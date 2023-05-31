12 комментариев

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Забеги по полю, проезд по газону на коленях, татуировка с трофеями. Яркий Моуринью в еврокубках

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Жозе Моуринью – король еврофиналов. 5 побед из 5! На пути к решающим матчам команды португальца много раз преодолевали обстоятельства и дарили драму высочайшего уровня.

А в центре шоу всегда был Жозе.

20 лет назад 40-летний Моуринью ярко ворвался в еврокубки: вывел «Порту» в финал Кубка УЕФА, где дубль Дерлея и гол Аленичева принесли португальцам победу над «Селтиком» (3:2).

Есть первый евротрофей Жозе.

В следующем сезоне Моуринью доказал, что это не просто вспышка. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» победил дома «МЮ» 2:1. В ответной игре команда Алекса Фергюсона вела 1:0 до последних секунд, но в самой концовке Коштинья все же выбил англичан.

Обезумевший Моуринью выдал забег у боковой линии «Олд Траффорд».

В том розыгрыше ЛЧ португальцы потерпели единственное поражение в турнире от «Реала» еще на групповой стадии. В финале команда Моуринью разгромила «Монако» 3:0. А ведь перед стартом сезона Жозе не верил, что с бюджетом «Порту» такая победа возможна.

В «Челси» у Моуринью уже не было проблем с финансами, но в еврокубках его команде не везло. Хотя в желании Жозе отказать нельзя – достаточно вспомнить историю из 2005-го, когда забаненный УЕФА тренер проник на «Стэмфорд Бридж» в ящике для прачечной.

«Челси» обыграл тогда «Баварию» 4:2, а по итогам двух матчей пробился в полуфинал.

В «Интере» все вышло великолепно. Особенным стал 2010 год, когда клуб взял исторический требл. В полуфинале той ЛЧ миланцы прошли «Барселону» – и Жозе выдал еще один культовый спринт. На этот раз по полю «Камп Ноу!

Виктор Вальдес пытался остановить португальца, но тренер, казалось, его даже не заметил. Судьи и игроки «Интера» быстро оттащили вратаря «Барсы», а Жозе побежал дальше – показывать каталонским фанатам указательный палец, демонстрирующий, кто здесь номер один.

В финале «Интер» сломил «Баварию» 2:0. Жозе вновь написал историю!

Период в Милане и эпичное празднование на «Камп Ноу» покорили «Реал». Еще до финала Жозе договорился, что уедет в «Мадрид». Но прощаться с «Интером» было тяжелее всего: «Я был вместе с ними на поле на празднованиях, во время вручения медалей и кубка. Я был с ними, но потом не вернулся в раздевалку, потому что не хотел прощаться. Я хотел возглавить «Реал» и попытаться выиграть Ла Лигу после Премьер-лиги и Серии А. Но боялся, что если я вернусь в Милан с командой, то не смогу уйти, увидев реакцию игроков и болельщиков. Можно сказать, что я сбежал».

Слезы на плече у Матерацци сразу после финала, которые мы никогда не забудем.

В 2011-м Моуринью впервые за 8 лет вывел в полуфинал ЛЧ уже мадридцев, но споткнулся на будущем победителе розыгрыша – «Барселоне» Пепа Гвардиолы.

В сентябре 2012-го Моуринью подарил миру очередной мем, триумфально проехавшись по газону на коленях. Так он отреагировал на камбэк в матче группового этапа с «Ман Сити».

Это была первая игра между этими клубами в истории.

Моуринью три года подряд выводил «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов, но до третьей победы в турнире так и не добрался. Самым обидным стал вылет от «Баварии» в 2012-м – в серии пенальти, когда удары не реализовали Криштиану, Кака и Серхио Рамос.

Это поражение Жозе до сих пор считает худшим в карьере: «В ту ночь я единственный раз плакал после поражения. Я и Айтор Каранка остановились около моего дома, мы сидели в машине и плакали. Очень тяжелый момент.

Мы тогда были лучшей командой Европы, без сомнений: выиграли Ла Лигу, установив рекорды по набранным очкам и забитым мячам. Тогда мы бы победили в финале ЛЧ, уверен в этом».

После возвращения в «Челси», который сезоном ранее выиграл Лигу Европы, португалец сразу же дал понять, что нацелен только на ЛЧ.

«Я не хочу выигрывать Лигу Европы. Для меня это было бы большим разочарованием, – говорил Жозе. – Я не хочу, чтобы мои игроки чувствовали, что Лига Европы – это наше соревнование».

Но ЛЧ больше не покорялась, зато в 2017-м Моуринью принес «Манчестер Юнайтед» первую в истории клуба победу в ЛЕ. И португалец не скрывал радости: «Для меня это самый важный трофей в карьере, потому что он последний. Я так смотрю на вещи. Конечно, Лига чемпионов как турнир больше Лиги Европы, но это последний трофей, и у меня потрясающие чувства».

«МЮ» Жозе тоже не оставил без запоминающегося спектакля. Осенью 2018-го его команда вырвала победу у «Ювентуса» 2:1, после чего тренер пошел троллить фанатов «Юве».

Португалец приставил руку к уху и скорчил гримасу.

