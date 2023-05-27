10 комментариев

28-й трофей в карьере.

«Бавария» – чемпион Германии-2022/23! Мы следили за шикарной развязкой в последнем туре, где все зависело от «Дортмунда», но они в итоге сыграли вничью, мюнхенцы выиграли, и титул остался на привычном месте.

С другой стороны – зачем вообще было переживать за судьбу золота, когда действует очевидный принцип: если в клубе Кингсли Коман, это чемпионский состав .

Французский вингер Кингсли Коман – чемпион 12-й раз подряд. Он еще никогда не заканчивал сезон без победы в чемпионате, просто не знает, как это: быть ниже первого места.

Все началось еще в «ПСЖ», Кингсли стал двукратным чемпионом в 2013-м и 2014-м. Он совсем юным зацепил концовку первого золотого чемпионата, дебютировал за «Париж» в феврале (был самым молодым игроком в истории, 16 лет и 8 месяцев).

В следующем тоже почти не играл, лишь два матча и статус юной надежды – но формально тоже законное золото. Правда, продолжал он уже в Серии А, потому что ушел в «Ювентус».

В Италии он выигрывал лигу дважды: так праздновал в сезоне-2014/15, с Полем Погба и Патрисом Эвра.

Перешел в «Баварию» – и продолжил. Золото-2015/16 никуда не ушло, был еще и Кубок Германии, для разнообразия (дальше правда примелькается) начнем с такого кадра.

Сезон-2016/17, Коман в центре с салатницей (кстати, знаете, почему вручают именно ее?) – в команде уже наверняка начали подозревать о суперсиле Кингсли.

Бундеслига-2017/18, то же блюдо.

Прошел год – в меню одно и то же.

Сезон-2019/20, пятое золото с «Баварией за пять лет.

Опять же для разнообразия, вдобавок к чемпионству мюнхенцы с Команом взяли Лигу чемпионов-2019/20, в центре внимания снова Коман.

Чемпионат-2020/21, традиция в силе, а для Кингсли сезон стал самым результативным в карьере: 8+15 в 39 матчах всех турниров.

Сезоны-2021/22 и теперь 2022/23 – тоже золотые!

Это очередное пополнение уникальной коллекции Кингсли Комана : француз 11-й раз в карьере выиграл национальный чемпионат (восемь Бундеслиг, две Лиги 1 с «ПСЖ» и два скудетто в «Юве») и взял суммарно 28-й трофей в жизни: еще три Кубка и шесть Суперкубков Германии, Кубок, Суперкубок и два чемпионства в Италии, Суперкубок, Кубок Лиги и два чемпионства во Франции, а также Лига чемпионов и КЧМ.

Да-да, этому молодому человеку всего 26 лет.

Коман – иллюстрация фразы «победитель по жизни», без сарказма .

В апреле француз рассказывал: «Я правда ненавижу проигрывать. Иногда мне кажется, что я ненавижу проигрывать даже сильнее, чем люблю выигрывать. Я должен побеждать. Когда ты много выигрываешь, конечно, к этому можно привыкнуть, но я никогда не привыкаю к поражениям. Проигрыш – это худшее чувство, например, когда мы вылетели из Кубка Германии, я не спал. Это не самое приятное чувство. Это чувство я ненавижу. Когда ты ненавидишь проигрывать, ты должен выигрывать каждый день».

В нынешней «Баварии» Кингсли – талисман, притягивающий победы. Мюнхенцы включили его в клубный совет и вообще высоко котируют француза: когда на игрока вышел «Реал», «Бавария» сообщила, что только чтобы задуматься о продаже Кингсли, необходимо сделать огромное предложение.

Кто ж его отпустит!

Фото: Gettyimages.ru/Handout/Stuart Franklin, Alexander Hassenstein, Matthias Hangst; globallookpress.com/Alberto Lingria, Frank Hoermann