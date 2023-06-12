В этом году «Формула-1» лопается от звездных гостей, и главный автомарафон планеты «24 часа Ле-Мана» решил не отставать: на церемонию старта позвали аж самого Леброна Джеймса.

Его задача была простой: возвышаться над всеми, фоткаться с командами и посетителями и создавать ощущение чего-то уникального для столетнего юбилея гонки.

«Мистер «Ле-Ман» Том Кристенсен (9 побед на «Ле-Мане») преодолевал сопротивление охранников и записывал пару слов для «Евроспорта».

Конечно, кадр с машиной под будущий «водородный» проект – старт такой ожидается в 2025-м против остальных гиперкаров.

Фотки – со всеми: например, с министром спорта Франции Амели Удеей-Кастерой и президентом ACO (французский автоклуб-организатор «Ле-Мана» и всех подобных гонок на выносливость) Пьером Фийоном.

После исполнения гимна Леброн давал традиционную предстартовую команду «Господа, заводите свои моторы»:

А затем отправился в стартовый створ на почетный взмах стартовым флагом:

Миссия выполнена!

Как и у «Феррари» – она внезапно выиграла, а удачу ей принес появившийся на стартовой решетке Шарль Леклер из «Ф-1»

Любитель поулов из «Ф-1» – вместе с обладателем поула на «Ле-Мане» Антонио Фуоко. Этот экипаж после проиграл и свалился за пределы топ-5.

А уже после финиша разогревал тифози для награждения!

Заметили на гонке и Том Брэйди – он оказался спонсором одного из гиперкаров, «Йоты Порше». Она лидировала в начале заезда после нескольки часов, но из-за ошибки пилота уехала в барьеры.

Брэйди – с пилотами своего экипажа Анотониу Феликсом да Коштой (чемпион «Формулы Е» и победитель «Ле-Мана» в LMP2 в 2022-м) и Уиллом Стивенсом (бывший пилот «Ф-1», выиграл «Ле-Ман» в GTE Am и чемпионат мира в классе LMP2).

Вместе со всей командой:

А это Магнето, Стив Джобс и андроид из «Прометея» – Майкл Фасббендер уже четвертый год пытается научиться гоняться как профи при поддержке «Порше» и выиграть-таки «Ле-Ман». Каждый год Фассбендер повторяет: победа на главном автомарафоне для него важнее «Оскара», но пока все его успехи за 4 сезона – 2 подиума и очень популярная документалка в ютубе немецкой компании.

На сессии встреч с болельщиками к нему всегда особое внимание:

В гоночном режиме Фассбендер такой – почти инкогнито: шлем, ирландский флаг и простое «Майкл» на комбинезоне обезличивают:

И да, Квят теперь может хвастать фоткой с Фассбендером! Вот она:

К сожалению, до финиша он не добрался – продержался почти 20 часов, ехал в топ-10, но слишком активно газовал на одном из поребриков:

Придется пробовать еще раз в следующем году.

Фото: globallookpress.com/Thomas Fenetre/Dppi, IMAGO/Joao Filipe, Panoramic, Paulo Maria/Dppi, Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Ker Robertson, Clive Rose; Instargam/tombrady