на стартовой решетке Шарль Леклер из «Ф-1»
Любитель поулов из «Ф-1» – вместе с обладателем поула на «Ле-Мане» Антонио Фуоко. Этот экипаж после проиграл и свалился за пределы топ-5.
А уже после финиша разогревал тифози для награждения!
Заметили на гонке и Том Брэйди – он оказался спонсором одного из гиперкаров, «Йоты Порше». Она лидировала в начале заезда после нескольки часов, но из-за ошибки пилота уехала в барьеры.
Брэйди – с пилотами своего экипажа Анотониу Феликсом да Коштой (чемпион «Формулы Е» и победитель «Ле-Мана» в LMP2 в 2022-м) и Уиллом Стивенсом (бывший пилот «Ф-1», выиграл «Ле-Ман» в GTE Am и чемпионат мира в классе LMP2).
Вместе со всей командой:
А это Магнето, Стив Джобс и андроид из «Прометея» – Майкл Фасббендер уже четвертый год пытается научиться гоняться как профи при поддержке «Порше» и выиграть-таки «Ле-Ман». Каждый год Фассбендер повторяет: победа на главном автомарафоне для него важнее «Оскара», но пока все его успехи за 4 сезона – 2 подиума и очень популярная документалка в ютубе немецкой компании.
На сессии встреч с болельщиками к нему всегда особое внимание:
В гоночном режиме Фассбендер такой – почти инкогнито: шлем, ирландский флаг и простое «Майкл» на комбинезоне обезличивают:
И да, Квят теперь может хвастать фоткой с Фассбендером! Вот она:
К сожалению, до финиша он не добрался – продержался почти 20 часов, ехал в топ-10, но слишком активно газовал на одном из поребриков:
Придется пробовать еще раз в следующем году.
Главный автомарафон – 🌪: Квят разбил машину, лидеров настигли аварии, дождь залил трек, «Феррари» победила!
Наехали на ногу в начале так, что она не влезала в ботинок, радио сломалось. Вот он, победитель «Ле-Мана»
Квят, еще один россиянин, Майкл Фассбендер и десяток бывших пилотов «Ф-1» – старые знакомые этого «Ле-Мана»
Фото: globallookpress.com/Thomas Fenetre/Dppi, IMAGO/Joao Filipe, Panoramic, Paulo Maria/Dppi, Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Ker Robertson, Clive Rose; Instargam/tombrady
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