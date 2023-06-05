Шакира, много Неймара, Мбаппе, Левандовски, игроки в каждом гараже – галерея селебрити на Гран-при Испании
«Формула-1» прокатилась по самым пафосным и гламурным этапам в Майами и Монако, собрав сотни вип-гостей – казалось, ни одна гонка в сезоне больше не удивит.
Но нет, этапу в Барселоне удалось: на Гран-при Испании заявилось столько селебрити, футболистов и других спортсменов, что, кажется, такими темпами обычным болельщикам скоро перестанет хватать билетов! Футболистов вообще хватило бы на быстрый турнир вроде ЛЧ.
А некоторые, кажется, уже прямо путешествуют вслед за «Формулой-1»: вот Майкл Дуглас, его жена Кэтрин Зета-Джонс и их сын. Неделю назад гуляли по паддоку в Монако, а теперь в Барселоне!
А вот Шакира: «Приятно вернуться в Барселону!»
Она уже приходила на «Ф-1» в Майами, а после ее заметили на яхте с Льюисом Хэмилтоном. Может, и теперь она приехала к нему?
Вообще в Испании можно было запросто договориться о какой-нибудь музыкальной коллабе – собралось и немало певцов с композиторами. От диджея Кэлвина Харриса...
До аргентинской рэперши Ники Николь.
А вот и традиционный хедлайнер отвязных победных вечеринок «Ред Булл» Мартин Гаррикс:
Заметили и пару баскетболистов. Точнее, как заметили... Это игрок «Вашингтона» Кристапс Порзингис – 221 см против 159 см у Юки Цуноды.
А это гигантский легендарный испанский баскетболист Пау Газоль – 215 см рядом с 171-сантиметровым Фернандо Алонсо.
Возможно только на «Ф-1»: игрок «Челси» Жоау Феликс просит сфоткать его с Гарриксом и российскими теннисистами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым.
Медведев вообще нарасхват – его поймал и чемпион 2016-го Нико Росберг!
Форварда «Барселоны» Роберта Левандовского заметили вместе с Медведевым в боксах «Феррари»:
Правда, в этой фотографии есть немного – хмм – непоследовательности.
Килиан Мбаппе гулял повсюду, но тоже завернул и к Скудерии:
Эти люди без формы на пит-лейн – Преснель Кимпембе из «ПСЖ» и Эмерик Лапорт из «Ман Сити».
Чемпион – к чемпионам: Серж Гнарби из «Баварии» подошел прикоснуться к болиду Фестаппена:
И к другому чемпиону:
А Мэйсона Маунта из «Челси» он трогать не стал 🤔
Еще второй Гран-при подряд в паддоке провел Неймар – теперь полновесные три дня. В Монако бразилец успел признаться в любви одновременно Хэмилтону и «Ред Булл» – и, видимо, решил повышать ставки. Это он с шефом серии Стефано Доменикали:
А это с Росалией – одной из самых популярных испанских певиц прямо сейчас:
За три дня Неймар, кажется, успел потусить со всеми командами – например, пришел в боксы к Хэмилтону:
Льюис попытался усадить его в свой болид, а Неймар не влез – из-за слишком большой задницы:
Затем Неймар уверил Эстебана Окона из «Альпин», что болеет именно за него – лицо репортера серии Уилла Бакстона символизирует:
Следом – визит к «Альфа Ромео» на знакомство с Чжоу Гуаньюем.
Обнимашки с Джорджем Расселлом:
Обмен обувью в «Феррари»:
Может, это была ростовая кукла Неймара, нанятая Доменикали?
Долю внимания получили даже середняки – в «Альфа Таури» пришел Усман Дембеле из «Барселоны».
А Серджи Бускетса видели выходящим из боксов «Астон Мартин».
Помимо Маунта и Феликса, «Челси» представлял еще и Бен Чилуэлл.
Маунту, кстати, доверили вручать приз за поул – и Мэйсон точно отпасовал шину Максу Ферстаппену.
Он тоже провел на треке несколько дней и фоткался со всеми подряд – вот Юки Цунода из «Альфа Таури» рад его видеть.
А вот Мэйсону показали Кубок конструкторов – главный командный трофей «Ф-1».
Обнимашки с Норрисом после квалификации – Ландо только что затащил бедовый «Макларен» на третье место.
Но основное время Маунт провел в гостях у «Ред Булл» – его даже пустили на послегоночную посиделку с победившим Ферстаппеном. Да, такие в «Ф-1» победные вечеринки:
Чилуэлл гулял с ним:
Работники «Ред Булл» даже показали ему устройство руля:
Рис Джеймс – еще один представитель «Челси», замеченный в паддоке:
Трент Александр-Арнолд из «Ливерпуля» тоже ходил в «Альфа Таури»:
А тренировать всю эту сборную звезд мог бы Рафа Бенитес – он гости у Скудерии:
Такими темпами «Формула-1» превратится в обязательный светский раут для любого спортсмена: если через год окажется, будто ты не побывал хотя бы на одном Гран-при – друзья засмеют.
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Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; Instagram/f1sutton, shakira, scuderiaferrari, mclaren, paugasol, f1, sergegnabry, benchilwell, masonmount, medwed33, pumamotorsport, andreyrublev, reecejames, rafabenitezrb, antonio_gasso; Twitter/kporzee, F1; AP Photo/Joan Monfort
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