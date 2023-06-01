Чистые эмоции.

«Севилья» снова сделала это – выиграла Лигу Европы! Это был очень эмоциональный финал против «Ромы» – не зря после матча Моуринью сказал, что его команда мертва физически.

Хотя какие вообще были шансы у «Ромы»? Монтьель забивал решающий пенальти в финале ЧМ – и сейчас мускул не дрогнул!

А дальше – только радость.

Яссин Буну – один из главных героев. Его нога – уже в севильский музей!

Пока «Севилья» радовалась, игроки «Ромы» рыдали. Они могли выиграли второй евротрофей подряд.

Особенно жалко Пауло Дибалу – он очень хотел этот трофей.

Аргентинец очень старался и даже открыл счет в матче. Не вышло.

А вот судья Энтони Тейлор. Этим вечером он показался «Роме» испанцем.

Конечно, Жозе не устраивает просто финал. Он же не Special Two. Медаль за второе место быстро улетела на трибуну.

Зато парень на трибунах доволен.

Хотя вряд ли он чувствует то же, что и Хосе Луис Мендилибар. Год назад его уволили из «Алавеса», а теперь он выиграл первый трофей в карьере. В 62!

То же может сказать и Рафа Мир. Пару лет назад он играл за «Уэску».

А вот Буну уже привык.

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А вот легендарные мастера – Хесус Навас и Иван Ракитич. На двоих им 72 года. Первый Кубок УЕФА Хесус взял еще в 2006-м.

Но ощущения от очередного трофея – как в молодости.

«Севилья», ты прекрасна. А особенно – Ракитич: он нацепил футболку Серхио Рико. Экс-голкипер «Севильи» получил страшную черепно-мозговую травму после того, как его лягнула лошадь, пока он отдыхал с семьей на родине.

После церемонии Ракитич пошел показывать кубок фанатам. Эти люди верили в них, когда клуб шел на 19-м месте в Ла Лиге. Это было еще в феврале.

Но теперь никто не помнит прежних неудач.

Лига «Севильи» снова покорилась «Севилье».

Хоть что-то в этом мире не меняется.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Maja Hitij, Justin Setterfield, Naomi Baker; eastnews.ru/Odd ANDERSEN / AFP