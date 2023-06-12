13 комментариев

Ушел из жизни Сильвио Берлускони, творец самых славных времен в истории «Милана». Ниже – фотоистория его триумфов. От «Милана» 80-х до «Монцы» 20-х.

Берлускони купил «Милан» 20 февраля 1986-го. А уже весной 1988-го взял первое чемпионство. Всего в его эпоху россонери праздновали скудетто восемь раз.

Сильвио в те времена праздновал с игроками прямо на поле.

В 1990-м «Милан» даже завоевал Интерконтинентальный кубок (да, до 2004-го был такой турнир – по сути, предшественник клубного ЧМ). Сильвио позирует с Арриго Сакки – тренером, в которого он поверил (и не зря).

Кубок Италии в 2003-м праздновали без Берлускони на поле – к тому моменту трофеи для его команды были обыденностью. Правда, этот Кубок так и остался единственным в его эпоху.

Суперкубков УЕФА при Берлускони было завоевано пять. На фото – 2003 год, победа над «Порту» Жозе Моуринью. Забавно, что именно «Порту» станет преемником «Милана» на лигочемпионском троне.

«Милан» в эпоху Берлускони пять раз выигрывал Лигу чемпионов, но самым запоминающимся наверняка стал финал-2007 – миланцы взяли реванш у «Ливерпуля». Сильвио поднимал кубок над головой вместе с игроками – после этого россонери не добирались даже до финала ЛЧ.

Миланцы успели выиграть и клубный ЧМ – в 2007-м. Вот Берлускони позирует с кубком, Паоло Мальдини и Анчелотти по прилете на родину.

18-е чемпионство «Милана» – в 2011-м. Команда Макса Аллегри прошла парадом по городу, а затем разгромила «Кальяри» на «Сан-Сиро» и оформила чемпионство. Все это – под наблюдением Сильвио.

В 2014-м уже отходивший постепенно от дел Берлускони (многим в клубе заправляла его дочь Барбара) открыл новый офис «Милана» – с футболкой «Президент» и номером 1.

«Милан» в 2016-м завоевал свой последний Суперкубок Италии на данный момент (а всего за этот период было семь суперкубков). В 2018-м и 2022-м играли в финальной части, но уступали. Этот трофей семилетней давности стал последним для эпохи Берлускони. Спустя год после победы бывший итальянский премьер продал клуб.

А в 2022-м «Монца», новый проект Сильвио (вместе с его давней правой рукой Адриано Галлиани), вышел в Серию А. Загорелый и белозубый Берлускони был очень рад.

В первый сезон в Серии А «Монца» набрала 52 очка и закрепилась в чемпионате Италии. Дальше – уже без Сильвио.

Фото: Gettyimages.ru/Ben Radford, Alessandro Sabattini, AK BijuRaj; globallookpress.com/Claudio Furlan, IPA, ZUMAPRESS.com; AP Photo/Luca Bruno, Antonio Calanni, Ferdinando Meazza