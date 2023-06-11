7 комментариев

Холанд плакал и прятался с девушкой, целовались все. Счастье «Сити» – такое теплое, домашнее
«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов впервые в истории – и это счастье!
Первые секунды. Одни лежат, другие торжествуют – в этот раз без пижонов.
Синхронизация даже в празднованиях.
Фил Фоден, кажется, аж споткнулся от того, как хотел отмечать.
Со скамейки все рванули на поле – традиция!
Два главных героя: Родри забил, Эдерсон спас. Творцы победы!
И этого долгожданного кадра.
Пеп только в первые секунды после свистка был спокоен. Чем дальше, тем больше его распирало от эмоций.
Этот поцелуй – в галерею чемпионской романтики.
Кайл Уокер отметил еще и с такой командой Уокеров-младших.
Джек Грилиш крепко-крепко обнимал своих.
И тоже целовал свою любимую – девушку Сашу.
Джон Стоунз примерил корону, о которой мечтал.
И тоже делил радость с детьми.
У Эдерсона домашняя посиделка.
У Родри – свой герой.
Попробовать трофей на вкус – тоже обязательно.
И посмотреть на свое отражение тоже.
Обнять главного героя сезона после главной победы – бесценно.
Эрлинг сначала плакал – как только услышал победный свисток.
Постепенно осознавал и успокаивался.
А когда получил медаль, пошел делиться счастьем со всеми.
В панамке!
Этот образ должен стать основной для мерча.
Конечно, и у Холанда была любовная сцена.
Необычная.
Нет-нет, вот теперь точно необычная!
Если бы ничего не случилось, и Эрик Бутхейм остался в «Краснодаре», он бы готовился к суперфиналу Кубка России – но нет, он на поле фоткал партнера по сборной.
Кстати, о том, как можно делиться радостью от великолепной победы.
Народ счастлив хотя бы прикоснуться к чемпиону.
А у самых близких на это безлимит.
Кевин де Брюйне пережил сложный вечер: травмировался второй финал ЛЧ подряд, но в итоге был счастлив.
Финальную эмоцию обеспечили партнеры.
Чтобы насладиться большущей победой с детьми!
Они превратили стамбульский стадион в свой дом.
Победители!
Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов
Первый год Холанда в «Ман Сити» – космос. Покорил ЛЧ и разнес АПЛ!
Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Catherine Ivill, Lars Baron, Alex Grimm, Shaun Botterill, Michael Steele; East News/FRANCK FIFE / AFP, Marco BERTORELLO / AFP, AP Photo/Thanassis Stavrakis, YASIN AKGUL / AFP, ALI ATMACA / ANADOLU AGENCY, Serhat Cagdas , Giuseppe Maffia / NurPhoto; globallookpress.com/Massimo Paolone/Keystone Press Agency
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