«Меня оскорбляли на протяжении 90 минут, – объяснил Моуринью после игры. – Я приехал сюда делать работу, не более того. Я ни на кого не набросился, а просто дал понять, что хочу слышать фанатов громче. Наверное, я не должен был это делать, но они оскорбляли мою семью, включая семью в «Интере», и я так отреагировал».

Бонуччи такое поведение не оценил.

В «Роме» Моуринью уже с самого начала говорил о важности Лиги конференций. После выхода в финал тренер был счастлив: «Конечно, у меня были и более серьезные моменты, чем этот, но я переживаю не за себя, а за болельщиков и игроков. Это для нас – наша Лига чемпионов».

Когда Дзаньоло в первом тайме забил «Фейеноорду» и скамейка «Ромы» сходила с ума, единственным невозмутимым человеком оставался Моуринью. Португалец демонстрировал максимальное спокойствие и даже отгонял игроков от поля.

Зато после финального свистка дал волю эмоциям.

Пять побед в еврокубках! ПЯТЬ!

Жозе повторил рекорд Джованни Траппатони (по 5 евротрофеев, не считая суперкубков).

Счастье.

Для «Ромы» это исторический трофей – первый в Европе за 61 год.

Вернувшись, Моуринью и его игроки закатили эпичное празднование на фоне Колизея. Жозе почувствовал себя настоящим императором Рима.

Отношение римских болельщиков к тренеру именно такое: на муралах и баннерах обыгревается тема с императором. Оно и понятно: Жозе уже вывел «Рому» в два еврофинала – ранее у клуба за всю историю набралось только три (с учетом Кубка ярмарок).

Прошлым летом Моуринью опубликовал фото с татуировкой, посвященной еврокубковому треблу.

На ней изображены трофеи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Жозе – единственный тренер в истории, выигравший все три турнира.

«Радость римлян побудила меня сделать это, – прокомментировал португалец. – Тогда я подумал о чем-то особенном, о чем-то, что было бы честью для всех клубов, где я выигрывал еврокубки. В то же время я хотел уникальную татуировку, такую, которую пока могу сделать только я...».

Теперь Жозе  в шаге от того, чтобы принести «Роме» победу в Лиге Европы: «Два еврофинала подряд – такое по силам лишь большим клубам, и даже они зачастую не добиваются успеха. 

На этом этапе карьеры я думаю не о личных победах, а том, чтобы сделать подарок болельщикам «Ромы». Люди, возможно, думают, что я старше, чем на самом деле, поскольку я давно в футболе и уже с седыми волосами, но я не настолько стар, чтобы замкнуть круг [и завершить карьеру].

Вы будете меня видеть еще долго».

Два года Мончи в «Роме»: вышел в полуфинал ЛЧ, запорол летние трансферы, угрожал критикам и разрушил команду

Фото: Gettyimages.ru/Christopher Lee, Alex Livesey, Lars Baron, Shaun Botterill, Mike Hewitt, Michael Regan, Martin Rickett – PA Images, Clive Mason/, Alex Pantling, Justin Setterfield; globallookpress.com/imago sportfotodienst via imago-images.de, Xinhua/ZUMAPRESS.com, Alfredo Falcone/Keystone Press Agency, Maurizio Borsari/AFLO, Eibner-Pressefoto/imago sportfotodienst, Foto Olimpik/ZUMAPRESS.com; East News/AP Photo/ASF, Paulo Esteves, AP Photo/Paul White; instagram.com/josemourinho

12 комментариев

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garp
против Севильи ничего не имею, но сегодня буду за Рому из-за этого седого кренделя
+25
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Великий тренер, что ни говори.
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Ёшимин Бональдо
Прощание Моура с Матерацци после выигранного финала с Интером, сильные эмоции
+5
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Андрей Томинов
A Special One!
+4
-1
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Berbatov09
Сегодня за Жозе. Как фанат МЮ считаю, что в клубе он мог добиться большего, но только если бы ему дали карт-бланш. А его не было. Так то топ-тренер, без сомнений.
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Real_v_dushe
Обиднейшее поражение от Баварии, Кашшаи откровенно нас засудил в допвремя тогда, не поставив 2 100%-х пенальти в ворота мюнхенцев.
+1
0
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Cricket Club
https://bfhd.site/europa-league-final-sevilla-vs-roma-live/
0
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SergioRamos92
Сегодня еще и значимый день для Жозе и Реале
Ровно 13 лет назад он подписал контракт с Мадридом и провел первую пресс-конференцию
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Slava GnedovX
Ответ mitiaich1
Челси выиграл Баварию. На этом чтение закончил
Учи матчасть(русский язык)!
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Марк Власов
Ответ garp
против Севильи ничего не имею, но сегодня буду за Рому из-за этого седого кренделя
А меня лично как раз Севилья раздражает. Пора им уже и меру знать
+1
-1
0
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Cricket Club
Ответ Марк Власов
А меня лично как раз Севилья раздражает. Пора им уже и меру знать
UEFA Europa League Final : Sevilla vs Roma
https://bfhd.site/europa-league-final-sevilla-vs-roma-live/
0
0
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