7 комментариев

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Холанд плакал и прятался с девушкой, целовались все. Счастье «Сити» – такое теплое, домашнее

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«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов впервые в истории – и это счастье!

Первые секунды. Одни лежат, другие торжествуют – в этот раз без пижонов.

Синхронизация даже в празднованиях.

Фил Фоден, кажется, аж споткнулся от того, как хотел отмечать.

Со скамейки все рванули на поле – традиция!

Два главных героя: Родри забил, Эдерсон спас. Творцы победы!

И этого долгожданного кадра.

Пеп только в первые секунды после свистка был спокоен. Чем дальше, тем больше его распирало от эмоций.

Этот поцелуй – в галерею чемпионской романтики.

Кайл Уокер отметил еще и с такой командой Уокеров-младших.

Джек Грилиш крепко-крепко обнимал своих.

И тоже целовал свою любимую – девушку Сашу.

Джон Стоунз примерил корону, о которой мечтал.

И тоже делил радость с детьми.

У Эдерсона домашняя посиделка.

У Родри – свой герой.

Попробовать трофей на вкус – тоже обязательно.

И посмотреть на свое отражение тоже.

Обнять главного героя сезона после главной победы – бесценно.

Эрлинг сначала плакал – как только услышал победный свисток.

Постепенно осознавал и успокаивался.

А когда получил медаль, пошел делиться счастьем со всеми.

В панамке!

Этот образ должен стать основной для мерча.

Конечно, и у Холанда была любовная сцена.

Необычная.

Нет-нет, вот теперь точно необычная!

Если бы ничего не случилось, и Эрик Бутхейм остался в «Краснодаре», он бы готовился к суперфиналу Кубка России – но нет, он на поле фоткал партнера по сборной.

Кстати, о том, как можно делиться радостью от великолепной победы.

Народ счастлив хотя бы прикоснуться к чемпиону.

А у самых близких на это безлимит.

Кевин де Брюйне пережил сложный вечер: травмировался второй финал ЛЧ подряд, но в итоге был счастлив. 

Финальную эмоцию обеспечили партнеры.

Чтобы насладиться большущей победой с детьми!

Они превратили стамбульский стадион в свой дом.

Победители!

Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов

Первый год Холанда в «Ман Сити» – космос. Покорил ЛЧ и разнес АПЛ!

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Catherine Ivill, Lars Baron, Alex Grimm, Shaun Botterill, Michael Steele; East News/FRANCK FIFE / AFP, Marco BERTORELLO / AFP, AP Photo/Thanassis Stavrakis, YASIN AKGUL / AFP, ALI ATMACA / ANADOLU AGENCY, Serhat Cagdas , Giuseppe Maffia / NurPhoto; globallookpress.com/Massimo Paolone/Keystone Press Agency

7 комментариев

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Никанор Еселев
Родные мои
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Андрей Кастуев
Ребята долго этого ждали. И заслужили эти эмоции. Приятно смотреть.
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Дмитрий Сологубов
Интер был лучше.
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Pavel Makarov
Ответ Direct free kick
Всего стоило выгнать Зинченко и сразу требл
пожалуйста, продолжай писать и расскажи нам, каково это - быть умственно отсталым
+1
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Максим Яблонский
Я думал, Холанд тоже нецелованный девственник. Оказалось, не тоже, жаль, был лучшего о нем мнения.
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