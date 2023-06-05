«Формула-1» прокатилась по самым пафосным и гламурным этапам в Майами и Монако, собрав сотни вип-гостей – казалось, ни одна гонка в сезоне больше не удивит.

Но нет, этапу в Барселоне удалось: на Гран-при Испании заявилось столько селебрити, футболистов и других спортсменов, что, кажется, такими темпами обычным болельщикам скоро перестанет хватать билетов! Футболистов вообще хватило бы на быстрый турнир вроде ЛЧ.

А некоторые, кажется, уже прямо путешествуют вслед за «Формулой-1»: вот Майкл Дуглас, его жена Кэтрин Зета-Джонс и их сын. Неделю назад гуляли по паддоку в Монако, а теперь в Барселоне!

А вот Шакира: «Приятно вернуться в Барселону!»

Она уже приходила на «Ф-1» в Майами, а после ее заметили на яхте с Льюисом Хэмилтоном. Может, и теперь она приехала к нему?

Вообще в Испании можно было запросто договориться о какой-нибудь музыкальной коллабе – собралось и немало певцов с композиторами. От диджея Кэлвина Харриса...

До аргентинской рэперши Ники Николь.

А вот и традиционный хедлайнер отвязных победных вечеринок «Ред Булл» Мартин Гаррикс:

Заметили и пару баскетболистов. Точнее, как заметили... Это игрок «Вашингтона» Кристапс Порзингис – 221 см против 159 см у Юки Цуноды.

А это гигантский легендарный испанский баскетболист Пау Газоль – 215 см рядом с 171-сантиметровым Фернандо Алонсо.

Возможно только на «Ф-1»: игрок «Челси» Жоау Феликс просит сфоткать его с Гарриксом и российскими теннисистами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым.

Медведев вообще нарасхват – его поймал и чемпион 2016-го Нико Росберг!

Форварда «Барселоны» Роберта Левандовского заметили вместе с Медведевым в боксах «Феррари»:

Правда, в этой фотографии есть немного – хмм – непоследовательности.

Килиан Мбаппе гулял повсюду, но тоже завернул и к Скудерии:

Эти люди без формы на пит-лейн – Преснель Кимпембе из «ПСЖ» и Эмерик Лапорт из «Ман Сити».

Чемпион – к чемпионам: Серж Гнарби из «Баварии» подошел прикоснуться к болиду Фестаппена:

И к другому чемпиону:

А Мэйсона Маунта из «Челси» он трогать не стал 🤔

Еще второй Гран-при подряд в паддоке провел Неймар – теперь полновесные три дня. В Монако бразилец успел признаться в любви одновременно Хэмилтону и «Ред Булл» – и, видимо, решил повышать ставки. Это он с шефом серии Стефано Доменикали:

А это с Росалией – одной из самых популярных испанских певиц прямо сейчас:

За три дня Неймар, кажется, успел потусить со всеми командами – например, пришел в боксы к Хэмилтону:

Льюис попытался усадить его в свой болид, а Неймар не влез – из-за слишком большой задницы:

Затем Неймар уверил Эстебана Окона из «Альпин», что болеет именно за него – лицо репортера серии Уилла Бакстона символизирует:

Следом – визит к «Альфа Ромео» на знакомство с Чжоу Гуаньюем.

Обнимашки с Джорджем Расселлом:

Обмен обувью в «Феррари»:

Может, это была ростовая кукла Неймара, нанятая Доменикали?

Долю внимания получили даже середняки – в «Альфа Таури» пришел Усман Дембеле из «Барселоны».

А Серджи Бускетса видели выходящим из боксов «Астон Мартин».

Помимо Маунта и Феликса, «Челси» представлял еще и Бен Чилуэлл.

Маунту, кстати, доверили вручать приз за поул – и Мэйсон точно отпасовал шину Максу Ферстаппену.

Он тоже провел на треке несколько дней и фоткался со всеми подряд – вот Юки Цунода из «Альфа Таури» рад его видеть.

А вот Мэйсону показали Кубок конструкторов – главный командный трофей «Ф-1».

Обнимашки с Норрисом после квалификации – Ландо только что затащил бедовый «Макларен» на третье место.

Но основное время Маунт провел в гостях у «Ред Булл» – его даже пустили на послегоночную посиделку с победившим Ферстаппеном. Да, такие в «Ф-1» победные вечеринки:

Чилуэлл гулял с ним:

Работники «Ред Булл» даже показали ему устройство руля:

Рис Джеймс – еще один представитель «Челси», замеченный в паддоке:

Трент Александр-Арнолд из «Ливерпуля» тоже ходил в «Альфа Таури»:

А тренировать всю эту сборную звезд мог бы Рафа Бенитес – он гости у Скудерии:

Такими темпами «Формула-1» превратится в обязательный светский раут для любого спортсмена: если через год окажется, будто ты не побывал хотя бы на одном Гран-при – друзья засмеют.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; Instagram/f1sutton, shakira, scuderiaferrari, mclaren, paugasol, f1, sergegnabry, benchilwell, masonmount, medwed33, pumamotorsport, andreyrublev, reecejames, rafabenitezrb, antonio_gasso; Twitter/kporzee, F1; AP Photo/Joan Monfort