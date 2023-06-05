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Шакира, много Неймара, Мбаппе, Левандовски, игроки в каждом гараже – галерея селебрити на Гран-при Испании

Гран-при Испании
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Шакира
Формула-1 Формула-1
Рис Джеймс Рис Джеймс
Ландо Норрис Ландо Норрис
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Жоау Феликс Жоау Феликс
Ред Булл Ред Булл
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Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Мерседес Мерседес
Челси Челси
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Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Барселона Барселона
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
Даниил Медведев Даниил Медведев
Вашингтон Вашингтон
Шарль Леклер Шарль Леклер
Альфа Таури Альфа Таури
Эмерик Лапорт Эмерик Лапорт
Альпин Альпин
Нико Росберг Нико Росберг
Преснель Кимпембе Преснель Кимпембе
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Серж Гнабри Серж Гнабри
Юки Цунода Юки Цунода
Эстебан Окон Эстебан Окон
Бавария Бавария
Альфа Ромео Альфа Ромео
Рафаэль Бенитес Рафаэль Бенитес
Кристапс Порзингис Кристапс Порзингис
Усман Дембеле Усман Дембеле
Неймар Неймар
Бен Чилуэлл Бен Чилуэлл
Пау Газоль Пау Газоль
Джордж Расселл Джордж Расселл
Астон Мартин Астон Мартин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Авто Авто

«Формула-1» прокатилась по самым пафосным и гламурным этапам в Майами и Монако, собрав сотни вип-гостей – казалось, ни одна гонка в сезоне больше не удивит.

Но нет, этапу в Барселоне удалось: на Гран-при Испании заявилось столько селебрити, футболистов и других спортсменов, что, кажется, такими темпами обычным болельщикам скоро перестанет хватать билетов! Футболистов вообще хватило бы на быстрый турнир вроде ЛЧ.

А некоторые, кажется, уже прямо путешествуют вслед за «Формулой-1»: вот Майкл Дуглас, его жена Кэтрин Зета-Джонс и их сын. Неделю назад гуляли по паддоку в Монако, а теперь в Барселоне!

А вот Шакира: «Приятно вернуться в Барселону!»

Она уже приходила на «Ф-1» в Майами, а после ее заметили на яхте с Льюисом Хэмилтоном. Может, и теперь она приехала к нему?

Вообще в Испании можно было запросто договориться о какой-нибудь музыкальной коллабе – собралось и немало певцов с композиторами. От диджея Кэлвина Харриса...

До аргентинской рэперши Ники Николь.

А вот и традиционный хедлайнер отвязных победных вечеринок «Ред Булл» Мартин Гаррикс:

Заметили и пару баскетболистов. Точнее, как заметили... Это игрок «Вашингтона» Кристапс Порзингис – 221 см против 159 см у Юки Цуноды.

А это гигантский легендарный испанский баскетболист Пау Газоль – 215 см рядом с 171-сантиметровым Фернандо Алонсо.

Возможно только на «Ф-1»: игрок «Челси» Жоау Феликс просит сфоткать его с Гарриксом и российскими теннисистами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым.

Медведев вообще нарасхват – его поймал и чемпион 2016-го Нико Росберг!

Форварда «Барселоны» Роберта Левандовского заметили вместе с Медведевым в боксах «Феррари»:

Правда, в этой фотографии есть немного – хмм – непоследовательности

Килиан Мбаппе гулял повсюду, но тоже завернул и к Скудерии:

Эти люди без формы на пит-лейн – Преснель Кимпембе из «ПСЖ» и Эмерик Лапорт из «Ман Сити».

Чемпион – к чемпионам: Серж Гнарби из «Баварии» подошел прикоснуться к болиду Фестаппена:

И к другому чемпиону:

А Мэйсона Маунта из «Челси» он трогать не стал 🤔

Еще второй Гран-при подряд в паддоке провел Неймар – теперь полновесные три дня. В Монако бразилец успел признаться в любви одновременно Хэмилтону и «Ред Булл» – и, видимо, решил повышать ставки. Это он с шефом серии Стефано Доменикали:

А это с Росалией – одной из самых популярных испанских певиц прямо сейчас:

За три дня Неймар, кажется, успел потусить со всеми командами – например, пришел в боксы к Хэмилтону:

Льюис попытался усадить его в свой болид, а Неймар не влез – из-за слишком большой задницы:

Затем Неймар уверил Эстебана Окона из «Альпин», что болеет именно за него – лицо репортера серии Уилла Бакстона символизирует:

Следом – визит к «Альфа Ромео» на знакомство с Чжоу Гуаньюем.

Обнимашки с Джорджем Расселлом:

Обмен обувью в «Феррари»:

Может, это была ростовая кукла Неймара, нанятая Доменикали?

Долю внимания получили даже середняки – в «Альфа Таури» пришел Усман Дембеле из «Барселоны».

А Серджи Бускетса видели выходящим из боксов «Астон Мартин».

Помимо Маунта и Феликса, «Челси» представлял еще и Бен Чилуэлл.

Маунту, кстати, доверили вручать приз за поул – и Мэйсон точно отпасовал шину Максу Ферстаппену.

 

Он тоже провел на треке несколько дней и фоткался со всеми подряд – вот Юки Цунода из «Альфа Таури» рад его видеть.

А вот Мэйсону показали Кубок конструкторов – главный командный трофей «Ф-1».

Обнимашки с Норрисом после квалификации – Ландо только что затащил бедовый «Макларен» на третье место.

Но основное время Маунт провел в гостях у «Ред Булл» – его даже пустили на послегоночную посиделку с победившим Ферстаппеном. Да, такие в «Ф-1» победные вечеринки:

Чилуэлл гулял с ним:

Работники «Ред Булл» даже показали ему устройство руля:

Рис Джеймс – еще один представитель «Челси», замеченный в паддоке:

Трент Александр-Арнолд из «Ливерпуля» тоже ходил в «Альфа Таури»:

А тренировать всю эту сборную звезд мог бы Рафа Бенитес – он гости у Скудерии:

Такими темпами «Формула-1» превратится в обязательный светский раут для любого спортсмена: если через год окажется, будто ты не побывал хотя бы на одном Гран-при – друзья засмеют.

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; Instagram/f1suttonshakirascuderiaferrarimclarenpaugasolf1sergegnabrybenchilwellmasonmountmedwed33pumamotorsportandreyrublev, reecejamesrafabenitezrb, antonio_gasso; Twitter/kporzeeF1; AP Photo/Joan Monfort

6 комментариев

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Balt39
Как же там бедный Лева с Медведевым то находится??? Наверное силой заставили
+7
0
+7
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Иван Иванов
Ответ Balt39
Как же там бедный Лева с Медведевым то находится??? Наверное силой заставили
Уахахаха точно! Я об этом даже и не подумал. 😅
Эх, надо было Зинченко позвать! )
+1
0
+1
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wmfrxwf5rq
Альфа Таури теперь не середняк
0
0
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chikisiki
Что интересного в этой формуле 1...
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Arkadios Avgitidis
Жоау Феликс очень похож на Максима Галкина в молодые годы!
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perfect10
Ответ Balt39
Как же там бедный Лева с Медведевым то находится??? Наверное силой заставили
что вы, что вы, это другое)))
0
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